«Здесь все устарело, не обновлялось, не модернизировалось десятилетиями»

Напомним, бывший руководитель ГФФ Николай Бородачев уволен, катализатором скандала стала статья в «Новой газете», в которой рассказывалось о многочисленных проблемах в ГФФ, о финансировании удивительных дорогостоящих проектов, о том, что научная жизнь Госфильмофонда парализована, старший куратор Петр Багров вынужден уволиться, сам же архив наводнили многочисленные родственники Николая Михайловича Бородачева. Сейчас в ГФФ работают различные инспекции, комиссии, в том числе идет прокурорская проверка.

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Распоряжением от 9 января 2018 года премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на должность главы Госфильмофонда назначен Вячеслав Тельнов, до этого занимавший пост директора департамента кинематографии Минкультуры.

Свое первое интервью в новой должности Вячеслав Тельнов дал «Новой газете».

— Вы бывали ранее в Госфильмофонде?

— Довольно давно, когда в ГФФ проходил Совет по кинематографии. Но к этой организации у меня, как у всех кинематографистов, отношение почтительное, если не сказать благоговейное. Здесь живут голоса, образы, лица, запечатленные на кинопленку в разные эпохи. Коллекцию Госфильмофонда можно сравнить с собранием Эрмитажа, Русского музея, Третьяковки. В крупнейшем в Европе киноархиве хранятся киноматериалы с конца ХIХ века по сегодняшний день. Надо уметь хранить это богатство, надо научиться им пользоваться, чтобы наше национальное достояние стало доступно соотечественникам, зарубежным исследователям и студентам.

— Как вы узнали о назначении?

— На Совете по проблемам отечественной кинематографии, где было высказано много горьких слов о печальной ситуации в архиве. Представители кинематографа говорили о проблемах хранения, удушении научной работы, о нарушении авторских прав. Об этом писала и ваша газета. По итогам совещания возникло поручение председателя правительства проработать варианты оздоровления и развития Госфильмофонда. Далее в канун Нового года было опубликовано письмо ведущих кинематографистов, озабоченных кризисным положением в ГФФ. С одной стороны, лестно, что за тебя ручаются уважаемые профессионалы, коллеги. С другой — понятно, что это доверие нужно оправдывать, и это совсем непросто. Но полной неожиданностью для меня стало оперативное решение премьер-министра — возглавить главный киноархив страны.

Дела в архиве действительно запутаны, вся его деятельность нуждается в срочной перезагрузке. А ведь речь идет о колоссальной организации — более 500 сотрудниках, сложном и весьма тонком производственном процессе. В общем, трудно преувеличить степень ответственности.

Фото: РИА Новости

— Ваши ближайшие планы…

— Теперь ничего не остается иного, как денно и нощно развивать многообразную архивную деятельность, заниматься реставрацией, оцифровкой копий, поднять имидж ГФФ как мирового бренда. Мы должны укреплять научные обмены фильмами по линии ФИАФ, принимать более активное участие в международных проектах реставрации, предоставляя не только киноматериалы, но исследовательские труды и открытия наших научных сотрудников. На базе Госфильмофонда следует проводить международные конференции, фестивали, и, конечно, они должны сопровождаться научными публикациями специалистов, киноведов. Роль Госфильмофонда в жизни международного архивного сообщества должна быть пропорциональной масштабам его коллекции.

— 10 января вас представили коллективу. Там был и экс-директор Николай Бородачев, как он вас встретил?

— Да, он присутствовал, выразил одобрение, мол, хорошо, что ГФФ возглавил кинематографист со стажем.

— Прошло всего несколько дней работы на новом месте. С чем вы столкнулись?

— С огромным количеством нерешенных проблем. Необходимо разгребать завалы в самых разных сферах, в том числе в делопроизводстве. Предприятие работает по старинке, есть проблемы с документацией. Мало уделялось внимания оцифровке картин для показов в телеэфире. А фильмы из коллекции ГФФ востребованы и будут востребованы. Необходимо развивать современные технологии.

Здесь все устарело, не обновлялось, не модернизировалось десятилетиями. Общее ощущение — тотальной архаичности во всех сферах ГФФ, отделенного железным занавесом от современного общества.

Поэтому о нем мало кто слышал. Надо этот занавес поднять. Сделать доступными сокровища, которые здесь хранятся. Хочется превратить архив в живой организм.

Фото: Анвар Галеев/ТАСС

— Какие перспективы у научной работы и научных сотрудников, которым в ГФФ мешали работать?

