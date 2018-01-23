В Европе понимают важность сотрудничества России с ЕСПЧ

В понедельник в Стратсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Делегация из России в очередной раз не принимает участие в работе сессии, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и участвовать в работе уставных органов Ассамблеи. Тем не менее вице-спикер Госдумы Петр Толстой и сенатор Константин Косачев, вопреки первоначальной информации, все-таки приехали в Страсбург на заседание специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы, на котором политики 47 стран обсудят возможность возвращения России в ПАСЕ. Политический смысл этих переговоров связан, в частности, выполнением Россией решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ): если Россия не вернется в ПАСЕ, российская сторона может отказаться и от сотрудничества с ЕСПЧ.

Январская сессия началась с выбора руководящих органов ассамблеи. Новым председатель ПАСЕ стал итальянский политик Микеле Николетти. По договоренности политических групп, именно представитель партии социалистов должен возглавлять сессии на протяжении следующих двух лет. Примечательно, что Николетти выступает за возвращение российской делегации. Он является соавтором резолюции, которая предлагает механизм, позволяющий снять политические санкции с Москвы.

«Очень жаль, что российский парламент не представил делегацию на сессию 2018 года», – заявил Микеле Николетти уже в качестве председателя ПАСЕ, тем самым положив начало обсуждению российского вопроса, который даже в условиях отсутствия делегации из России стал центральным в первый день сессии.

В документе, разработанном Николетти, описана процедура, «нацеленная на гармонизацию правил, регулирующих участие и представительство государств-членов» в обоих уставных органа Совета Европы — ПАСЕ и комитете министров. На закрытое заседание по обсуждению именно этого документа приехали Толстой и Косачев.

Выступая перед европейскими парламентариями Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, также поприветствовал создание комитета по гармонизации правил Совета Европы, под которым во многом подразумевается снятие санкций с российской делегации.

«То, что Россия не может принимать участие в выборах судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека, неправильно. Мы не можем допустить существование членов, принимающих участие в работе ПАСЕ лишь на 50%. У всех должны быть одинаковые обязательства и одинаковые права», — отметил он.

По его мнению, важно не допустить выхода России из Совета Европы, чтобы и дальше иметь возможность защищать права россиян, в том числе и в Крыму.

Ягланд отметил, что за последние два года в России были реализованы более 500 решений Европейского суда по правам человека.

Слова генсека, судя по всему, стали реакцией на ультиматум, который Москва выдвинула в октябре. Тогда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решения ЕСПЧ в случае, если не будет участвовать в выборе судей ЕСПЧ и нового председателя ПАСЕ. Такое же мнение осенью выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда. Мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ», — пояснил тогда Володин.

В своем выступлении, Турбьерн Ягланд напомнил, что у России остаются финансовые обязательства перед Советом Европы, и что первый транш за 2018 год должен поступить в бюджет до конца февраля.

«Нельзя быть частично членом организации. Уплата взноса – это юридическое обязательство России», – подчеркнул Ягланд.

Именно отказ Москвы выплачивать членский взнос литовский депутат Эмануэлис Зингерис в разговоре с журналистами назвал причиной, по которой ПАСЕ готово пойти на уступки по российскому вопросу. По его мнению, многих европейских функционеров слишком волнует вопрос собственной зарплаты и угроза увольнения из-за дефицита бюджета Совета Европы. Парламентарий заявил, что шантаж со стороны России удался, и согласие с его условиями будет означать «серьезную моральную победу агрессора».

Напомним, что на фоне сложностей в отношениях с ассамблеей российская сторона — одна из основных плательщиков — приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год до восстановления полномочий национальной делегации. Взнос России в СЕ на 2017 год должен был составить 33 млн евро. Однако, выплатив первый транш в размере около 10 млн евро, Москва заявила о том, что не будет вносить оставшуюся сумму. В октябре стало известно, что новое решение относительно вклада России в бюджет СЕ на 2018 будет зависеть от того, будет ли российская делегация полноценно участвовать в работе ПАСЕ.

«Если мы вернем российскую делегацию в ПАСЕ, то станем частью пропагандистской игры, — предупредил представитель датской делегации Майкл Ааструп Йенсен, — Россия заявляет, что не хочет выплачивать взносы в Совет Европы в условиях санкций, а наша группа не хочет стать инструментом этой игры». Он напомнил, что Россия не была изгнана из ПАСЕ, а ушла самостоятельно.

Вера Юрченко, Стратсбург