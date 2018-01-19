Больного излечить смертью

Решением министра культуры нынешний, 47-й сезон в истории театра станет последним. Согласно постановлению, «коллектив Камерного театра переходит на работу в Большой театр. Но до конца текущего сезона, то есть до июля 2018 года, труппа продолжит выполнять свои обязательства перед зрителями и будет работать в соответствии с ранее утвержденными планами». Однако так дело обстоит только на бумаге. Но обо всем по порядку.

С кончиной великого Бориса По­кров­ского в 2009 году созданный им театр впал в серьезный творческий кризис, который со временем только нарастал из-за отсутствия мощного художественного лидера. В конце концов было решено, что с 1 сентября 2012 года новым музыкальным руководителем труппы станет знаменитейший дирижер Геннадий Рождественский, вместе с Покровским стоявший у истоков театра. «Мы очень долго уговаривали Геннадия Николаевича и счастливы, что он наконец согласился», — говорил тогда Михаил Кисляров, занимавший на тот момент пост главного режиссера театра. Но отношения двух руководителей категорически не сложились, и Геннадий Николаевич в феврале 2017 года сильно поспособствовал увольнению Кислярова через известный трюк с изменением штатного расписания.

Сам же Геннадий Николаевич очень редко появлялся на Никольской улице, лишь определял список новых постановок и лично вставал за дирижерский пульт на премьерном представлении. Также он категорически отказывался не только публично комментировать крайне напряженную ситуацию в театре, но и разговаривать с коллективом, замученным властными интригами, чувствовавшим себя всеми преданным.

В сентябре 2017-го Министерство культуры прислало в театр нового директора — Ару Карапетяна. И это казалось хорошим решением. Карапетян — выпускник Ленинградской консерватории 1994 года по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс легендарного профессора Ильи Мусина). Карапетян пять лет был дирижером Пермского академического театра оперы и балета, после чего перебрался в Москву и стал дирижером в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 2007-м он оставил дирижирование, хотя в его репертуаре было около трех десятков опер, балетов и мюзиклов (Карапетян был музыкальным руководителем мюзикла «Норд-Ост»). После назначения Владимира Урина в Большой театр в 2013 году Карапетян стал генеральным директором Большого и занимал должность до лета 2016-го. До мая 2017-го являлся артистическим директором театров в китайских Харбине и Тяньцзине.

Директором Камерного театра Карапетян пробыл всего три с половиной месяца. И по приказу Минкультуры отправился «во глубину сибирских руд» директорствовать в многострадальный Новосибирский театр оперы и балета. Возможно, потому, что у Геннадия Николаевича Рождественского отношения не сложились и с Карапетяном. Маэстро обиделся, что кандидатуру директора с ним не согласовали, и весь нынешний сезон на работе не появлялся.

Профильному министерству явно надоел проблемный актив, давно ставший пассивом. И теперь все решено и подписано: больного излечить смертью. Любопытно, войдет ли в практику министерства слияние как способ избавиться от театров, переживающих не лучшие времена? Тогда это только первый эпизод в длинном сериале. И эпизод драматический.

Если вхождение под мощный бренд Мариинского театра таких удаленных площадок, как Владивосток или Владикавказ, на радость всем развивает региональную творческую жизнь, то Большой бесследно поглотит навязанный ему коллектив. И останется у него на балансе лишь проблемная недвижимость. Это здание знаменитого ресторана «Славянский базар», большая часть которого отдана сейчас под долгосрочную коммерческую аренду. А те площади, что занимают артисты Камерного, нуждаются в многомиллионной реконструкции, денег на которую, разумеется, нет.

Как нет и ясного понимания того, как реализовывать принятое решение. Большой театр обещает сформулировать «совместные планы» к началу лета. Сейчас гендиректор Большого театра уклоняется от разговоров на эту неприятную тему, ограничившись лишь дипломатично-официальным комментарием: «Мы очень надеемся продолжить традиции, заложенные Борисом Александровичем Покровским, и максимально сохранить наследие этого выдающегося мастера. У меня есть договоренность о том, что музыкальным руководителем Камерной сцены останется ближайший друг и соратник Покровского, замечательный дирижер народный артист СССР Геннадий Рождественский. Таких людей — единицы, пока у них есть силы и возможности, эти мэтры должны служить на благо искусства и зрителя…»

Это классно, если доведется стать свидетелем нового творческого взлета легендарного дирижера. Но понятно, что большинство артистов Камерного не пройдет грядущую переаттестацию в первом театре страны. Ведь, по сути, четвертая афишная площадка Большому не нужна. На оперу в Большой билеты хорошо продаются только на Историческую сцену, на Новую часто «распространяются» только после уценки, а Бетховенский зал и вовсе не функционирует для публики в ежедневном режиме.

Сегодня билеты в Камерный театр не достать. Люди спешат увидеть знаменитые спектакли Покровского. Ведь в 1972 году Камерный театр создавался им в знаменитом подвале на Соколе как раз в пику Большому театру, где ему не давали ставить редкие и прежде всего современные произведения. Покровский удивительно тонко понимал способность современного искусства развивать воображение, принуждать человека мыслить, творить и чувствовать по-иному. Без этой способности ее граждан любая страна в конце концов умирает. Поэтому удивительно то спокойствие и солидарное молчание, с каким встретило новость о закрытии уникального театра наше театрально-культурное сообщество.

Мария Бабалова —

специально для «Новой»