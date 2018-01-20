Спикер специального назначения

Суровый нрав спикера городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова — давно не тайна в Петербурге. Он часто хамит журналистам и истерит на брифингах. Делает выговоры мужчинам за отсутствие галстука, а женщинам — за костюмы «не той расцветки». Однако больше всех не повезло корреспонденту газеты «Мой район» Сергею Кагермазову. Он провел несколько расследований о странных бюджетных закупках петербургского парламента и об уровне жизни самого спикера, за что и поплатился. Макаров долго был одержим идеей отправить журналиста в армию, но в декабре 2017 года тому исполнилось 27 лет, и сейчас в отношении Кагермазова пытаются возбудить уголовное дело.

«Это кто?»

Конфликту Макарова с Кагермазовым уже больше года, а конца не видно.

До осени 2016-го Сергей имел право на отсрочку от армии — учился в аспирантуре, совмещая учебу с работой в газете «Мой район».

В декабре 2016 года «МР» опубликовала текст Кагермазова о том, что петербургский парламент потратил более четырех миллионов рублей из бюджета на сувениры, драгоценности, позолоченные и посеребренные часы.

Как утверждал журналист, около 40 мужских часов нужны спикеру для того, чтобы потом дарить их курсантам военных училищ и академий, торжественно снимая с руки. Раньше Макаров возглавлял кафедру Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. Теперь курсанты составляют костяк его верных избирателей и на протяжении многих лет на выборах обеспечивают главе петербургских единороссов проход в Заксобрание.

В феврале 2017 года однопартиец Макарова депутат ЗакСа Андрей Васильев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» пожаловался, что ему стыдно за свою маленькую зарплату — 140 тысяч рублей в месяц. На еженедельном брифинге в парламенте Кагермазов, готовивший текст о депутатских доходах, спросил у председателя: «А вам стыдно за маленькую зарплату?» Макаров взорвался: «Это кто? «Мой район»? Кагермазов? Это вы написали, что я люблю с руки часы снимать и вручать их? Вы не знаете, как в армии вручают ценные подарки? Вы никогда в армии не служили? Напомни мне, — обратился он к пресс-секретарю Заксобрания, — чтобы я Качковскому (военный комиссар Петербурга. — Н. П.) сказал. Может, мы его (Кагермазова. — Н. П.) призовем в Вооруженные силы. Покажем ему, как в армии вручаются часы».

Фото из личного архива Сергея Кагермазова

В тот же день Кагермазов в «МР» написал о том, что спикер живет в престижном районе Каменного острова, на роскошной даче, зарегистрированной на мать его зятя — предпринимателя Татьяну Селегень. Кадастровая стоимость дома — 65 млн рублей, однако агентство «Элитные квартиры» оценило его в 109 млн рублей — это примерно 27 годовых доходов председателя Заксобрания.

«Альтернативная служба — не для вас»

С тех пор Макаров и так не забывал о Кагермазове, а тот еще не раз напомнил ему о себе. В апреле в газете «МР» журналист сообщил: спикер одобрил контракт на 419 млн рублей на транспортное обслуживание депутатов и сотрудников аппарата ЗакСа. Хотя УФАС по Петербургу сочла, что контракт заключен в нарушение закона, без конкурса, с завышением сумм в три раза.

Главред издания mr7 Сергей Ковальченко и корреспондент Сергей Кагермазов (справа).Фото из личного архива Сергея Кагермазова

Утром 18 апреля 2017 года Сергея разбудил не будильник, а настойчивые звонки и стук в дверь. Увидев в дверной глазок, что к нему пришли человек в штатском с папкой в руках и полицейский с дубинкой, хозяин квартиры им не открыл. Визитеры удалились, оставив в дверях повестку на заседание призывной комиссии.

19 апреля на традиционном брифинге журналисты спросили у председателя парламента: не с его ли подачи Кагермазова потревожил военкомат?

