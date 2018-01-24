Всех комиссий председатель

После выборов президента правительство РФ ждут большие кадровые перестановки, даже в том случае, если должность премьера сохранит за собой Дмитрий Медведев. Парадокс в том, что иногда перестановка одной фигуры может повлечь за собой десятки изменений в штатном расписании. Например, если взглянуть на сайт правительства РФ, то можно ужаснуться, сколько на себя нагрузки взял заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Олегович Рогозин. Под его курирующей дланью трепещут самые разнообразные отрасли и направления. Тут и авиастроение с системой предупреждений чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона с космосом, противодействие наркомании и ОПК, внутренний водный транспорт с морской деятельностью и станкостроение, дальше через запятую: радиоэлектроника, микроэлектроника, суперкомпьютерный технологии, фотоника. Все это круто замешано на пожарной безопасности, торгово-экономических отношениях с зарубежными странами (кроме СНГ) судостроении и морской технике и гособоронзаказе. Много еще арктической и антитеррористической деятельности. Все это и еще чуть-чуть курирует один единственный на страну Дмитрий Олегович Рогозин. По крайней мере, такое складывается впечатление, когда слушаешь Дмитрия Олеговича и смотришь на его профиль на сайте правительства РФ. Что он возглавляет на самом деле и как курирует, какие знаковые решения принимает? Разберем все сразу.

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Куратор всея Руси

Итак, авиастроение. Рогозин только курирует отрасль, а руководит ей по факту министр промышленности и торговли Денис Мантуров. За время курирования Рогозин отметился лишь двумя заявлениями — об отмене льгот для иностранных авиапроизводителей и импортозамещении деталей для воздушных судов. Льготы, может быть, и отменят, но не раньше 19-го года. А импортозамещение… Про него было сказано в 2015-м. А в 2017-м мы имеем «Сухой Суперджет» на 72 процента из иностранных комплектующих. И твердое убеждение авиастроителей в том, что мы никогда не сделаем полностью российский самолет.

Антикоррупционное регулирование Рогозин опять же курирует. Практическая работа закреплена за министром юстиции Александром Коноваловым и почему-то министром социальной защиты Максимом Топилиным. Казалось бы, столь благодатное поле как для практической деятельности, так и для любимых вице-премьером громких заявлений. Но их нет, ни во весь голос, ни даже шепотом.

С 2015 года Дмитрий Рогозин возглавляет Государственную комиссию по вопросам развития Арктики. Орган этот сугубо «Координационный и совещательный». Так на сайте правительства указано. Координация и совещание не такая работа, с которой можно справиться в одиночку, поэтому в тандеме с Рогозиным работает вице-премьер Аркадий Дворкович, а под их началом — целая россыпь министров. Сергей Донской — министр ресурсов и экологии, Александр Новак — министр энергетики, Максим Соколов — министр транспорта. А также Алексей Лихачев, генеральный директор ГК по атомной энергии «Росатом».

Видимо, с этой работой они не справляются даже общими усилиями. Летом 2017 года Рогозин докладывал премьеру по арктическим делам, и в результате Дмитрий Медведев принял решение о сокращении выделяемых средств на эту госпрограмму… в 17 раз — с 209 до 12 миллиардов рублей.

Зато на другом заседании под председательством премьера, говорят, Рогозин выбил 1 миллиард рублей на обеспечение антитеррористической безопасности в Арктике. Курировать антитеррористическую безопасность Рогозину приходится на паях с директором ФСБ Александром Бортниковым.

Атомный энергопромышленный комплекс Дмитрию Олеговичу тоже не доверили курировать в одиночестве, усилив его все тем же Аркадием Дворковичем. Спрашивается, зачем в этой конструкции два вице-премьера, когда реальной работой занимается Алексей Лихачев из «Росатома»?

За прошедший год, если верить сайту правительства РФ, Дмитрий Олегович Рогозин отметился на этом поприще лишь один раз. Доложил о ходе работ по ледоколам, которые активно строятся благодаря поручениям правительства и президента. Вот и опять почему-то фигурирует загадочный 19-й год, когда запланирована сдача головного ледокола «Арктика», ноябрь 2020 года — атомный ледокол «Урал», ноябрь 2021-го — атомный ледокол «Сибирь».

