Где, кого, за что

Поворот денег вспять

Депутаты Госдумы инициировали законопроект, который может уберечь инвалидов труда от исков соцстраха по возврату выплат

В материале «Умереть — не выход: долги все равно останутся» »Новая газета» рассказывала об исках Фонда социального страхования (ФСС) к инвалидам труда по всей стране. Чиновники требовали пострадавших на производстве вернуть социальные выплаты обратно — от 200 тысяч до трех миллионов рублей.

Эту моду чиновники ФСС взяли после дела Владимира Волосникова, шахтера из Кемеровской области. Инвалиду труда удалось доказать в суде, что размер выплат, который был ему назначен соцстрахом, — 25 тысяч рублей в месяц, несправедлив. Размер компенсации увеличили до 49 тысяч рублей в месяц, и мужчина получил 3,3 млн рублей, которые насчитали за тринадцать лет. Однако в 2015 году дело было пересмотрено Верховным судом, что дало основание соцстраху подать иск о так называемом повороте решения. И Таштагольский суд решил взыскать с Волосникова уже выплаченные 3,3 млн рублей. После этого ФСС посчитал определение Верховного суда по делу Волосникова новым обстоятельством и принялся пересматривать аналогичные решения по делам других инвалидов.

После публикации «Новой» в октябре 2017 года Конституционный суд принял решение, которое должно остановить поток подобных исков. КС признал, что в делах против заявителей — шахтеров города Прокопьевска Кемеровской области, у которых соц­страх потребовал выплаты обратно, норма ст. 392 ГПК РФ была трактована произвольно. И не просто признал, но и предложил законодателю закрепить недопустимость придания обратной силы правовых норм в спорах с органами власти, где нарушены права социально незащищенных граждан.

Решение КС уже привело к изменениям. К примеру, наконец снят арест с квартиры Владимира Волосникова — Фонд добровольно отозвал исполнительные листы в отношении шахтера и еще трех кемеровчан. Также соцстрах отказался от аналогичных требований в отношении инвалидов в Воронеже.

Однако самим заявителям решение КС пока не помогло. В Прокопьевске его трактовали своеобразно: в конце 2017 года Рудничный суд прекратил производство по делам двух заявителей, отказавшись выполнить прямые указания КС РФ.

— Рудничный суд цинично указал, что дела могут быть пересмотрены в «ином порядке», который определен Конституционным судом, при этом «забыв» указать, что же это за порядок, — комментирует решение юрист Ирина Фаст. — И граждане были вынуждены обратиться в КС РФ с заявлениями о разъяснении. Безусловно, в конечном итоге неправовые судебные акты будут отменены, но, к сожалению, в поисках справедливости граждане вынуждены повторно идти в суд.

Есть надежда, что иски к инвалидам остановит законодательная инициатива. В декабре 2017 года депутатами Госдумы был внесен законопроект о поправках в статью 445 ГПК РФ. Новая редакция статьи защитит людей, пострадавших на производстве от отзыва присужденных компенсаций. Инициаторами выступили депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев и Владимир Сысоев.

Одновременно с этим суды начали принимать решения в пользу инвалидов. К примеру, в Нижнем Новгороде, где ФСС подал восемь исков, все определения о повороте юристам удалось обжаловать. Областной суд рассмотрел жалобу на решение о повороте по делу Валентины Шесслер, отказав в иске Фонду социального страхования, и пенсионерке вернули деньги, которые ранее удержали чиновники.

В разговоре с «Новой» 67-летняя Валентина Шесслер порадовалась, что в январе ей впервые полностью пришла пенсия, — восемь тысяч руб­лей. Раньше операционная медсестра с 38-летним стажем работы и бронхиальной астмой получала только половину, другую половину удерживали приставы — в счет уплаты задолженности перед соцстрахом. Деньги, которые вернул соцстрах, ушли на оплату кредитов.

Но Валентина Евгеньевна волнуется не за себя: «У меня болит душа за тех, кому еще предстоит через это пройти. Это несправедливость, так нельзя, особенно с беззащитными. Была бы я одна — ничего не смогла сделать, но мне помогли. Все внесли свою лепту — юристы, которые защищали, и журналисты, которые писали.

Алиса Кустикова,

«Новая»

Штрафные граждане

Год начался со знаковых административных дел — больше одного не собираться

Начало года ознаменовалось многочисленными судебными решениями о незаконности сходов, митингов и собраний. Особо выделился Моргаушский районный суд Чувашии, который признал 11 человек виновными в организации схода жителей села Юнга по вопросу строительства вышки сотовой связи.

Селяне выяснили, что вышка была построена на землях сельхозназначения. Кроме того, на сходе 16 сентября 2017 года жители выразили недоверие главе районной администрации Ростиславу Тимофееву и прокурору района Сергею Павлову. В ответ на это Фомин написал заявление в полицию. После этого сотрудники МВД стали задерживать людей и составлять на них протоколы.

