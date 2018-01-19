Стреляли в Митровице — попали в Белград и Приштину

На этой неделе Балканы были потрясены резонансным преступлением. Во вторник утром на севере самопровозглашенной Республики Косово, в городе Митровица убили председателя движения этнических сербов «Свобода, демократия и справедливость» Оливера Ивановича. Его расстреляли по дороге в офис из проезжавшей автомашины.

Иванович был известным политиком далеко за пределами своего региона. На рубеже 90-х и нулевых годов выступил организатором гражданской вахты мостов через исторически разделяющую город Митровицу на северную (сербскую) и южную (албанскую) части реку Ибар, чтобы предотвратить столкновения. Одно время являлся государственным секретарем в сербском министерстве по делам Косова и Метохии.

Местные жители уважительно называли Ивановича неофициальным мэром сербской Митровицы — в любое время к нему можно было обратиться за помощью и советом. С приходом к власти в Сербии партии Александра Вучича политик неоднократно критиковал официальный Белград за непродуманные действия в урегулировании косовской проблемы.

Большой неожиданностью в начале 2014 года стало анонимное обвинение Ивановича в военных преступлениях. Его арестовали, судили и приговорили к 9 годам заключения. Однако апелляционный суд, пересмотрев дело, отменил приговор и назначил новое судебное расследование.

Выйдя на свободу, Иванович продолжил активную политическую деятельность. В ходе последних выборов в косовский парламент он выступил против поддержки так называемого «Сербского списка» — избирательной платформы этнических сербов, созданной по инициативе белградских властей. Политик был убежден, что только сотрудничество и взаимное терпение могут преодолеть межэтнические противоречия.

В адрес Ивановича постоянно поступали угрозы физической расправы. Летом прошлого года неизвестные сожгли его автомобиль. Сам он по этому поводу заявил, что поджог является для него политическим посланием, и за ним стоят не косовские власти, а криминальные структуры и прямым образом связанные с ними белградские политики.

Убийство Ивановича тут же аукнулось обострением отношений между Белградом и Приштиной.

Сербский президент Вучич провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, на котором назвал преступление террористическим актом, направленным как против косовских сербов, так и против самой Сербии.

Фото: AP\TASS

Примечателен тот факт, что день убийства Ивановича совпал с первым днем начала переговоров между сербской и косовской делегациями по урегулированию конфликтных вопросов. Еврокомиссия и многие европейские политики приложили немало усилий, чтобы эти переговоры возобновились после многомесячного перерыва.

По команде из Белграда сербская делегация отказалась от встречи и покинула Брюссель.

Такой демарш был совсем не в интересах властей в Приштине. Хотя после затяжного политического кризиса в сентябре удалось наконец-то сформировать правительство, однако оно пока своей бездеятельностью вызывает внутреннее недовольство и серьезные нарекания со стороны Евросоюза.

До сих пор нет подвижек в решении пограничного спора с Черногорией, что было главным условием ЕС в предоставлении косоварам безвизового въезда в европейские страны. Для населения Косово — актуальная проблема, поскольку сезонные работы в Германии, Австрии, Италии являются основным источником дохода многих домашних хозяйств.

Социального напряжения добавило решение премьера Рамуша Харадиная в канун нового года повысить себе зарплату. Глава Кабинета министров обосновал это тем, что ему не хватает денег на покупку галстуков, рубашек, обуви.

Жители Приштины сразу проявили сострадание к бедственному состоянию премьерского гардероба. На следующий день ограда правительственной резиденции была увешена галстуками всевозможных фасонов и расцветок.

Серьезную головную боль для косовской политической элиты создает специальный международный суд по военным преступлениям в Косово в 1998–2000 гг. Ожидается, что уже в ближайшее время могут быть предъявлены обвинения десяткам граждан республики, среди которых — нынешний президент Хашим Тачи, спикер парламента, родной брат премьера — также активный участник боев за освобождение Косова.

В декабре косовский парламент предпринял попытку законодательно отозвать юрисдикцию специального международного суда на территории страны. Из 120 депутатов «за» проголосовали 43. Тем не менее брат Харадиная пообещал парламентариям неприятности, если не будет заблокирована деятельность суда.

В ситуацию пришлось вмешаться западным дипломатам. Послы США и Великобритании в своем заявлении пригрозили Приштине полной международной изоляцией, если политики будут мешать расследованию военных преступлений.

А тут еще добавилось убийство известного политика в сербской Митровице.

Фото: AP\TASS

Косовские власти, осудив жестокое преступление, выразили готовность провести тщательное расследование и даже объявили о вознаграждении в 10 тысяч евро за информацию о преступниках. Хотя не обошлось без непрозрачных намеков. Так, премьер Харадинай заявил, что убийство Ивановича является результатом вмешательства организаций из-за пределов Косово, и отверг участие сербских правоохранителей в следственных действиях.

Ранее президент Сербии Вучич, высказав неверие в объективность косовского расследования, подчеркнул, что Белград будет добиваться международного контроля за следствием, а участие сербских следователей могло бы помочь быстрее раскрыть преступление.

Пока стороны не демонстрирует волю к взаимопониманию и сотрудничеству. И может оказаться так, что выстрелы в Митровице сыграют негативную роковую роль в налаживании диалога между Сербией и Косово. По крайней мере, запланированное на 2019 год достижение соглашения между двумя странами теперь находится под большим вопросом.