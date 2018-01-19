Сами себя отсекли

Региональные соревнования в Иркутске по легкой атлетике не имеют никакого отношения к предстоящей зимней Олимпиаде. Но массовый отказ от выхода на старт почти четырех десятков спортсменов добавил черной краски в общий негативный фон вокруг проблемы с российским допингом.

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Согласно версии, всколыхнувшей российское спортивное сообщество, атлеты отказались стартовать из-за того, что узнали о приезде офицеров Российского антидопингового агентства, нагрянувшего в Иркутск на зимний чемпионат Сибирского федерального округа с плановой проверкой. Согласно объяснениям региональных спортивных чиновников, ситуация вполне рутинная — ​болезни, травмы, недоезд в среднем те же 5% «отказников» на аналогичных стартах и составляют.

Про эпидемию гриппа говорилось гипотетически, но кто-то действительно не приехал в связи с отсутствием средств на командировку, кто-то действительно получил травму, кто-то не вышел на старт по невыясненным личным причинам. И вообще, по заявлению представителя минспорта Иркутской области, никто от офицеров РУСАДА не сбегал, и они могли проверять кого хотели — ​в том числе и спортсменов из числа «отказников». Правда, осталось непонятным, взяли у кого-то из них пробы или нет и насколько в реальности оправданны подозрения. Может, ни возможности, ни особого желания разбираться с «иркутским казусом» ни у кого нет.

Дыма без огня не бывает. И если регионы бодро отрапортовали, что причина для беспокойства отсутствует, то комментарии на федеральном уровне не столь оптимистичны. Так или иначе, пришлось признавать, что до серьезного антидопингового контроля на региональном уровне у той же Всероссийской федерации легкой атлетики руки еще не доходят. Попытки, как мы видим, есть, но, похоже, в эту бездну заглядывать страшновато.

Конечно, рыба гниет с головы. Но подобный симптом на уровне спорта высоких достижений и обнаружить легче, и при всех колоссальных репутационных издержках проще контролировать процесс оздоровления. С «хвостом» куда сложнее, а даже отрывочные свидетельства или отдельные подозрения говорят о том, что в юношеском и даже детском спорте допинговой гнили не меньше, чем на уровне элиты. За пару лет в эту толщу, скрывающую кучу проблем, не влезешь. Международные антидопинговые «инквизиторы» от России глубинных преобразований требуют только на словах, так что браться за решение сложнейших, но «нерейтинговых» проблем придется самим.

То, что РУСАДА, равно как и также не восстановленная в правах легкоатлетическая федерация, пусть точечно, но пытается что-то делать — ​уже похвально. Однако подобные попытки в зачет могут и не пойти, а вот на сообщение о невыходе на старт разновозрастной группы спортсменов сверху непременно прореагируют, так или иначе связав «странный эффект» с визитом допинг-офицеров. Хотели как лучше, а получился скандал — ​но к этому следует уже привыкнуть.

Просто фон тяжелый — ​Спортивный арбитражный суд в Лозанне вот-вот начнет экстренно разбирать и выносить вердикты по апелляциям пожизненно отстраненных в ноябре от Олимпийских игр россиян. Среди них как минимум полтора десятка лидеров и претендентов на медали Пхенчхана в своих видах спорта. После вердикта надо еще ждать решения двух комиссий Международного олимпийского комитета. И даже в случае допуска, что представляется не очень вероятным, можно элементарно не успеть попасть в заявку. Арбитражному суду куда легче просто подтвердить дисквалификацию, а спешно заменить лидеров — ​проблема России. Боюсь, этим дело и кончится.

В очередные судьбоносные для российского спорта дни активизировались и российские «здоровые силы», прежде всего в лице Следственного комитета. Согласно его новому заявлению, «следствием собраны дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова в части подмены проб в Сочи». Оказывается, согласно новым данным, допинг-пробы вообще не подменялись, так как регистрировались и исследовались еще до возможной ночной подмены, сразу после сдачи. На это сенсационное открытие, изобличающее экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории, а ныне заочного арестанта Григория Родченкова в тотальной лжи, ни Всемирное антидопинговое агентство, ни МОК в очередной раз внимания не обратили. Возможно, потому что факт нарушения антидопинговых правил во время проведения сочинской Олимпиады российской стороной, пусть по умолчанию, не оспаривается.

Снова ссылаться на то, что опрошенные сотрудники Сочинской антидопинговой лаборатории полностью отрицают наличие каких-либо махинаций с допинг-пробами, — ​вовсе наивно и даже смешно. Кстати, в здании с пресловутой дырой в стене, через которую вместе с мочой утек престиж российского спорта, нынче открыт ресторан. Наверное, будет пользоваться популярностью.

Родченков тем временем посредством видеосвязи готовится давать показания по поводу якобы замешанных в нарушении антидопинговых правил российских футболистов. Новое в его деятельности — ​высказанные претензии по отношению к британским атлетам, которые, как водится, тоже не без греха. Что утешает мало — ​нам бы со своими хоть на элементарном уровне разобраться.

Наш очередной ответ на вражеские происки, вернее, целая очередь ответов, исходит от хакерской группировки Fancy Bears, которая с помощью вскрытия переписки больших международных спортивных чиновников бесстрашно изобличила само ВАДА в политическом характере деятельности. Ни на «изобличения», ни на другие хакерские наезды предполагаемые фигуранты, как и следовало ожидать, не прореагировали.

Санкционным списком в отношении чиновников ВАДА вроде бы грозился Совет Федерации, чему удивляться не приходится. Но запоздалая контрпропагандистская активность России по борьбе с антидопинговыми борцами в сложившейся ситуации ничего, кроме вреда, принести не может. А вот на решение по допуску российских спортсменов к Играм повлиять вполне способна.

«Иркутскую историю» забудут через пару дней. За остальными продолжаем следить.