Ну, а 12 января суд посчитал сход «незаконной публичной акцией». Двое организаторов получили по 20 часов обязательных работ, три женщины — штраф 10 тысяч рублей, еще пятеро — 5 тысяч рублей, один человек был оштрафован на 15 тысяч.

Суд Новгорода оштрафовал участников митинга против роста тарифов ЖКХ и повышения зарплат правительству, который проходил в гайд-парке и не требовал согласования. Однако Кирилл Морозов, Алексей Загорский и Илья Александров теперь должны заплатить в казну по 10 тысяч за «нарушение порядка проведения публичного мероприятия».

Ленинский райсуд Тамбова принял решение о выплате денежной компенсации активисткам партии «Яблоко» Яне Зенкиной и Людмиле Фоминой, которых задержали во время одиночных пикетов 7 декабря. Женщин держали в полицейском участке несколько часов. В итоге суд признал, что задержание было незаконным и назначил компенсацию — 5 тысяч рублей.

Где, кого, за что

Автобусное дело

Басманный районный суд Москвы поместил под домашний арест водителя автобуса Виктора Тихонова, который 25 декабря 2017 года въехал в переход около станции метро «Славянский бульвар». В результате пострадали более десяти пешеходов, из них четверо скончались на месте. Со слов водителя, стоявший на остановке автобус внезапно начал самостоятельное движение, а тормозная система не сработала.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК и ч. 5 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В суде Тихонов пояснил, что ДТП произошло по техническим причинам. В свою очередь, следователь заявил, что эта версия не соответствует действительности и это подтверждается данными осмотра транспортного средства. Прокурор отметил, что только производство комплексной экспертизы может прояснить ситуацию.

Дело о гостайне

Верховный суд изменил наказание (3 года лишения свободы) на условное брянскому инженеру Гостехнадзора Виктору Рыжанову, которого обвиняли в сборе сведений, составляющих гостайну (ст. 283.1 УК), и принял решение освободить осужденного, которого в октябре 2017 года Брянский облсуд приговорил к реальному сроку. Поводом для возбуждения уголовного дела стала беседа Рыжанова с пограничником: по мнению следствия, обвиняемый получал информацию о распорядке патрулирования границы. Адвокат Иван Павлов отмечает, что его подзащитный общался с одним из пограничников, так как они приятели, и Рыжанов не мог предположить, что в словах собеседника о патрулировании скрыта гостайна. Самого пограничника Владимира Корниенко ранее приговорили к 1,5 года лишения свободы.

Дело «о богохульстве»

Суд Сочи в связи с истечением сроков давности прекратил уголовное преследование пользователя «ВКонтакте» за оскорбление чувств верующих. Суть обвинения: перепост карикатур с изображением Иисуса Христа. На них Христос изображен висящим на турнике и танцующим на стадионе.

В качестве свидетеля по делу выступил настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. Он расценил картинки как «кощунство». Более того, во время следствия он сослался на установленный в 787 году догмат Вселенской христианской церкви — иконопочитание.

Дело «Атолла»

Лефортовский суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского и главу широко известной компании «Атолл» Сергея Соколова. Вместе с ним арестованы двое сотрудников «Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность», в которой Соколов работал экспертом. Все задержанные обвиняются по статье о незаконном хранении оружия — речь идет о расследовании инсценировки террористических актов.

Соколов в последнее время был известен своими выступлениями в прессе с утверждениями, что Алексей Навальный якобы является агентом американской разведки, а гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе была операцией ЦРУ.

Дело Михальченко

Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело главы холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде элитного алкоголя. По мнению суда, в обвинительном заключении не указано время и место совершения преступления, отсутствуют доказательства создания преступной группы и нарушены права на защиту. Защита обвиняемых позицию суда поддержала, прокуратура возражала.

Одного из крупнейших предпринимателей Северной столицы Михальченко задержали в конце марта 2016 года. В декабре 2017 года Михальченко частично признал вину.

«День свободных выборов»

Таганский суд Москвы отклонил иск главы совета муниципальных депутатов Красносельского района Ильи Яшина к мэру Москвы Сергею Собянину. Речь шла о попытке мэрии запретить проведение праздника «День свободных выборов».

По мнению Яшина, «подчиненные Собянина, превышая свои полномочия», мешали подготовке праздника. «С помощью прокуратуры на нас организовано административное давление, которое рискует перерасти в силовое», — пояснял депутат причины подачи иска. Еще до акции столичные власти назвали «День свободных выборов» провокацией, а Мосгорсуд запретил ее. После же акции Мещанский суд Яшина оштрафовал за «организацию публичного мероприятия без подачи соответствующего уведомления».

Дело Гальперина

Нагатинский районный суд приступил к рассмотрению дела Марка Гальперина, который обвиняется в призывах к свержению действующей власти. Прокурор напомнил, что активист обвиняется в том, что записал два ролика, в которых призывал к «силовой смене режима». Подсудимый это отрицает. На первом заседании стало известно, что свидетелями по делу проходят члены SERB, которые посмотрели видео в интернете, после чего дали показания следователям.

Вера Челищева, «Новая»,

ОВД-Инфо