— Я никому никогда не угрожал, — отрапортовал Макаров. — Но верю, что Кагермазов будет настоящим призывником, а не уклонистом. Служба в армии — почетная обязанность и священный долг каждого мужчины. Важно пройти эту школу.

— Я выбрал альтернативную гражданскую службу, — возразил Сергей.

— Что? Альтернативная служба? Это не для вас! Вам надо послужить! — вспылил спикер.

На выходе из Мариинского дворца Кагермазова встречали трое: сотрудник военкомата и полицейские. Сергею вручили повестку.

25 апреля Кагермазов явился на заседание призывной комиссии. Подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу (АГС). Ему не возражали, предписав явиться на медкомиссию 2 октября 2017 года.

«Полковник — редиска»

Прошлой весной в разгар страстей вокруг передачи РПЦ Исаакиевского собора Вячеслав Макаров выступил одним из ярых сторонников возвращения собора церкви: «Защитники музея «Исаакиевский собор» топчут и плюют в православную душу».

На этом фоне в мае Кагермазов опубликовал в «МР» заметку «Полковник — редиска» о кандидатской диссертации Макарова, защищенной в 1984 году в ЛГУ. Тогда в своей работе «Комсомол военно-учебных заведений в 1937—1941 годах» будущий политик резко негативно отзывался о религии. А 33 года спустя, он же, выступая перед участниками Крестного хода на Невском проспекте, назвал Россию «последней надеждой Бога на Земле».

— Макаров, 30 лет отслужив в армии, ушел в отставку в звании полковника. А «редисками» Ленин называл тех, кто идейно красный снаружи, а внутри — белый.

Кажется, нечто подобное представляет собой спикер петербургского парламента и вождь местных единороссов, если прочитать его кандидатскую диссертацию, — подытожил журналист.

Повестка дня

Летом Сергею звонили из районной администрации, интересовались, помнит ли он про явку в военкомат 2 октября?

— Такая забота меня насторожила, — говорит Кагермазов. — В сентябре, незадолго до назначенной медкомиссии, из достоверных источников я узнал, что Макаров вынашивает план мести. Кроме того, мне сказали в военкомате, что им действительно звонили из ЗакСа, интересовались мной. Формально мне разрешили АГС, но я помнил слова председателя ЗакСа: «Это не для вас». У него изначально была цель — запихнуть меня в казарму. И даже если АГС, то где гарантия, что меня не отправят куда-нибудь на Крайний Север? Цепочка обстоятельств убедила меня в том, что не стоит рисковать — играть в законопослушность с нашими властями. Я побоялся идти на медобследование и решил впредь не встречаться с сотрудниками призывной комиссии.

Неявку Кагермазова заметили и в военкомате, и в полиции, и в прокуратуре. Неоднократно военные и полицейские приносили новые повестки и домой, и в редакцию «МР». Главного редактора пытались заставить вручить их Сергею.

— Я отказался, — говорит главный редактор «МР» Сергей Ковальченко. — В ответ в редакции начали прокурорскую проверку на предмет соблюдения законодательства о воинском призыве. Но не нашли, к чему придраться.

В середине октября из Следственного комитета в редакцию «МР» прислали пакет с документами. Выяснилось, что в отношении Кагермазова проводится доследственная проверка по ст. 328 ч. 2 УК РФ «Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы». По итогам проверки следствие отказало в возбуждении уголовного дела. Но прокуратура признала отказ незаконным и отменила его. Следователи возобновили предварительную проверку в отношении журналиста.

Сюрприз ко дню рождения

28 декабря 2017 года Сергею исполнилось 27 лет. Он больше не подлежит призыву. Однако журналист не знал, что главный подарок на день рождения ему приготовил спикер Макаров. Подарок материализовался 17 января. Именно в этот день, впервые в 2018 году, журналисты могли присутствовать на заседании городского парламента.

