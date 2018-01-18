Отступать и не сдаваться

18 января СК РФ возбудил уголовное дело по статье 290 УК — «Получение взятки в группе должностных лиц в особо крупном размере». Фигурантами стали силовики — начальник отдела по внедрению регионального центра по противодействию экстремизму МВД (Центра «Э») подполковник Эдуард Тугушев, а также майор уголовного розыска, имя которого не называется.

Эдуард Тунгушев / Instagram

По версии следствия, 16 января 2018 года в одном из кафе Приморского района Петербурга Тугушев с сообщником проводили встречу, на которой им был передан один миллион рублей в качестве платы за непривлечение к уголовной ответственности. Организатором подкупа выступил предполагаемый угонщик автомобиля BMW X6 с парковки ТРЦ «Радуга» в Московском районе — в сентябре 2017-го он устроил перестрелку с сотрудниками ГИБДД.

Встреча в кафе проводилась под контролем оперативников отдела «М» УФСБ, поэтому вместо денег взяточникам достался муляж. На выходе из заведения Эдуард Тунгушев сразу же был задержан. Его сообщнику удалось сесть в автомобиль, однако погоня продолжалась недолго. Бросив Kia Rio в районе участка Западного скоростного диаметра, полицейский скрылся в лесу.

В Управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области отказались раскрывать детали уголовного дела. «В отношении задержанного полицейского начата служебная проверка, — сообщили в пресс-службе. — После ее завершения будет принято процессуальное решение». По информации издания «Фонтанка», это не единственный случай превышения полномочий, который вменяют сообщникам.

Беглому майору, у которого нашлись влиятельные покровители в городском главке, сейчас предлагают сдаться «по-хорошему», сообщает издание.

Управление по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э») было создано в 2008 году для борьбы с экстремистской и террористической деятельностью. В последнее время в поле зрения сотрудников Центра все чаще оказываются пользователи социальных сетей, оставившие в интернете «неосторожные» посты или комментарии.

Задержанный за взятку Эдуард Тугушев также активен в интернете. Его аккаунт @oper1982 и после задержания оставался доступен в инстаграме. В числе прочего, в феврале 2016 года Тугушев хвастался перед подписчиками свежеприобретенным автомобилем Аudi Q5 (средняя стоимость — около трех миллионов рублей), а также многочисленными наградами, последнюю из которых — памятную медаль к 100-летию ФСБ — он получил за несколько недель до задержания.

Фото: инстаграм Эдуарда Тунгушева

Арест 16 января — не единственное громкое дело о взятках в Петербурге, фигурантами которого стали высокопоставленные силовики. 16 декабря прошлого года на своем рабочем месте был задержан старший следователь Следственного управления УМВД по Московскому району Игорь Левченко, подозреваемый в получении взятки в 500 тысяч евро за прекращение уголовного дела. В феврале 2017-го в следственном изоляторе оказался начальник отдела «Запад» УСБ МВД Юрий Тимченко — его обвиняют в попытке вымогательства 100 млн рублей у компании «Деловые линии».

Серафим Романов, «Новая газета в Петербурге»