Образовательный каток

Думаю, неэффективность образовательного процесса в особых доказательствах не нуждается. Школа давно не справляется со своей задачей, но сегодня школа — это театр абсурда, это явление гротескное, не только далекое от провозглашенных целей по формированию гармонически развитой личности, но и ведущее прямо в противоположную сторону. Я сейчас говорю об общеобразовательных школах и оставлю за рамками лицеи и гимназии.

Максимум половина учащихся может считаться успешно осваивающими образовательную программу. Другая половина на выходе дает практически нулевой результат. Нет не только представления о системе предмета, как того требует программа, но и отсутствуют элементарные знания и умения. В 9 и 11 классах перед экзаменом мы пытаемся научиться распознавать части речи, члены предложения, в спешном порядке зубрим клише для сочинений, чтобы на экзамене наскрести на проходной балл.

Весь подразумевающийся мыслительный процесс, всё то, что должно развивать, остается вне зоны досягаемости. У школы одна задача: выпустить с аттестатом. Когда же начинается разрыв между тем, кто способен освоить программу, и тем, кто не способен?

Любой опытный учитель начальной школы спрогнозирует дальнейшую успешность или неуспешность ученика. В пятом классе явные неуспевающие уже очевидны для всех: дети не удерживают информацию, не владеют элементарными навыками учебного труда. Попытки наверстать не дают должного результата. А в классе седьмом такие дети перестают учиться вообще. Содержание образования не рассчитано ни на развитие ребенка, ни на элементарное усвоение большинством школьников. Нет никаких индивидуальных траекторий, отсутствует разноуровневое обучение и сами инструменты, позволяющие по-разному подходить к обучению и воспитанию детей с неодинаковыми возможностями и интересами.

У нас нет гибкой системы: она вся построена на подчинении, на подавлении. Когда нет свободы выбора, тогда не может быть ответственности за свой труд. А у нас ученик не только ничего не выбирает, он еще зачастую и не может делать то, что ему приказано. В итоге неуспевающие дети или раздавленные, или озверевшие.

Давно назрела необходимость в практико-ориентированных классах, где содержание предметных понятий должно быть минимизировано, но увеличена практическая часть учебного плана с привлечением педагогов дополнительного образования. Это надо делать не в далеком будущем, а сегодня.

Детям, безусловно, нужен индивидуальный подход, нужна своевременная помощь, чтобы не запускать учебный материал. Какими ресурсами располагает здесь школа, если сегодня она выживает в условиях жесточайшего кадрового голода? 40 учебных часов в неделю вместо 18 — существующая реальность для многих учителей. Добавим к этому классы, где находится около 30—40 учеников. Вот на этом месте надо вообще забыть о качестве и перестать заниматься лицемерием: в таких условиях качества быть не может. Здесь все по принципу «если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».

Я не знаю, чего больше — цинизма или наивности — у тех, кто утверждает, что от профессионального выгорания спасает творческий труд. В условиях 40 учебных часов не спасает ничего. Разве что равнодушие спасает от сумасшествия. Это как в концлагере: все силы направлены на выживание, и молчит сострадание, чуткость, совесть — выстоять бы и не свалиться раньше времени.

Сегодня системе не нужен хороший учитель, ей нужен учитель удобный. Сама система не востребует профессионала, а выдавливает его. Мы учим поверх голов, «выдаем программу». Что проверяет Рособрнадзор? Выполнение программы. Программа пройдена — это главное. А то, что она успешно прошла мимо сознания, — это в отчетах не отражается. И на этом фоне, когда в школе работать некому, сегодня внедряется профстандарт педагога. Нас снова ожидает шквал липовой отчетности.

А она у нас потрясающая. Там никогда нельзя показывать реальную картину. Там всегда должны быть показатели соответствия госзаказу: «освоили», «внедрили», «успешно выполнили». Не должно быть неуспевающих, не должно быть неаттестованных. Приоритетным стало патриотическое воспитание. Марши, присяги, песни. И все это на фоне тотального вранья.

Главная задача сегодня — не «зажечь звезду», а «дотянуть до аттестата» и избавиться от неугодных детей в переполненных классах. Но, подстегнутая гонкой за местом в рейтингах, школа изображает в отчетах «всестороннее развитие и повышение качества образования». Парализованная уродливым управлением, система продолжает поставлять обществу педагогически изуродованных детей. Она катком проехалась по всем нам, ибо мы все — дети, родители, учителя — оказываемся ее заложниками.

Как-то я занималась с русским мальчиком, семья которого живет в Таиланде, и спросила у него, списывают ли там дети на контрольных. Он очень удивился: «А зачем?» Всему миру понятно, что человек учится для себя, а у нас ученик делает вид, что учится. И даже уже не делает, мы сами за него это изображаем. Вот вам и воспитание.

Анна Инютина,

учитель русского языка и литературы, член Совета профсоюза «Учитель».

Ижевск