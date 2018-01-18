Елбасы в гостях у Трампа

Вечером в четверг, 18 января, закончился трехдневный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США, в рамках которого он должен был выступать на трибуне ООН (Казахстан является в этом месяце председателем Совета Безопасности), а также встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Эта встреча давно анонсировалась, а в Казахстане ей и вовсе придавалось особое значение. Контекст давил дополнительно: после ареста 22 миллиардов долларов казахстанского Нацфонда не исключалась возможность, что Назарбаев попробует как-нибудь разрулить этот вопрос с Трампом (деньги заморозили в нью-йоркском банке).

О Нацфонде на встрече в итоге не говорили — по крайней мере, открыто, — зато говорили о других деньгах. Назарбаев анонсировал заключение контрактов казахстанских компаний с американскими концернами на 7,5 млрд долларов — речь о закупке «Боингов», агропромышленных инвестициях и строительстве электровозов. Еще Назарбаев выразил заинтересованность в формате «С5+1» — это сотрудничество США со странами Центральной Азии — в первую очередь для обеспечения безопасности на афганском направлении. Это еще до упоминания формата на встрече вызвало недовольство российского МИД: цитировались слова Сергея Лаврова о том, что Вашингтон может использовать этот формат для увеличения своего влияния в регионе. Но пока это выглядит слегка параноидально: учитывая, какие режимы в основном правят в странах Центрально-Азиатского региона, США много раз подумают, прежде чем заходить туда с проектом «Большой Центральной Азии» (чего опасается Москва).

Более того, на встрече с Трампом Назарбаев фактически выступил лоббистом России. Он выразил озабоченность тем, что отношения США и России «ушли на ноль», и традиционно предложил выступить посредником в урегулировании конфликта между ругающимися сторонами. Еще «Богом данный сосед» (цитата самого Назарбаева про Путина) должен, по мнению казахстанского президента, участвовать в решении северокорейской проблемы — наравне с теми же США и Китаем.

Но большую часть встречи лидеры двух стран обсуждали, конечно, друг друга. Назарбаев похвалил Трампа за первый год президентства и за налоговую реформу, которую он сам «сделал пять лет назад». Трамп в ответ подчеркнул большую роль Казахстана в ядерном разоружении всего мира (Назарбаев проповедует полный отказ от ядерного оружия). А еще Назарбаев упомянул, что для США действует безвизовый режим в Казахстане, и было бы неплохо, если бы Трамп подсуетился в обратном направлении. Американский президент по этому поводу промолчал, но понятно, что это почти наверняка невозможно — по крайней мере, пока. «В ближайшее время этот вопрос даже не будет рассматриваться, — уверен политолог Айдос Сарым. — Но заявка сделана очень сильная: по сути, речь идет о приведении [страны] к неким международным стандартам — как минимум туристическим».

История с безвизом наряду с обсуждением формата сотрудничества стран Центральной Азии с США может заставить Москву нервничать, но нервничать она может из-за чего угодно, добавляет политолог. Пока же визит Назарбаева нужно рассматривать исключительно как продвижение интересов Казахстана и как локальный, но успех самого казахстанского президента. «Казахстан впервые за последние годы на таком высоком уровне и с хорошим уровнем паблисити смог пообщаться с США. Это дает определенные возможности Казахстану, но ими еще надо воспользоваться», — говорит Сарым. Важным, по его словам, является то, что раньше на встречах казахстанского и американского президентов поднимались в той или иной мере вопросы соблюдения прав человека, а сейчас речь в основном ведется о других вещах.

В самом же Казахстане поездка Назарбаева воспринимается как полноценный триумф внешней политики. СМИ наперебой рассматривают нюансы рукопожатия Назарбаева и Трампа, их совместные шутки и фотографии.

Казахстанский лидер при этом описывается абсолютным хозяином положения, даже больше чем хозяин Белого дома. Что, в общем, не так удивительно: хозяева у Белого дома сменились за последние 27 лет уже пять раз, а у Казахстана — он по-прежнему один-единственный.