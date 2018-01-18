Танцуй, пока молодой, летчик!

В каждой шутке есть доля… оскорбления чувства верующих? Например, верующих в непогрешимые традиции и светлое будущее отечественной гражданской авиации. Иначе откуда бы такая жесткая реакция государства на видеоролик в исполнении студентов-первокурсников летного факультета Ульяновского института гражданской авиации, которые в гротескной манере спародировали иностранный клип. На ролике пацаны в трусах и подтяжках, в форменных фуражках, комически обыгрывают песню Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси, иллюстрируя новый для них общежитский быт.

Но Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) обрушились на курсантов-танцоров всей мощью — прислали в вуз комиссию для поиска и наказания виновных. «Своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг», — говорится в релизе Росавиации. Говорится от имени российских авиаторов, никогда не слышавших о каком-то там диджее и не видевших самого ролика.

Ректор УИГА Сергей Краснов сравнил курсантов «с Pussy Riot, которые глумились в храме», в данном случае — в храме летной науки. Курсантам грозит отчисление. Ректор заявил, что «прощать такое невозможно». А какое — такое?

В этом комментаторы в Сети поделились на два лагеря. Меньшая часть требует отчислить курсантов. Мотив: авиация требует дисциплины, а какие летчики вырастут из юнцов, покусившихся на святое (на фуражку, часть униформы то есть)? Но подавляющее большинство все же считает, что нет греха, если молодые здоровые ребята веселятся, тем более у себя дома. На сайте change.org появилась петиция в поддержку курсантов: «Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Ни один из них не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний», — говорится в тексте.

«Я не осуждаю ребят — это обычная забава, студенческий отдых, там нет ни насилия, ни чего-то противоправного, — считает культурный менеджер из Ульяновска Анна Карвалейру. — Я вообще удивлена, что невинная шутка вызвала такую реакцию СМИ и общества. А дальше в очередной раз — федеральная комиссия, волны ненависти, гомофобии, обвинений Запада. Все как по сценарию».

«К счастью и к сожалению, успело вырасти свободное и раскованное поколение молодых людей, не считающее нужным оглядываться назад, не боящееся, что его неправильно поймут, а главное, доверяющее людям, взрослым, — пишет ульяновский блогер Михаил Павлов. — К счастью — потому что все-таки у нас было время, располагающее к доверию. К сожалению — потому что это время, увы, закончилось. И парням-первогодкам взрослые люди при должностях и званиях это наглядно показали».

В том, что шутка первокурсников УИГА попала в повестку федеральных СМИ, можно искать заговор (например, повод снять ректора вуза, отвлечь внимание от подлинных проблем отрасли), а можно объяснить это типичным стремлением медиа к расширению аудитории. Но ситуация высветила обнажила кое-что посерьезнее — двойные стандарты в государстве. Как отмечает комментатор в интернете,

никто из чиновников «не возбуждается от ежегодных купаний в городских фонтанах, мордобоя и нецензурной брани в общественных местах сотен нетрезвых людей в форменных беретах ВДВ? Чем берет отличается от фуражки?»

Да и в самой гражданской авиации есть проблемы поважнее, чем пляшущие курсанты. Тот же УИГА в прошлом году из-за недостатка воздушных судов и, соответственно, летной практики не выдал летчикам более 180 дипломов. Так что — танцуй, пока молодой, летчик, лишь бы это не мешало тебе сдавать зачеты и сессии и осваивать пилотирование. Твоя скрепа — твой профессионализм, а не релиз Росавиации.

СПРАВКА «НОВОЙ» По данным сетевого издания 73online.ru, УИГА в последние годы также неоднократно попадал в новостные сводки в связи с трагической гибелью его курсантов. С февраля 2014 года по январь 2017-го не менее пяти будущих летчиков погибли в результате самоубийств или несчастных случаев при странных обстоятельствах.

Сергей Гогин — специально для «Новой», Ульяновск

Официально

Заявление губернатора Ульяновской области Сергея Морозова:

— Считаю нужным обозначить свою позицию, которую довел и до руководства училища гражданской авиации, и намерен довести до Росавиации в отношении мальчишек, выпустивших неоднозначный клип в интернете. Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям.

Уверен — они должны понести наказание. Но наказание справедливое, соразмерное поступку. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны.

Намерен встретиться с родителями и самими курсантами, надеюсь, они услышат мою позицию как отца, как кадрового офицера. Уверен, что большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее, а поддержка старших товарищей — офицеров, ветеранов отрасли в тот момент, когда они оступились, станет хорошим уроком товарищества, сплоченности и доверия.

Уверен, что органы, которые будут решать судьбу мальчишек, примут правильное решение. А курсантам это послужит уроком на всю жизнь.