Господин оформитель, пройдемте

В понедельник в Кирове сотрудники ФСБ задержали начальника региональной Госавтоинспекции Александра Плотникова. Задержание произошло в его личном кабинете в здании управления ГИБДД.

Задержание Александра Плотникова в служебном кабинете. Фото: СКР по Кировской области

Плотникова доставили в Следственный комитет, где ему предъявили обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). В пресс-службе кировского СКР отметили, что обвинения связаны с мошенничеством при продаже 279 автомобилей КамАЗ.

История уходит корнями в 2013 год. Тогда зарегистрированные в Татарстане предприятия ООО «ТД Авто» и ООО «Ренбизнесавто», которые занимаются оптовой торговлей автомобилями, купили у производителя, Камского автомобильного завода, 279 «сборочных комплектов деталей транспортных средств» на базе шасси КамАЗа.

— Фактически речь шла о полноценных автомобилях КамАЗ класса «Евро-2», — говорит наш собеседник в следственных органах. — Эксплуатация транспортных средств этого класса на территории РФ запрещена, продавать их с целью эксплуатации можно только за рубеж. Представители «ТД Авто» и «Ренбизнесавто» официально покупали их в качестве запчастей для ремонта старых автомобилей, но в итоге решили переделать в автомобили класса «Евро-4», которые можно эксплуатировать на территории РФ и которые стоят значительно дороже, чем автомобили класса «Евро-2». Причем переделать не по-настоящему, а только на бумаге.

Покупая КамАЗы под видом «комплектов деталей», представители «ТД Авто» и «Ренбизнесавто» избежали присвоения им ПТС и VIN-кодов. Отсутствие документов не было проблемой, поскольку оформить их могла сама «Ренбизнесавто», обладавшая соответствующей лицензией Минпромторга. Так запчасти класса «Евро-2» стали автомобилями класса «Евро-4». Но это еще как-то надо было провести через ГИБДД.

Оформлять автомобили компании из Татарстана почему-то поехали в Кировскую область. Здесь, по версии следствия, им и подсобил начальник местной автоинспекции Плотников. Какое вознаграждение он получил за превращение неэкологичных запчастей в экологичные автомобили, следствие не разглашает. Сумма ущерба оценивается в 837 млн рублей.

В настоящий момент УМВД по Кировской области проводит служебную проверку, в ходе которой могут быть выявлены другие сотрудники, причастные к мошенничеству с КамАЗами.

Александр Плотников возглавил УГИБДД по Кировской области в 2012 году. На время его руководства автоинспекцией пришлись довольно тяжелые для Кирова события. Например, ставшее в городе притчей во языцех «ДТП у кинотеатра «Октябрь», в котором погибли три человека, а пострадали семь. Виновником ДТП оказался сын местного бизнесмена Меружана Игнатяна Эдуард. Следователи приложили максимум усилий, чтобы выставить основным виновником другого человека, но под давлением общественности и губернатора Никиты Белых все-таки отдали Игнатяна-младшего под суд.

В 2016 году Киров потрясло самоубийство сотрудника ГИБДД Михаила Татаринова: он застрелился во дворе управления Госавтоинспекции. Причина суицида — большой долг. Плотников тогда отказался говорить о своей, как руководителя, ответственности за гибель сотрудника.

По сумме, фигурирующей в уголовном деле, Плотников выглядит заметно солиднее своего предшественника на должности главы кировского ГИБДД Александра Усцова, который в 2012 году также покинул должность не по своей воле, будучи пойманным на взятке в 10 000 рублей. Всего-то!