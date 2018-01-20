Новая газета
Репортажи

Наше имя — Настя Бабурова, наше имя — Стас Маркелов

Марш памяти. 9 лет после убийства

Политика

 

19 января 2009 года в центре Москвы, на Пречистенке, застрелили адвоката Станислава Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову.

Виновными в убийстве признаны участники экстремистской группировки БОРН — Никита Тихонов и Евгения Хасис. Тихонов приговopeн к пожизненному заключению. Его сообщница — к 18 годам лишения свободы. БОРН признали виновными в убийствах еще восьми человек.

С тех пор каждый год в этот день антифашисты устраивают марш памяти и солидарности против ненависти и травли.

Теги:
память, антифашисты, маркелов, бабурова, марш

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