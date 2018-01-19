Мишку и детей — наказать! 

Таким образом, чиновники без объявления войны «расчищают» прокат для двух российских фильмов — чемпиона «Движение вверх», подобравшегося к двум миллиардам, и вариации на тему «викингов» фильму «Скиф», выходящему на экраны. За день до запланированного выпуска прокатчики получили письмо Министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18.01.2018 отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм. О названии «иного», точнее, «иных» фильмов в письме умалчивается. При этом тысячи людей уже купили билеты для семейного похода в выходные на «Приключения Паддингтона-2». Похоже, идея показать красивые цифры сборов российского кино победила все, включая здравый смысл. При этом продюсеры названных фильмов признаются СМИ, что не просили об этом.

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась в ФАС и к премьер-министру России после решения Минкульта передвинуть дату премьеры. «Ассоциация считает такое решение недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей Министерства культуры России в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий — кинотеатров», — говорится в сообщении.

В ассоциации также заявили, что это не первый случай «прямого вмешательства» Минкульта.

Замминистра культуры Сергей Обрывалин подчеркнул: все фильмы должны получать прокатное удостоверение, без него демонстрация лент является незаконной, как и предварительная продажа билетов на сеансы этого фильма. Но если согласованная дата проката отменяется за день до выхода фильма на экраны, предпродажу билетов следует отменить вовсе?

Во втором «Паддингтоне» продолжаются приключения Медведя приехавшего в Лондон из Перу и мечтающего стать настоящим джентльменом. Семейная комедия получила безупречный рейтинг рецензий — 100% на авторитетном ресурсе Rotten Tomatoes.

Обаятельного и хорошо воспитанного Паддингтона обещают выпустить в прокат не раньше февраля. Кому мешает фильм про приключения самого вежливого в мире медведя — в многозальных кинотеатрах, где он может идти рядом с российскими картинами?

Крайне невежливо наказывать детей во славу отечественного кино.