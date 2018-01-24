«Не позволим расправиться с «неудобным» гражданином»

Уголовное дело против известного историка Юрия Дмитриева стало одним из самых резонансных в современной России.

Человек, возвращающий стране историческую память, основавший мемориалы мирового значения в память о жертвах сталинского террора (Сандармох, Красный Бор и др.), оказался неудобным для карельских правоохранителей, его решили оклеветать и посадить.

Политика карельских властей противоречит государственной политике этого направления, которую символизирует открытие 30 октября 2017 года всенародного памятника жертвам политических репрессий. В церемонии участвовали и президент Российской Федерации Владимир Путин, и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Основанием для тяжких обвинений стали анонимный донос и 9 (из полутора сотен) фотографий приемной дочери, которые Юрий Дмитриев сделал в январе 2009-го (4 фотографии, возраст девочки 4 года), в июле 2010-го (4 фотографии, возраст 5 лет) и в январе 2012 года (1 фотография, возраст 7 лет).

Все фотографии делались для контроля за здоровьем и физическим развитием, а эти 9 снимков — в связи с конкретными жалобами ребенка. С 2015 года, когда девочка окрепла, ее здоровье улучшилось, Юрий Дмитриев не сделал ни одной фотографии, так как в этом отпала необходимость.

Фотографии нигде не публиковались, никому не показывались, а хранились в личном компьютере, в папке «Наташа. Контроль. Здоровье».

За эти 9 фотографий Юрию Дмитриеву предъявили омерзительные статьи УК, в общем итоге — с наказанием до 15 лет лишения свободы.

Несостоятельность абсурдных обвинений против Юрия Дмитриева доказана не только заключениями одиннадцати высококвалифицированных специалистов разных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга, привлеченных защитой к судебному процессу, но и заключением дополнительной комплексной судебной экспертизы в Санкт-Петербурге, назначенной судом по ходатайствам защитника и прокурора.

По результатам этих исследований независимый и законопослушный суд мог вынести единственное решение: освободить Юрия Дмитриева и извиниться перед ним за незаконное содержание под стражей более года.

Однако после оглашения результатов экспертизы в Петрозаводском городском суде 27 декабря 2017 го­да Юрия Дмитриева по ходатайству прокурора уже на следующий день в срочном порядке самолетом «переправили» в Москву — в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

Позицию прокурора и судей в этом редком по количеству нарушений закона деле можно объяснить только одним: стремлением посадить Юрия Дмитриева любой ценой либо признать его психически нездоровым, опасным для общества, чтобы применить принудительное лечение, или придумать что-то еще, не укладывающееся в рамки разума и права, но снять таким образом с местных силовых структур ответственность за незаконное привлечение Юрия Дмитриева к уголовной ответственности. <...>

Призываем общественность и СМИ продолжить пристально следить за делом Юрия Дмитриева и не позволить расправиться с «неудобным» гражданином России, который в течение тридцати лет бескорыстно работал во имя сохранения памяти наших сограждан, безвинно погибших во времена массовых репрессий.

Людмила Улицкая, писатель, сценарист, лауреат многих международных премий, кавалер ордена Почетного легиона (Франция); Владимир Войнович, писатель; Дмитрий Быков, писатель, журналист; Алиса Ганиева, писатель; Мариэтта Чудакова, писатель, историк, литературовед; Игорь Губерман, писатель; Инна Чурикова, народная артистка СССР, лауреат Государственных премий; Лия Ахеджакова, народная артистка России; Игорь Ясулович, народный артист России; Евгений Цыганов, актер, лауреат премии Правительства РФ; Евгений Стычкин, актер; Оксана Мысина, актриса, режиссер, радиоведущая; Александр Гельман, драматург, публицист; Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино; Юрий Норштейн, режиссер-мультипликатор, народный артист России; Виктория Ивлева, журналист, фотограф; Александр Архангельский, журналист, литературовед, телеведущий, член Совета при Президенте по культуре и искусству; Николай Сванидзе, историк, журналист, член СПЧ; Сергей Кривенко, правозащитник, член СПЧ; Анатолий Разумов, историк, руководитель центра «Возвращенные имена»; Андрей Зубов, историк, политолог, доктор исторических наук; Сергей Гандлевский, поэт, прозаик, переводчик; Ольга Седакова, поэт, прозаик, переводчик; Вероника Долина, певица, поэт; Владимир Мартынов, композитор, писатель, философ; Владимир Дашкевич, композитор; Александр Маноцков, композитор; Владимир Волков, музыкант; о. Алексей Уминский, протоиерей, богослов; Лев Рубинштейн, поэт; Юлий Ким, поэт, композитор, драматург; Дмитрий Веденяпин, поэт, прозаик, переводчик; Татьяна Щербина, поэт, переводчик; Татьяна Калецкая, сценарист; Ирина Ерисанова, режиссер, журналист, заведующая Домом-музеем Б. Пастернака; Дмитрий Муратов, председатель Редакционного совета «Новой газеты», Гарри Бардин, режиссер-мультипликатор; Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра