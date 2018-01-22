«Помазанник» оказался «Антихристом»?

Бывший викарий Московской епархии РПЦ с титулом «Домодедовский», а ныне настоятель Богоявленского собора города Ишима епископ Евтихий (Курочкин) призвал православных ни в коем случае не голосовать за Путина 18 марта. Более того, назвал «национального лидера» «тьмою» и обличил его, хоть и осторожно, в антихристианстве. Ранее подобные высказывания позволяли себе разве что «альтернативные» епископы, но никак не действующие иерархи Московского патриархата!

В середине января епископ Евтихий написал в своем блоге в «ВКонтакте»: «Если то, что вы считаете в себе светом, — есть тьма, то какова же ваша тьма?! — слова Христа. И пойду, вопреки Христу, голосовать за тьму или кому-то посоветую это сделать?! — Нет, нет и нет!» Этому восклицанию предшествует приведенная епископом цитата из фильма «Валаам». Она наделала много шума в православной среде и, если бы не принадлежала президенту РФ, наверняка стала бы поводом для разбирательства на предмет «оскорбления чувств верующих». Протест Евтихия вызвали такие слова Путина: «Вот смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, что в христианстве нет такой традиции… Ну как же нет! В Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи». Епископ оставил за скобками культурологическую неосведомленность автора этих слов, да и на прозвучавшее немного ранее в том же фильма отождествление Священного Писания с «Кодексом строителя коммуниста» тоже не обратил внимания.

...Не секрет, что в путинских представлениях о православии много несовместимого с ортодоксальным христианством, но официальная РПЦ, согласившись играть роль идеологического департамента власти и бизнес-проекта патриарха, поощряет синтез креста и пятиконечной звезды. Напротив, опасение у церковного начальства вызывают неофиты или даже «ветераны» (типа Андрея Кураева), которые проявляют слишком большой интерес к богословию и каноническому праву.

Между прочим, скриншот заявления епископа Евтихия разместил в своем блоге тот же Кураев — на случай, если иерарха смогут запугать и заставят удалить политически опасные высказывания.

Евтихий имеет довольно неординарную биографию, которая отчасти и объясняет его «вольнодумство». В 1980-е он стал клириком Омско-Тюменской епархии РПЦ, где довольно быстро вступил в конфликт с начальством. Когда в процессе развала СССР в стране появились первые приходы Русской зарубежной церкви, независимые и даже оппозиционные Московской патриархии, Евтихий присоединился к ним и уже в 1994-м стал епископом Ишимским и Сибирским. В РПЦЗ он вступил в конфликт с консерваторами, настроенными против Московской патриархии, и принял самое активное участие в «воссоединении» двух церквей, которое инициировал президент Путин и которое завершилось в мае 2007 года подписанием соответствующего акта в храме Христа Спасителя. В качестве награды за свои труды Евтихий получил звание викария патриарха и титулярную Домодедовскую кафедру. В 2012 году, после смены патриарха, ушел на покой и получил синекуру в виде родного Богоявленского собора в Ишиме.

Характер у епископа Евтихия сложный, он любит «идти на принцип». Вполне возможно, что его биография сделает еще один вираж, и Евтихий раскается, что так поспешно сдал Зарубежную церковь силам, которые он теперь называет «тьмой».