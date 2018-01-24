Все против Грудинина

Татьяна Васильчуккорреспондент
31 января кандидаты в президенты должны представить в Центризбирком подписи граждан, собранные в их поддержку. После этой даты ЦИК займется проверкой подписных листов и вынесет решение, чьи фамилии в итоге окажутся в бюллетене в день выборов. «Новая» проанализировала последние новости из избирательных штабов кандидатов.
«Спланированная атака» на Павла Грудинина
Собирать подписи кандидату от коммунистов не требуется — он представляет парламентскую партию, то есть уже является зарегистрированным кандидатом. Сейчас ему остается только вести встречи с избирателями, чем он и занялся на прошлой неделе — приехал на встречу в Петербург. Там представители штаба Грудинина заявили о начавшейся кампании по дискредитации их кандидата. За последнюю неделю в СМИ, а именно на сайте издания life.ru, чуть ли не каждый день выходят посвященные Грудинину статьи с заголовками вроде «Скелеты в шкафу агрария» или «Ложь и некомпетентность». Основная претензия этих статей в том, что Грудинин якобы скрывает некоторые детали своего бизнеса, например, вывод денег в иностранные банки посредством офшоров. Пресс-секретарь штаба Александр Ющенко рассказал «Новой», что кампания против их кандидата началась сразу после того, как тот дал несколько интервью на федеральных каналах и его рейтинг пошел вверх:
— Когда мы выдвинули своего кандидата на съезде 23 декабря, мне обзвонились практически все телеканалы, было огромное соревнование, к кому он попадет. Были интервью один на один на Первом и «России 1», была использована форма дебатов. Это произвело большой эффект на избирателя, потому что рейтинг Грудинина, как практически неизвестного человека с точки зрения федерального политика, сразу подскочил.
Ющенко считает, что это спланированная атака на Грудинина при помощи life.ru и других лиц, также пытающихся «выслужиться перед своим начальством»:
— Из федеральной повестки исключаются действия нашего кандидата, всей его деятельности. Например, на федеральных телеканалах показали встречу Грудинина в Санкт-Петербурге, но после этого сразу выпустили Жириновского, который как кандидат очерняет предыдущий сюжет.
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов уже обратился к Владимиру Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой и представителям ВГТРК с просьбой прекратить использование телеэфира против Павла Грудинина.
В то же время коммунисты попались на агитации в Новосибирске. Полиция задержала тираж выпуска партийной газеты «Правда», которая вместо информационного характера носила агитационный. «Но мы же ничего не говорим, когда у нас повсюду висят плакаты «Сильный президент — сильная Россия», — отмечает Ющенко.
Жириновский и таксисты
Владимир Жириновский — кандидат, который не жалуется на использование административного ресурса против него. Помимо традиционных выпадов в сторону кандидата от коммунистов (Жириновский уже высказался о том, что Павла Грудинина нужно снять с выборов за незаконную агитацию) кандидат от ЛДПР вносит в Госдуму новые законопроекты. Например, 12 января группа депутатов от партии во главе с Жириновским внесла на рассмотрение законопроект об отмене статьи о возбуждении ненависти и вражды. А 22 января кандидат от ЛДПР внес законопроект о «детях войны». Согласно ему, предлагается обеспечить льготы гражданам, которым к окончанию Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. Также Жириновский провел свою первую встречу с избирателями на Казанском вокзале, пообщавшись с прохожими и проверив документы у местных таксистов.
Сферы Собчак
На незаконную агитацию пожаловалась также кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак — с ее точки зрения, в новостях Первого канала присутствовала явная агитация за действующего президента. Она направила обращения в ЦИК и Генпрокуратуру с просьбой компенсировать это дополнительным эфирным временем для каждого претендента.
К 12 часам дня вторника Собчак отчиталась на своем сайте, что собрала необходимые сто тысяч подписей плюс 5 процентов (задел при возможном браке подписей). Пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова рассказала «Новой», что во время сбора штабы сталкивались с людьми, подделывающими подписи: «Подобными рисовками занимается достаточно большое количество сборщиков. Каждого из них мы забраковали».
Также Собчак продолжает встречаться со своими избирателями в регионах. Как рассказывает Чудинова, они постоянно сталкиваются с включением административного ресурса, когда полиция требует убрать уличную агитацию — у Собчак она выглядит как сферы:
— В Калининграде, куда мы приехали 21 января, видимо, только присутствие Собчак помешало сотрудникам полиции завернуть сферу раньше времени, потому что, оказывается, на это же время у них были запланированы в этом месте увеселительные мероприятия. Или, например, на вокзалах наших сборщиков буквально выгоняют. Хотя они агитируют там абсолютно законно.
«Что, где, когда?» для Явлинского
Николай Рыбаков, руководитель штаба Григория Явлинского, также рассказывает про то, как они пытаются получить разрешения на агитацию на территории вокзалов и аэропортов (но не просто на агитацию, а на установку пункта сбора подписей): «Сейчас известно, что Внуково согласилось на размещение». И хотя на данный момент у команды Явлинского уже более 135 тысяч верифицированных подписей, они продолжают сбор, чтобы как можно больше людей смогли выразить им свою поддержку.
«Таких ужасающих историй, как история в Приморье, у наших сборщиков, слава богу, больше не было», — Рыбаков имеет в виду новость недельной давности, когда стало известно, что сборщика подписей за Явлинского уволили с работы в национальном парке в Приморье. Уволили из-за того, что тот собирал подписи у своих коллег. После огласки в СМИ мужчину восстановили в должности, правда, затем отправили на месяц дежурить без оружия в тайгу, где обитают тигры. Штаб Явлинского попросил ЦИК проверить эту историю.
Накануне стало известно, что в городе Ейск Краснодарского края местные чиновники пригрозили школьникам «проблемами с получением медалей» из-за участия в игре «Что? Где? Когда?» (ЧГК), которую организовал депутат муниципального образования Александр Коровайный, являющийся депутатом от «Яблока». Коровайному запретили проводить игру, а школьникам — в ней участвовать из-за «антитеррористической угрозы». Представители «Яблока» сейчас пытаются разобраться в этой ситуации.