Внутренний водный транспорт и морская деятельность курируется тоже Рогозиным и Дворковичем, притом что функционально ей руководит министр транспорта Соколов. Чем там занимается Рогозин, непонятно, поскольку даже любимое долговременное планирование «на горизонте 19-го года» и дальше осуществил Минтранс. Именно в министерстве были подготовлены ключевые доктрины развития отраслей — Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации и Стратегия развития внутреннего водного транспорта — обе до 30-го года.

А Рогозин, видимо, тем временем возглавлял очередной координационный и совещательный орган — Морскую коллегия при правительстве Российской Федерации. Проводить Межрегиональный историко-патриотический конкурс «Морской венок славы — моряки на службе Отечеству» или фестиваль приключенческих фильмов «Море зовет» куда интереснее, чем заниматься проблемами судоходства.

Что касается гражданской обороны, то вице-премьер иногда выступает перед слушателями Академии МЧС. А проблемами ГО занимаются выпускники этой самой академии. Можно смело ставить галочку.

С работой оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказом министры Сергей Шойгу и Денис Мантуров, очевидно, справляются без Дмитрия Олеговича. А он, в свою очередь, незаменим на должности председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Комиссия, судя по сайту правительства РФ, произвела на свет одно-единственное постановление № 208. Где устанавливается, «что государственный заказчик должен определять прогнозную цену на продукцию, поставка которой планируется». Все.

Нет, конечно, Дмитрий Олегович пристально следит за оборонкой на должности заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ, но из-за плеча президента, которую эту самую комиссию возглавляет. И, как представляется, из-за спин ключевых силовиков — от Бортникова с Шойгу до Колокольцева с Нарышкиным.

Пожарную безопасность Рогозин курирует вместе с вице-премьером Хлопониным и министром Пучковым. Самый огнеопасный участок — лесной — достался вице-премьеру Хлопонину. Он за последний год едва ли не с десяток раз выступал на заседаниях и предлагал определенные решения пожароопасности. Ему и доставалось больше всех. И удар он держал. Рогозин взял на себя также ответственный участок — профилактику. Но о ней чего говорить?

Еще Рогозин противодействует наркомании. То есть числится куратором направления, ответственным за которое после упразднения ФСКН стал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Последнее «ключевое» решение антинаркотической комиссии, если верить сайту правительства РФ, было в 2015 году. О поддержке некоммерческих организаций, которые занимаются комплексной реабилитацией лиц, потребляющих наркотики и психотропные вещества.

Радиоэлектроника. Микроэлектроника. Суперкомпьютерные технологии. Дмитрию Олеговичу есть что курировать вместе с Дворковичем, тем более что по факту всем этим хозяйством занимается министр Мантуров. Есть гипотеза, что если в России легализуют биткоин, то и его Рогозину придется курировать — например, вместе с Силуановым.

А пока этого не произошло, Рогозин возглавляет также «Совет Межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а заодно и совет директоров АО «ГЛОНАСС». В коллекции координационно-совещательных органов Рогозина есть также Государственная пограничная комиссия (последнее упоминание о его работе на этом фронте датировано на сайте правительства 2015 годом) и Правительственная комиссия по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса.

На первом и единственном заседании Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации (6 марта 2017 года) ее председатель Дмитрий Рогозин решительно заметил: «Остро назрел вопрос о принятии комплекса мер по прекращению установившейся практики оснащения российских авиаперевозчиков в основном иностранными самолетами и замещению их новыми разработками отечественного авиапрома». Больше признаков жизни коллегия не подавала.

Рогозин и «Роскосмос»

Среди всех направлений, которые в том или ином качестве курирует Рогозин, космос выделяется особо. Потому что здесь Дмитрий Олегович обладает определенными реальными полномочиями, а значит, теоретически, должен бы нести за что-то ответственность.

