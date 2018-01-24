В Махачкале сожгли автомобиль «Мемориала»

22 января, через пять дней после поджога офиса правозащитного центра «Мемориал» в Назрани, случилось очередное ЧП — ​уже в Дагестане. Поздно вечером около дома в Махачкале, где живет шофер дагестанского «Мемориала», неизвестные подожгли мемориальскую служебную машину. Автомобиль не взорвался, так как его успели потушить оперативно прибывшие на место происшествия пожарные. Рядом с автомобилем была найдена емкость с зажигательной смесью.

Руководитель программы «Горячие точки» ПЦ «Мемориала» Олег Орлов связывает оба этих нападения (в Назрани и в Махачкале) с кампанией по выдавливанию «Мемориала» из Чечни, стартовавшей с задержания 9 января руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Правозащитнику, по его словам, были подкинуты наркотики и предъявлено нелепое обвинение в хранении 180 граммов марихуаны.

В чеченский офис «Мемориала» в прошедшую пятницу были подброшены сигареты, набитые неизвестным веществом, и пепельница с остатками пепла, произошедшего также от неизвестного вещества.

Есть основания полагать, что нападения на представительства «Мемориала» в Ингушетии и Дагестане напрямую связаны с объявлением о поиске чеченских автомобилистов, ставших свидетелями задержания Оюба Титиева и зафиксировавших это задержание на свои видеорегистраторы. Это объявление было широко распространено «Мемориалом» в начале прошлой недели по СМИ и соцсетям, включая чеченский ватсап. В этом объявлении были указаны адреса ингушского и дагестанского офисов «Мемориала», а также адрес представительства правозащитной организации «Комитет против пыток» в Пятигорске. После неоднократного уничтожения своих офисов в Чечне и в Ингушетии «Комитет против пыток» был вынужден продолжать свою работу по Чечне с территории Ставропольского края.

Если это предположение верно, то над всеми пока уцелевшими офисами правозащитников, указанными в этом объявлении, нависла серьезная угроза.

«Вы По Краю Пропасти Ходите Закройтесь! В Следующий Раз Вместе С Вами Офис Подожгем Ваш.Машина Сигнал». Дословно (орфография сохранена) такие угрозы во вторник поступили на номер мобильного телефона дагестанского отделения «Мемориала» в Махачкале.

За эсэмэсками последовал звонок с угрозами. Он записан.

Днем ранее, в понедельник, неизвестные облили автомобиль сотрудников «Мемориала» в Махачкале и сожгли его. Рядом с ним обнаружили емкость с зажигательной смесью.

Олег Орлов, руководитель кавказского направления правозащитного центра «Мемориал», связывает поджог машины и поджог офиса «Мемориала» в Назрани 17 января с развернувшейся кампанией по выдавливанию «Мемориала» из Чечни. Началась эта кампания с задержания 9 января руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Его с многочисленными нарушениями задержали, обвинив в хранении марихуаны.