Что мы не расскажем о выборах

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Накануне любых выборов, тем более президентских, у редакторов российских СМИ появляются дополнительные заботы. Помимо уже привычного пакета российской цензуры, выстроенной в последние годы, в действие вступает предвыборное законодательство, главным образом, 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». В соответствии с ним СМИ в целом запрещается заниматься предвыборной агитацией, причем понятие агитации трактуется предельно широко. Нельзя, например, рассуждать о том, что будет со страной, если победит тот или иной кандидат. Или публиковать материалы о кандидатах, где им дается какая-либо оценка. Или распространять сведения о кандидате, «не связанные с его профессиональной деятельностью», что бы это ни означало. Похоже, если кандидат отдыхает на яхте, не будучи яхтсменом, нам придется до выборов об этом помолчать.

Роскомнадзор, заботящийся о пастве подцензурных журналистов, опубликовал на днях специальную справку — рекомендации о том, как нам освещать выборы. Так, разрешается публиковать результаты соцопросов (но не прогнозы экспертов!), посвященных выборам, но с этим теперь тоже незадача: единственные оставшиеся в стране независимые социологи из «Левада-центра» объявлены «иностранными агентами», и публиковать результаты исследований о выборах не могут. Агитацией в СМИ могут заниматься сами кандидаты, но их агитационная кампания стартует за 28 дней до выборов, то есть в нашем случае 16 февраля. До этого времени всем придется взять паузу: это только в каких-нибудь США общественная дискуссия о будущем президенте длится до полутора лет. И особенно Роскомнадзор подчеркивает, что избирателям в ходе предвыборной кампании нельзя показывать никаких детей, включая детей кандидатов, а также несовершеннолетних участников митингов.

Можно допустить, что все эти ограничения принимаются, исходя из благих намерений, и защищают права кандидатов на равный доступ к агитации во время кампании, а кроме того, напомнить журналистам об этических стандартах профессии. Но даже в этом случае СМИ оказываются в неравных условиях по сравнению с блогерами — последние могут спокойно агитировать и делать прогнозы. Законодательство явно писалось для мира, в котором нет интернета.

Еще одно странное следствие закона о выборах (и явно незапланированное законодателем) состоит в том, что свободнее всего СМИ могут обсуждать сейчас деятельность незарегистрированных кандидатов. Так что не удивляйтесь, если в ближайшее время увидите повышенный интерес независимых СМИ к «забастовке избирателей» Навального: государство создало для этого все условия.

Впрочем, к выборам сейчас готовятся не только активисты и сотрудники медиа. Дыры в законодательстве будут закрывать собой силовики. Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что главная задача его ведомства в нынешнем году — недопущение социальной напряженности во время выборов. Подтвердили серьезность намерений и в Росгвардии. Замначальника управления охраны общественного порядка Алексей Зинин сообщил, что «мы… готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, мы будем готовы, будем действовать жестко, оперативно».

А ведь «в прекрасной России будущего» всего этого явно можно будет избежать. Всего только нужна легитимная и прозрачная система выборов, к которым допущены все кандидаты. Плюс аналог первой поправки к конституции США — право на открытую общественную дискуссию для всех.