Итак, в соответствии с федеральным законом о госкорпорации «Росокосмос» (№ 267-ФЗ) Дмитрий Рогозин де-юре и де-факто ее возглавляет — в должности председателя Наблюдательного совета.

Соответственно, все провалы «Роскомоса» последних двух лет — несомненная заслуга господина Рогозина. Хотя почему именно последних двух лет?

В должности вице-премьера Дмитрий Олегович курирует космическую отрасль с декабря 2011 года. Это решилось на встрече с тогдашним премьером, на которой обсуждался ряд космических аварий. На ней Владимир Путин отметил:

«Я даю время до конца января, после чего по моему поручению будут проводиться выборочные проверки в системе безопасности объектов, находящихся в ведении «Роскосмоса» и других подведомственных отраслей».

Рогозин вызов принял и пообещал весьма суровый подход к случаям с нарушения безопасности на объектах «Роскосмоса»: «На этом мы закончим этот вопрос, и будет в этой сфере наведен элементарный и достаточно жесткий порядок».

Если даже не говорить подробно о провале ряда определяющих для отрасли проектов, таких как ракета «Ангара», потеря лидерства на рынке космических запусков («Протон» уступил Falcon 9 Илона Маска), модуль «Наука» для МКС, новая лунная программа, то и элементарного порядка в отрасли за годы кураторства Рогозина не прибавилось.

Так, 28 ноября 2016 года Рогозин заявил: «Российская космонавтика, вырвавшись из этой пелены поражений, обидных аварий и катастроф, стабилизировав вопросы качества, сделала качественный рывок дальше в создании новейших технологий». Спустя три дня грузовик «Прогресс МС-04» не вышел на орбиту, сгорев в атмосфере. Выяснилось, что из-за заболевшей кладовщицы при сборке упомянутого «грузовика» со склада взяли деталь не той системы.

Еще более зияющим разрыв между заявлениями и реальностью оказался год спустя, 4 декабря 2017 года, когда через несколько минут после запуска с космодрома Восточный ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой из 19 спутников Рогозин произнес вдохновляющую речь: «Сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России! Мы входим в такую в хорошем смысле рутину пусковых кампаний, которые теперь будут постепенно переноситься на территорию космодрома Восточный». В это время «Фрегат», который, как выяснилось, перепутал небо и землю, уже падал в воды Атлантического океана в районе Исландии.

И таких случаев, когда громкие заявления Рогозина оборачивались катастрофой, техногенной или политической, множество. Мы выбрали самые яркие из них и составили «Цитатник Рогозина» (см. ниже).

После одной из аварий в 2016 году Дмитрий Рогозин заявил, что принятые меры будут носить «жесткий» характер (прямо как в 2011 году, когда он только брал в руки космические бразды). Сама авария стала следствием «системных ошибок» в «Роскосмосе», добавил Рогозин. Однако, похоже, что главной системной ошибкой «Роскомоса» является сам Рогозин.

Состояние госкорпорации лучше всех прокомментировал помощник президента Путина Андрей Белоусов: «Роскосмос» с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли. 220 тыс. человек занятых, 20 % из них — это люди в возрасте меньше 30 лет, причем не самые глупые люди. Из 90 организаций примерно две трети — это научные конструкторские организации. И вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?»

И ведь нельзя сказать, что для руководства этой «огромной массой», исправления «системных ошибок» и применения «жестких мер» Рогозину не доставало времени или полномочий.

Процитируем закон «О ГК «Роскосмос». Что может и чем должен заниматься наблюдательный совет ГК, а особенно его председатель.

Утверждает стратегию деятельности Корпорации и программу деятельности Корпорации (тут успехи очевидны, программа расписана на 30 лет вперед, проблемы возникают с ее исполнением).

«Утверждает порядок и направления использования прибыли Корпорации» (ей бы для начала получить какую-то прибыль).

«Определяет порядок осуществления Корпорацией инвестиций в российские и иностранные организации».

