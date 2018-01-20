Как дожить до перемен

Прежде всего, ничего ни с кем не обсуждайте. Не дай бог, случайно вырвется, что вам по душе персонаж или другая личность с темным прошлым. Или ляпнете что-нибудь про какую-нибудь территорию. Зайдет такой разговор со случайным попутчиком в дороге — тут же хватайтесь за сердце и требуйте валидол. Свернет на международное право — сошлитесь на любую нужду, запритесь в кабинке и не появляйтесь час или два. Никогда не спорьте. А если уж совсем невмоготу — мотайте неопределенно головой, сойдете за малахольного или слегка не того. — Нехитрые приемы, но проверенные, и они помогут выиграть время.

Далее.

Не выходите из метро на «Пушкинской». Не гуляйте по Тверской и Бульварному кольцу. Не митингуйте на Сахарова. Обходите стороной Болотную.

Не кидайтесь снежками в дядю, может обидеться. А сидеть-то вам. Не рисуйте схем по просьбе бдительных товарищей. Скажите, что не умеете. Заявление о врожденной тупости продлит существование и облегчит дальнейшую участь. Не ставьте смелых спектаклей, их любят исключительно дебилы и мразь. И еще обожают иностранцы, о которых чуть ниже. Не показывайте лучшим друзьям два пальца. Не берите в руки сумок. Не связывайтесь с благотворителями — измажут спецсредствами с головы до ног. Забудьте про социальные сети. Никаких лайков и перепостов. И вообще — не ходите в интернет, там геи и лесбиянки, госдеп и флешмобы, и черт знает что еще.

Не подходите близко к иностранным гражданам. Это не обычные люди, а сплошь профи — завербуют, чихнуть не успеете. Поговорили разок-другой с иностранцем — и уже не отмыться, вы под колпаком до конца своего жалкого пребывания на этой планете. Не вздумайте заниматься туризмом и путешествовать по Европе и Америке — это как минимум подозрительные действия. А вдруг вас похитили и пытали? А вы не выдержали и все выдали?

Внятно хмыкайте, услышав слова «конституция» и «демократия». Это дополнительные очки. Не хвалите Горбачева и Ельцина. Ленина и Сталина — можно. Не ругайте палачей, они исполняли свой долг. Миллионы расстрелянных врагов народа — это вам не шутки. Это тяжелая, неблагодарная работа. Не вкушайте санкционку ни в каком виде, в ней как минимум чума и особо вредные вещества, замедляющие выявление лиц нетрадиционной ориентации и ослабляющие интенсивность влечения к начальству. Не заходите со смартфонами и музыкальным реквизитом в храмы — небеса беспощадны. Ничего не подписывайте: подрывные петиции — явные признаки заговора и бунта. Не пейте чай с бывшими сослуживцами в зарубежных кафе, это смертельно опасно для вас лично и всей окружающей среды в целом. И не возвращайтесь, пожалуйста, домой пешком в темное время суток, заранее зная, чем это может закончиться. Наконец, не обращайте внимания на обман, вранье и коррупцию. Вам их все равно не победить, а с жизнью распрощаться можно.

Да, вот еще что — ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не печатайтесь в «Новой газете»!

Но, разумеется, лучше поступить по-другому. Вам просто надо открыто, свободно, публично заявить о своих истинных взглядах, которые вы скрывали, опасаясь шельмования со стороны так называемой интеллигенции, предателей-либералов и все тех же иностранцев. Не стесняясь, четко и громко — так, чтобы слышали все, — произнесите магическую формулу: «Боже, как я люблю власть, как обожаю этих прекрасных, умных и справедливых людей за все, что они с нами сделали! И какой же я дуралей, что вовремя не сообразил, как быть и что делать».

В результате шансы дожить до перемен существенно повысятся. Произнеся эти слова и испытав чувство единения и сплочения, ведите себя теперь прилично: не шалите, не безобразничайте, не мешайте руководить мировым процессом. Спешите, друзья! Охотников дожить и дотерпеть до лучших времен много, а благодати может на всех не хватить. Действуйте прямо сейчас, не тяните, потом спасибо скажете.