Все против Грудинина

31 января кандидаты в президенты должны представить в Центризбирком подписи граждан, собранные в их поддержку. После этой даты ЦИК займется проверкой подписных листов и вынесет решение, чьи фамилии в итоге окажутся в бюллетене в день выборов. «Новая» проанализировала последние новости из избирательных штабов кандидатов.

«Спланированная атака» на Павла Грудинина

Фото: ТАСС

Собирать подписи кандидату от коммунистов не требуется — ​он представляет парламентскую партию, то есть уже является зарегистрированным кандидатом. Сейчас ему остается только вести встречи с избирателями, чем он и занялся на прошлой неделе — ​приехал на встречу в Петербург. Там представители штаба Грудинина заявили о начавшейся кампании по дискредитации их кандидата. За последнюю неделю в СМИ, а именно на сайте издания life.ru, чуть ли не каждый день выходят посвященные Грудинину статьи с заголовками вроде «Скелеты в шкафу агрария» или «Ложь и некомпетентность». Основная претензия этих статей в том, что Грудинин якобы скрывает некоторые детали своего бизнеса, например, вывод денег в иностранные банки посредством офшоров. Пресс-секретарь штаба Александр Ющенко рассказал «Новой», что кампания против их кандидата началась сразу после того, как тот дал несколько интервью на федеральных каналах и его рейтинг пошел вверх:

— Когда мы выдвинули своего кандидата на съезде 23 декабря, мне обзвонились практически все телеканалы, было огромное соревнование, к кому он попадет. Были интервью один на один на Первом и «России 1», была использована форма дебатов. Это произвело большой эффект на избирателя, потому что рейтинг Грудинина, как практически неизвестного человека с точки зрения федерального политика, сразу подскочил.

Ющенко считает, что это спланированная атака на Грудинина при помощи life.ru и других лиц, также пытающихся «выслужиться перед своим начальством»:

— Из федеральной повестки исключаются действия нашего кандидата, всей его деятельности. Например, на федеральных телеканалах показали встречу Грудинина в Санкт-Петербурге, но после этого сразу выпустили Жириновского, который как кандидат очерняет предыдущий сюжет.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов уже обратился к Владимиру Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой и представителям ВГТРК с просьбой прекратить использование телеэфира против Павла Грудинина.

В то же время коммунисты попались на агитации в Новосибирске. Полиция задержала тираж выпуска партийной газеты «Правда», которая вместо информационного характера носила агитационный. «Но мы же ничего не говорим, когда у нас повсюду висят плакаты «Сильный президент — ​сильная Россия», — ​отмечает Ющенко.

Жириновский и таксисты

Фото: РИА Новости

Владимир Жириновский — кандидат, который не жалуется на использование административного ресурса против него. Помимо традиционных выпадов в сторону кандидата от коммунистов (Жириновский уже высказался о том, что Павла Грудинина нужно снять с выборов за незаконную агитацию) кандидат от ЛДПР вносит в Госдуму новые законопроекты. Например, 12 января группа депутатов от партии во главе с Жириновским внесла на рассмотрение законопроект об отмене статьи о возбуждении ненависти и вражды. А 22 января кандидат от ЛДПР внес законопроект о «детях войны». Согласно ему, предлагается обеспечить льготы гражданам, которым к окончанию Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. Также Жириновский провел свою первую встречу с избирателями на Казанском вокзале, пообщавшись с прохожими и проверив документы у местных таксистов.

Сферы Собчак

Фото: РИА Новости

На незаконную агитацию пожаловалась также кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак — ​с ее точки зрения, в новостях Первого канала присутствовала явная агитация за действующего президента. Она направила обращения в ЦИК и Генпрокуратуру с просьбой компенсировать это дополнительным эфирным временем для каждого претендента.

К 12 часам дня вторника Собчак отчиталась на своем сайте, что собрала необходимые сто тысяч подписей плюс 5 процентов (задел при возможном браке подписей). Пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова рассказала «Новой», что во время сбора штабы сталкивались с людьми, подделывающими подписи: «Подобными рисовками занимается достаточно большое количество сборщиков. Каждого из них мы забраковали».

Также Собчак продолжает встречаться со своими избирателями в регионах. Как рассказывает Чудинова, они постоянно сталкиваются с включением административного ресурса, когда полиция требует убрать уличную агитацию — ​у Собчак она выглядит как сферы:

— В Калининграде, куда мы приехали 21 января, видимо, только присутствие Собчак помешало сотрудникам полиции завернуть сферу раньше времени, потому что, оказывается, на это же время у них были запланированы в этом месте увеселительные мероприятия. Или, например, на вокзалах наших сборщиков буквально выгоняют. Хотя они агитируют там абсолютно законно.

«Что, где, когда?» для Явлинского

Фото: РИА Новости

Николай Рыбаков, руководитель штаба Григория Явлинского, также рассказывает про то, как они пытаются получить разрешения на агитацию на территории вокзалов и аэропортов (но не просто на агитацию, а на установку пункта сбора подписей): «Сейчас известно, что Внуково согласилось на размещение». И хотя на данный момент у команды Явлинского уже более 135 тысяч верифицированных подписей, они продолжают сбор, чтобы как можно больше людей смогли выразить им свою поддержку.

«Таких ужасающих историй, как история в Приморье, у наших сборщиков, слава богу, больше не было», — ​Рыбаков имеет в виду новость недельной давности, когда стало известно, что сборщика подписей за Явлинского уволили с работы в национальном парке в Приморье. Уволили из-за того, что тот собирал подписи у своих коллег. После огласки в СМИ мужчину восстановили в должности, правда, затем отправили на месяц дежурить без оружия в тайгу, где обитают тигры. Штаб Явлинского попросил ЦИК проверить эту историю.

Накануне стало известно, что в городе Ейск Краснодарского края местные чиновники пригрозили школьникам «проблемами с получением медалей» из-за участия в игре «Что? Где? Когда?» (ЧГК), которую организовал депутат муниципального образования Александр Коровайный, являющийся депутатом от «Яблока». Коровайному запретили проводить игру, а школьникам — ​в ней участвовать из-за «антитеррористической угрозы». Представители «Яблока» сейчас пытаются разобраться в этой ситуации.