«Принимает решения о назначении членов правления Корпорации и о прекращении их полномочий по представлению генерального директора Корпорации».

«Заключает трудовой договор с генеральным директором».

Главный парадокс в том, что, пожалуй, невозможно себе даже представить какую-то новую причину, по которой Рогозина следовало бы освободить от должности главы Наблюдательного совета «Роскомоса». Совокупности достижений прежних лет более чем достаточно. А писать зажигательные твиты он может в любом качестве.

Инфографика: Вероника Цоцко. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Рогозин и общественная нагрузка

Дмитрию Олеговичу есть чем заняться и за рамками многочисленных функций вице-премьера. Ведь ему ничего не стоит возглавить любой консультативно-совещательный орган, а количество их в нашем Отечестве бессчетно.

В августе 2000 года при президенте РФ был создан новый общественно-консультативный орган — организационный комитет «Победа». Путин и поныне является его председателем, а Рогозин с некоторых пор — его заместителем.

За 17 лет состоялось аж 39 заседаний оргкомитета, крайнее — 20 апреля 2017 года. О значимости комитета и главенствующей роли в нем Дмитрия Олеговича можно судить по его выступлению на том самом заседании:

«Координационный совет создан в целях расширения участия ветеранов боевых действий, военной службы и труда в патриотическом воспитании граждан, содействия широкому общественному признанию их заслуг. Данная работа по Вашему указанию, уважаемый Владимир Владимирович, ведется комитетом «Победа» совместно с Комиссией при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов. В этой связи вношу предложение о проведении очередного заседания комитета «Победа» на тему государственной политики в отношении ветеранов в самом широком смысле, имея в виду и вопросы их социальной поддержки, и задачи вовлечения в активную социальную деятельность. Прошу поддержать».

Правда, в 2017 году больше ни одного заседания оргкомитета «Победа» не состоялось. Поддержит ли президент инициативу Рогозина, мы сможем узнать только в 2018 году.

Тем более что у Рогозина много других социально-политических ролей. В частности, с 29 декабря 2012 года, то есть с создания указом президента Российского военно-исторического общества (РВИО), Дмитрий Олегович является председателем Попечительского совета этой общественно-государственной организации. А меньше чем через год, а именно 29 декабря 2018, станет почетным председателем Попечительского совета РВИО. Бессрочно.

Так что даже при увольнении со всех прочих должностей этот статус будет закреплен за Рогозиным навечно. Тем более работа не пыльная. Открытие юбилейных выставок перемежается с открытием новых танкодромов и заседанием оргкомитетов. Выделяется разве что установка знамени РВИО на Северном полюсе… Впрочем, это было в рамках поездки Арктической комиссии.

Когда в России наконец был создан «Фонд перспективных исследований» (на основании Федерального закона от 16 октября 2012 года № 174-ФЗ), во главе его был сформирован Попечительский совет, который ожидаемо возглавил Рогозин. И это, пожалуй, самый медийный кейс в его общественной деятельности. Ведь именно в роли председателя Попечительского совета «Фонда перспективных исследований» Рогозин «топил таксу», а точнее проводил эксперимент по жидкостному дыханию животного. Правда, перспективной эта технология числилась еще в 60-х годах прошлого века.

Среди проектов, которыми занимается фонд, есть и перспективные, в том смысле, что перспектива их реализации пока не просматривается. Например, проект «Айсберг». Процитируем: «Проект предполагает создание подводных технологий автономного, максимально роботизированного и независящего от средств обеспечения на поверхности освоения арктических месторождений. Концептуально они будут представлять собой безлюдные многомодульные комплексы с полным производственным циклом. Это целые подводные города со своим транспортом, энергоснабжением, линиями»…

В общем, довольно сложно установить, что первично: создание указом президента очередной организации или назначение в ее руководящие органы Рогозина. В связи с этим не удивительно, что на исполнение общественных обязанностей, установленных не Путиным, у Рогозина времени уже не остается. Например, на сайте Самарского аэрокосмического университета указано, что первое заседание Наблюдательного совета состоялось 25 декабря 2014 года под председательством Дмитрия Рогозина. И это, собственно, все.