Сергей Кагермазов. Novayagazeta.spb.ru

Но Сергей до зала заседания не дошел. Его встретили на проходной Мариинского дворца два следователя из Главного следственного управления СК РФ по Петербургу и увели в свой офис на набережной Мойки. Там Кагермазову вручили повестку с требованием явиться на опрос к следователю Приморского районного отдела 18 января, что он и сделал вместе с адвокатом. Но, пользуясь 51-й статьей Конституции РФ, отвечать на вопросы не стал. Следователи перенесли опрос на 22 января.

— Срок привлечения к уголовной ответственности по ст. 328 ч. 2 УК РФ — до двух лет, то есть теперь два года следствие может вести проверку и слать мне повестки. Не факт, что в результате возбудят дело, но ходить придется, — говорит Кагермазов.

Безопасность спикера

В то время, пока Сергей общался со следователями, в парламенте объяснялись с журналистами. На традиционном брифинге 17 января спикера спросили, за что задержали корреспондента «МР»?

— А что это вы председателю ЗакСа этот вопрос задаете, а не следователю? — вопросом на вопрос отвечал Вячеслав Макаров. — Почему не был аккредитован Кагермазов? Значит, что-то не соответствует требованиям. Да, мы изменили порядок аккредитации в связи с усилением мер безопасности. За безопасность в Мариинском дворце несет ответственность один человек — председатель ЗакСа. Я 28 декабря подписал распоряжение. Оно будет неукоснительно соблюдаться.

— А какую угрозу безопасности ЗакСа представляет Кагермазов? — запротестовали журналисты.

— Что касается Кагермазова — отвечу. Ну как это так — быть уклонистом? Как это так топтать морально-нравственные нормы, законы? Человека пытаются призвать на воинскую службу. Он отказывается и просит ему альтернативную службу. Ему дают альтернативную службу. Вместо этого что он делает? Разве это мужской поступок — бежать за границу, прятаться от воинской службы? Служба в Вооруженных силах — есть святая обязанность и почетный святой долг каждого мужчины. А журналисты парламентского пула — это образец журналистской этики и символ журналистской чести. Это наравне со службой воинской.

Комментарии

Сергей Капитонов Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу

— Утром 17 января стало известно, что Кагермазов находится в районе ЗакСа. Наши сотрудники пригласили его в ГСУ СК РФ по Петербургу. Он добровольно с ними проследовал. Ни к кому претензий не имеет.

— Как вы узнали, что Кагермазов будет находиться в ЗакСе утром 17 января?

— Это не важно.

— Нет, как раз это важно.

— Это отношения к делу не имеет. Все написали: Макаров. Нет, следствие работало самостоятельно. Макаров никакого отношения к делу не имеет. У нас следствие самостоятельное! Мы не зависим ни от кого! Наши действия регламентированы УПК и всё. У нас есть свое руководство. Никто на нас давить не может.

Александр Передрук Юрист Петербургской правозащитной организации «Солдатские матери»

— Насколько нужно пытаться угодить Макарову, чтобы сшить такое абсурдное дело. Видимо, последняя попытка хоть что-то сделать, поскольку в армию Сергея уже не забрать. До обвинения и суда это дело, скорее всего, никогда не дойдет: нет состава преступления. Сергей подал заявление на АГС, его одобрила призывная комиссия, поэтому нельзя доказать, что он уклонялся от службы, нельзя признать его уклонистом. Так как Сергей не прошел назначенное ему медобследование, по закону, он подлежал призыву на военную службу, а не на АГС. Но военкомат решения о призыве не принял и повестку Кагермазову не вручил.

СК РФ разыскивает призывника только в том случае, если военкомат передает следователям личное дело. Такое случается нечасто. Нужно, чтобы человек не являлся по повестке несколько раз. А одна неявка на медкомиссию может быть признана административно наказуемым деянием и наказана штрафом — 500 рублей. Обычно так и происходит. В случае Сергея все произошло стремительно. Дело сразу передали в СК РФ. Но тут понятно, чем руководствовался военкомат.

Марина Шишкина Cекретарь Союза журналистов СПб и ЛО

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