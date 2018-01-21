Игра у престола

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Как выясняется, благополучие страны — в шаговой доступности. Программы наших кандидатов в президенты дают даже точное число шагов. Вот вам самая свежая: «20 шагов Павла Грудинина». А немного раньше Ксения Собчак опубликовала предвыборную программу «123 трудных шага». Похоже, Павел Николаевич переманит к себе многих сторонников Ксении Анатольевны. Кому же захочется делать 103 лишних шага, когда сделали 20 шагов — и уже пришли.

Претендентов в этот раз набралось даже больше, чем хотелось бы, и, возможно, у некоторых избирателей возникнут затруднения — за кого же проголосовать. Хочется им что-нибудь подсказать… Ну попробуйте вставить фамилию выбранного вами кандидата в известную формулу: «Есть (такой-то) — есть Россия, нет (такого-то) — нет России». Вставьте и послушайте, как звучит. Если лучше, чем в том варианте, к которому мы уже привыкли, смело голосуйте. Если хуже, сразу от своего выбора не отказывайтесь. Попробуйте приспособить выбранную фамилию к популярной песенке: «Хочу такого, как (такой-то)…» Под музыку, может, и ваш сойдет.

Конечно, это тоже метод сомнительный. Фамилии у всех кандидатов благозвучные. У нас люди с труднопроизносимыми фамилиями не верят в удачу и сами как-то уклоняются от борьбы за высший пост. Хотя в других странах такое в порядке вещей. Знаете ли вы, к примеру, как зовется король Таиланда? Дай бог памяти, Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун.

И ничего. Надо думать, его подданные без запинки произносят: «Есть Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун — есть Таиланд, нет Махи Вачиралонгкорна Бодиндрадебайаварангкуна — нет Таиланда».

А в России подданные главы государства без запинки выговаривают еще и проценты, которые тот наберет на будущих выборах. «Я думаю, что у Владимира Путина в моем округе будет 82% голосов», — заявил депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин.

Заметим, что Фатих Саубанович — не администратор и в своем округе никем не командует. Наоборот, он как народный избранник служит тем, кто там проживает. Он их наказы выполняет, а не они — его. Откуда же у депутата без административного ресурса такая уверенность в чьих-то 82%? Тут впору вспомнить, как еще до начала избирательной кампании президент Татарстана Рустам Минниханов заявил: «Большинство татарстанцев уже сделали свой выбор». И уточнил, что 80% жителей республики одобряют деятельность Владимира Путина. Почему именно 80%, никто не переспрашивал — Рустам Нургалиевич знает, что говорит. Ну а 2% депутат Сибагатуллин, видимо, добавил от себя. Принял участие в демократическом процессе.

Вот так! А мы тут перебираем фамилии и считаем шаги в чьих-то программах. Некоторые, правда, считают шаги до своего избирательного участка и думают, надо ли туда шагать при таком раскладе. В чем тут участвовать и за что бороться? Поступило наивное предложение: обложить все участки наблюдателями. То есть побороться за то, чтобы на выборах с предрешенным исходом не было фальсификаций. Ну да, именно так и получается: проведем псевдовыборы без жульничества.