В общем, в рамках оптимизации Кабинета министров, которая неизбежно произойдет после марта 2018 года, можно не только переместить куда-нибудь самого Рогозина (например, в Совет Федерации, а то там стало скучно), но и ликвидировать абсолютно все органы, которые он возглавляет. Ни одно реальное дело при этом не пострадает.

Павел Игнатов,

специально для «Новой»

Цитатник Рогозина

Не имея подходящего инструмента воздействия, управленцы нередко прибегают к заговорам. Финансовые органы и бизнес разных стран успешно влияют на курс валют и акций словесными интервенциями в массовое сознание. Дмитрий Рогозин тоже любит ими пользоваться. Правда, капризный разгонный модуль «Фрегат» сделан из металлов, а согласно Большой советской энциклопедии заговорами лечатся только бородавки (за счет эффекта плацебо). Но как близкий к Российскому военно-историческому обществу человек Дмитрий Олегович не может не знать, что у древних славян существовал заговор на железо, позволявший делать неуязвимые кольчуги и рубящие камень мечи. Некоторые его публичные заявления заставляют предположить, что Рогозин возрождает эти утраченные умения. Ниже мы приводим обзор захватывающего эксперимента.

Про «американский батут»

29 апреля 2014-го. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

22 декабря 2015-го. SpaceX впервые в истории освоения космоса успешно запустила ракету Falcon 9 с несколькими космическими аппаратами на борту, после чего ее первая ступень вернулась на Землю и совершила посадку. Событие для космоса просто эпохальное.

Про «лунную программу»

27 ноября 2017-го. Рогозин после пуска в никуда «Фрегата» с охапкой иностранных спутников заявил: «До 2028 года будет построен третий стартовый стол и технический комплекс под «сверхтяж» (…). Это работа в интересах Марса, это работа на орбите искусственного спутника Луны, это полет к Юпитеру и так далее».

29 ноября 2017-го. Гендиректор «Роскомоса» Игорь Комаров заявил: «Сейчас имеется в виду, что программа, ближайшие пуски, которые будут у нас по Луне, они будут с Байконура. После строительства (стартового комплекса для) «Ангары», конечно, будем переводить сюда [на Восточный] и пуски по лунным программам».

22 декабря 2017-го все пуски по лунной программе с Восточного были официально отменены.

Про космодром Восточный

14 апреля 2012-го. Дмитрий Олегович вот так пообещал завершить космодрома Восточный: «В четвертом квартале мы фактически приступаем уже к строительству первых микрорайонов (космического городка). Параллельно возводится инфраструктура, которая даст нам возможность выводить «Союз-2», это легкие пока ракеты, а потом разгонные комплексы «Фрегат» и более тяжелые нагрузки. Мы к 2015 году сделаем космодром, зуб даю».

28 апреля 2016-го. Был сделан первый пуск с Восточного. В июле 2017 года проведено совещание о завершении строительства… Возведение инфраструктуры идет до сих пор. Обещанный стол для сверхтяжелой ракеты будет построен в 2027 году.

Про удвоение «Суперджета»

8 сентября 2014-го. Рогозин обещает Дмитрию Медведеву за год удвоить производство лайнеров Sukhoi Superjet-100 с 25 до 50: «Они могут производить до 50 самолетов в год, начиная с 2015 года», — уточнил он срок, добавив, что пока в год выпускается около 25 таких лайнеров.

В 2015 году было произведено 17 Sukhoi Superjet-100.

Про клоуна на «Тигре»

6 декабря 2012-го. Дмитрий Рогозин в своем Twitter обещает заменить свой служебный BMW на российский — внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр». «Перейдем с трофейного на наше!» — написал вице-премьер. Причем намеревался он обновить автопарк исключительно на личные средства.

12 декабря 2013-го. Для вице-премьера специально изготовили «Тигр». Но Рогозин заявляет: «Я не клоун, чтобы ездить на ней по Москве, но на рыбалку — точно».