Солженицын. Паддингтон. Туминас

Ну и еще скандал-скандал: не успели спасти от бдительного и патриотичного Минкульта РФ кинопрокат британского медведя, утехи малолетних, — как 19 января вахтанговцы — артисты Владимир Этуш, Ольга Тумайкина, Сергей Маковецкий, Евгений Князев и директор театра Кирилл Крок — были вынуждены разместить в ФБ открытое письмо. Это их ответ Юрию Полякову — драматургу, бывшему редактору «Литературной газеты», с октября 2017-го — председателю Общественного совета Министерства культуры России.

К травле сказочного медведя Поляков причастен косвенно: как председатель Общественного совета Минкульта РФ он подписал открытое письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву в поддержку переноса проката «Паддингтона-2».

Выступая от себя лично, драматург выбирает цели крупней.

На сей раз — в интервью газете «Крымская правда» от 5 января 2018 года «Самовыражаться надо за свой, а не за чужой счет» — он озаботился:

а) госфинансированием фильма «Викинг» («Почему мы своими деньгами должны финансировать теорию, что наше государство основали норманны?»);

б) трудной судьбой своей пьесы «Одноклассница», которую в свое время вернули автору 23 московских театра;

в) отказом в господдержке премии «За верность слову и Отечеству» имени Дельвига: «Мы её учредили, чтобы противостоять либеральным премиям, поддерживающим авторов, которые ведут на Болотную площадь. <...> Хотя официального отказа нет. При этом либеральным «Большой книге» и «Русскому Букеру» финансирование не срезано».

«Русский Букер» вообще-то имеет статус независимой литпремии.

Возмущение вахтанговцев вызвал пассаж в интервью Полякова: «Должен заметить, что нынче мало театров, которые ставят современные пьесы. Например, в прославленном Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, <...> нынче нет ни одной! Я поинтересовался у художественного руководителя Римаса Туминаса: ‘‘Вам не интересна современная Россия, как гражданину Евросоюза? Тогда зачем вы работаете в русском театре?’’ Обиделся».

Этуш, Маковецкий и их коллеги вынуждены напоминать: Римаса Туминаса избрал своим преемником Михаил Ульянов, которого в низкопоклонстве перед Западом как-то не заподозришь… На трех сценах театра идут «Матренин двор» по А.И. Солженицыну, «Сергеев и городок» Олега Зайончковского, «Бенефис» Надежды Птушкиной, «Окаемовы дни» — фрагмент пьесы А. Афиногенова «Машенька», «Тихая моя Родина…» по русской поэзии ХХ века, «Любовь у трона» Андрея Максимова.

11% вахтанговского репертуара сего­дня — современные российские тексты. О «Евгении Онегине», «Дяде Ване» и «Маскараде» Римаса Туминаса, о «Бесах» Юрия Любимова, о «Беге» Юрия Бутусова, «Очарованном страннике», «Горячем сердце», «Анне Карениной», о блистательных «Темных аллеях» — даже не поминаю.

«Да, в репертуаре Театра Вахтангова нет и не будет пьес Полякова, которые не отвечают высоким требованиям, предъявляемым театром к драматургии», — пишут знаменитые актеры и директор.

Формально Юрию Полякову и без того неплохо работается. В 2015 году Минкульт РФ провел в Москве (конечно, на полном госфинансировании!) Международный фестиваль современной русской драмы «Смотрины», полностью (!) отданный пьесам Полякова: «Хомо эректус», «Левая грудь Афродиты» и т.д. За международность отвечали постановки из Армении, Казахстана и венгерского города Кечкемет.

До того единственным фестивалем одного драматурга в РФ был «Островский в Доме Островского» Малого театра: только его никогда не подавали и не пиарили с таким размахом, как «Смотрины» с историей сексуального свинга в семье олигарха («Хомо эректус») и прочими высотами духовности и патриотизма.

С 2015 года взяты и новые пики: именно Юрию Полякову доверил министр культуры РФ Владимир Мединский инсценировку своего романа «Стена». Работа над этим эпическим полотном идет во МХАТе им. М. Горького. Но… что-то постоянно гнетет Полякова. То он протестует против чрезмерного внимания к наследию А.И. Солженицына, патриотически предупреждая, что делать из Солженицына «культовую фигуру» нельзя: «В противном случае власть всегда будет видеть перед собой потенциал для очередного болота». То горестно подсчитывает бюджет «Викинга», уже благополучно забытого публикой… То сигнализирует о гражданстве Туминаса.

Как частное лицо драматург волен это делать. Но как «человек с молоточком» нынешнего Минкульта РФ, всюду видящий тень «болота», как герой «Смотрин», как новый, пришедший на пост в октябре 17-го года, председатель Общественного совета Минкульта РФ, — Поляков явно представляет политику ведомства.

Она дремучая и позорная.