— Исследовательская работа — одно из важнейших направлений. Среди приоритетов — научная обработка фонда. Как и все крупнейшие архивы мира, Госфильмофонд в первую очередь исследовательский центр. Особое внимание следует уделить издательской деятельности: прежде всего традиционному каталогу отечественного кино, давно ставшему раритетом.

— Вернутся ли на работу вынужденные уволиться ведущие научные сотрудники архива Петр Багров и Евгений Марголит?

— Знаю, что были кадровые изменения. Думаю, первым делом в ближайшее время проведу консультации с киносообществом. Планирую встретиться и с Петром Багровым, надеюсь выслушать его программу развития научной деятельности фонда. Думаю, все вместе найдем правильные решения.

— Какие предвидятся кадровые перестановки в разных департаментах ГФФ?

— Они, безусловно, необходимы. Но продуманные. Только проанализировав ситуацию и положение дел в архиве, можно подойти к процессу и решению кадрового вопроса. Уже понятен вектор движения: главное — не растерять накопленных десятилетиями богатств одного из ключевых архивов в мире.

— Киноведы и кинокритики писали вам письмо о необходимости переноса грядущего в начале весны фестиваля «Белые Столбы» — на осень. За этот короткий срок в отсутствие руководителя фестиваля Петра Багрова может случиться только спешное халтурное «мероприятие».

— Согласен, фестиваль надо проводить либо хорошо, либо никак. Я надеюсь увидеть продуманную концепцию смотра и дискуссий, и после этого определимся. Думаю, разумно перенести фестиваль на осень, объединив с празднованием юбилея ГФФ.

— Что будет с кинотеатром «Иллюзион»?

— Обладая прекрасным кинотеатром в центре Москвы, необходимо превратить его в место встречи ценителей хорошего кино. Использовать как площадку для проведения тематических показов, авторских программ, конференций, лекций о кино. Хочется, чтобы в Москве был кинотеатр с показами неустаревающих шедевров, современного арткино. Центр, в котором мировое и российское кино существовали бы в общей взаимосвязи как единый кинопроцесс. И я уверен, что сегодня есть аудитория, для которой подобное кино интересно. Но важно еще и воспитывать зрителя, относящегося к кино как к искусству.

Александр Роднянский Продюсер, президент фестиваля «Кинотавр»

— С переменами в руководстве Госфильмофонда я связываю надежду на то, что он превратится в научно-исследовательский центр в области кинематографа. Не только хранилище, но внятную институцию с системной работой, с исследованиями истории отечественного и мирового кинематографа. С открытиями. Хочется верить, что Госфильмофонд за неимением у нас полноценной Синематеки превратится в нечто похожее на разрушенный Музей кино. И вновь начнутся показы в «Иллюзионе», привлекающие молодую и старшую аудиторию, как это было в Киномузее на Краснопресненской. Я знаю выдающихся кинематографистов, получивших образование в Музее кино, руководимом Наумом Клейманом. Благодаря ему и его коллегам там были интереснейшие программы, составленные специалистами высокого класса. То есть кино было логичным продолжением научно-исследовательской работы. ГФФ может быть соучастником разнообразных смотров, фестивалей. Может организовывать путешествующие выставки-показы по всей стране.

Сегодня очевидно, что для продвижения кино авторского — не важно, классического или современного — необходимы специальные форматы с лекциями, дискуссиями. Необходимы мультимедийные возможности для привлечения взыскательной, любознательной аудитории. Такого рода предложения могут воспитывать новые поколения зрителей. Мы все в этом остро нуждаемся.

Очевидно, что последние годы были потрачены впустую. Новому руководству в лице Вячеслава Тельнова придется заручиться поддержкой сподвижников, чтобы превратить устаревший с технической точки зрения архив в современную цифровую архивную базу. Чтобы, снимая кино на цифру, мы не были вынуждены переводить его на пленку. Чтобы в архиве работали люди, понимающие, что из себя представляет кинематограф в современном виде.

Важно продолжить исследования, которыми славился архив. И эти исследования должны быть доступны для молодых ученых, студентов.

Очевидно, что совокупность сложных задач требует и класса исполнителей. Прежде всего научных работников, чьими усилиями и сохранена архивная мысль. В былые времена — подлинным Хранителем Владимиром Дмитриевым. После его ухода стало очевидно, что в лице молодого талантливого ученого Петра Багрова в архивное дело приходит новое поколение исследователей. Было бы здорово, чтобы он и его коллеги получили возможность заниматься решением научных задач. Чтобы новое руководство и научные сотрудники помогали друг другу развивать сложное архивное дело. Превращая горючие и негорючие пленки в живые актуальные образы, созвучные нашему времени.