Сидельцы Лазурного Берега

Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, которого прокуратура Ниццы подозревает в том, что он выступал «подставным лицом» при покупке вилл для Сулеймана Керимова, останется за решеткой как минимум до следующей недели. Об этом официальный представитель Штудхальтера объявил в среду, 17 января, выразив уверенность, что после заседания апелляционной инстанции бизнесмен вернется на свободу. Источник «Новой газеты» в суде сообщил, что слушание состоится во вторник, 23 января.

Александр Штудхальтер был отправлен в камеру предварительного заключения 12 января после вызова на допрос к судебному следователю Александру Жюльену. С прошлого года именно Жюльен занимается расследованием (открытым еще в 2015 году), которое, среди прочего, привело к аресту сенатора Керимова 20 ноября в аэропорту Ниццы.

По данным швейцарской газеты Le Temps, основания для отправки Штудхальтера под арест были обнаружены «в ходе анализа новых прослушек и исследования интернет-переписки».

В свою очередь, представители швейцарского бизнесмена, которых цитирует Luzerner Zeitung, называют «шокирующим» тот факт, что вот уже почти неделю их подопечный находится за решеткой, «но так и не был заслушан» следователем. «Это в очередной раз говорит о том, что Александр Штудхальтер — жертва данного дела, в котором его репутации наносят преднамеренный ущерб».

Напомню, прокуратура Ниццы подозревает, что четыре виллы на «миллиардерском мысе» Антиб, которые оформлены на имя Штудхальтера, на самом деле куплены для Керимова. При этом, как утверждает прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, в документах реальная стоимость вилл могла быть занижена примерно на 400 миллионов евро — для уменьшения «налоговой базы». Кроме того, прокурор подозревает, что деньги для покупки — от 500 до 750 миллионов евро ввозились во Францию тайно, в том числе наличными («до 20 миллионов евро в чемодане»).

Газета Le Temps сообщает, ссылаясь на свой источник в следствии, что выдача больших сумм наличных — «часто по несколько миллионов евро» — производилась как минимум в двух банках Монако и в одном швейцарском учреждении. Кроме того, этот известный швейцарский банк делал многомиллионные переводы в счет покупки упомянутой недвижимости. По данным газеты, в течение нескольких месяцев в банке идет расследование, которое проводят Евроюст и Национальная финансовая прокуратура Франции. В Швейцарию наведывалась и следственная группа из Ниццы во главе с Александром Жюльеном — «для проверки финансовых схем», которые, по их мнению, могли использоваться при покупке недвижимости.

В Швейцарии же, в Люцерне, «расквартирован» Suleyman Kerimov Foundation, под управление которого в 2013 году бизнесмен якобы передал все свои активы. Управляет этим фондом Александр Штудхальтер.

Фонд ведет широкую благотворительную деятельность — например, в 2011 году, по данным Le Temps, он выделил полмиллиона швейцарских франков Цюрихскому кинофестивалю (ZFF), и это «совпало с исчезновением из программы документального фильма о Ходорковском» (дирекция фестиваля отрицала какую-либо связь между событиями).

В совете администрации фонда состоят Александр, Альбина и Филипп Штудхальтеры. Последний, по данным швейцарских СМИ, упоминается в досье Panama Papers вместе с именем российского сенатора.

Впрочем, как напоминает La Tribune de Geneve, не только Штудхальтер может выступать в роли «хранителя» чужих денег, но и российский сенатор «сам подозревается в том, что является подставным лицом» для «переправки» средств других «клиентов». Газета называет такую схему poupеe russe, то есть «матрешкой».

Впрочем, никаких доказательств существования такой «матрешки» газета не приводит.

Так что пока история с покупкой вилл на «мысе миллиардеров» Антиб не вышла на более высокий уровень.

Что касается судьбы (на ближайшие дни) арестованного Александра Штудхальтера, то адвокаты обжаловали это решение в следственной палате апелляционного суда Эксан-Прованса, и вот она как раз и должна будет принять решение на следующей неделе.

Эта же инстанция 6 декабря рассматривала апелляцию прокурора Ниццы, требовавшего вернуть за решетку Сулеймана Керимова. Но суд оставил российского сенатора под домашним арестом, увеличив, правда, сумму залога с 5 до 40 миллионов евро.

К слову, сумму эту нужно было внести на счет французского казначейства до 15 января.

Судя по тому, что сведений о новом аресте Сулеймана Керимова не поступало, сумма была внесена.