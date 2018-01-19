Нападение на школу в Улан-Удэ. Что известно

Что случилось и сколько было нападавших: версии разнятся

Утром в пятницу в школе №5 в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ трое подростков в масках напали на учеников 7 класса. Один нападавший задержан, жертв нет, 7 человек получили ранения, в том числе учительница. Сначала нападавшие бросили в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а когда учительница стала выводить школьников из класса, «злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения» топором. Таким было первое описание случившегося, которое появилось на сайте правительства региона.

Вскоре чиновники уточнили детали: на пресс-конференции замглавы правительства Бурятии Петр Мордовской отказался от версии, что нападавших на школу было трое. Он был один — и это ученик 9 класса той же школы Антон Б.

«Подозреваемый уже дает показания о том, что он проник в школу. Он является учащимся этого учебного заведения, и он пронес емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, открыл класс и бросил ее туда. А когда учительница с учениками начали эвакуироваться из класса, наносил топором рубленые раны», — рассказал Мордовской.

Однако версия о том, что нападавших все-таки было трое, продолжает обсуждаться в СМИ. Так, телеграм-канал Mash, связанный с Арамом Габреляновым, утверждает, что вместе с Антоном Б. в нападении на семиклассников участвовали еще два подростка — Александр Р. и Илья С. И все трое якобы задержаны.

А вот что известно точно: возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». Еще одно дело возбуждено по статье «халатность».

Формально Сосновый бор — часть Улан-Удэ, при этом среди местных он считается отдельным городком при соседней военной части. В школе №5 учатся только дети военных, известно, что мальчик, участвовавший в нападении — сын майора ВДВ. Репутация у Соснового Бора всегда была хорошей, никаких серьезных происшествий там никогда не было.

Как рассказали «Новой» местные журналисты, приехавшие на место, весь городок оцеплен военными, на его территорию пропускают только местных жителей, и даже увидеть школу издалека невозможно.

Пострадали 6 школьников и учительница. Травмы — тяжелые

Из семи пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. По информации местных СМИ, одна из раненых находится в коме, ей нужна кровь.

«Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности», — рассказал министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев.

Нападавшего задержали, когда он пытался покончить с собой

Нападавший — 15-летний Антон Б. — сам учился в девятом классе школы №5. О мотивах его пока известно мало. В СМИ предполагают, что причиной нападения могла послужить двойка в четверти и автоматический недопуск к экзаменам.

После нападения Антон Б. попытался покончить с собой. Момент его задержания после неудачной попытки суицида попал на видео, вскоре появившееся в интернете.

Сейчас Антон Б. находится в больнице.

говорят очевидцы нападения Как рассказал семиклассник Кирилл, он сидел на уроке, в класс вбежал учитель и сказал, что началась эвакуация. «Мой друг рассказывал стих на уроке, учитель сказал ему сесть, после этого кинули "коктейль Молотова"», — сказал школьник. «Будет мясо»: некоторые школьники могли знать о нападении

«Это АУЕ до добра не доведёт». Родители говорят журналистам о популярности «воровского уклада» среди учеников школы

Мама одной из школьниц рассказала, что в школе есть «группировка АУЕ» («арестантский уклад един»). «Мы поднимали неоднократно этот вопрос перед администрацией о том, что это АУЕ до добра не доведёт»

«Охрана в школе полностью отсутствует. Есть группировка в школе АУЕ. Мы поднимали неоднократно этот вопрос перед администрацией о том, что это АУЕ до добра не доведёт. Буквально за два дня мы проводили собрание с 11 и 10 классом. Они остались неаттестованными на второй год», — цитирует собеседницу радиостанция «Говорит Москва».

Инцидент в Улан-Удэ — очередное нападение учеников на школу

По информации Интерфакса, в полиции собираются проверить версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы, которые произошли в течение одной недели в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.