«Заниматься политикой у нас пока не запрещено»

В понедельник Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда Алексея Навального «Пятое время года», из которого финансировалась предвыборная активность оппозиционера. Основная претензия Минюста заключалась в нецелевой трате средств фонда: по уставу «ПВГ» должен был заниматься поддержкой СМИ, а на деле заключал договоры аренды для открытия предвыборных штабов Навального, заявили представители истца. По утверждению чиновников, фонд также нарушил законодательство тем, что не успел предупредить Минюст о смене юридического адреса (Леонид Волков в это время находился в спецприемнике) и якобы принимал анонимные пожертвования в биткоинах, хотя на самом деле перевести криптовалюту на банковский счет невозможно. Несмотря на то что у штаба Навального есть месяц на обжалование решения, Альфа-банк в тот же день заблокировал счет фонда, на котором хранилось около 1,5 млн рублей. Позже, по постановлению судебных приставов, резервный счет фонда заморозил банк «Точка». По словам Волкова, все счета ФБК для сбора пожертвований, за исключением счета фонда, работают в нормальном режиме.

В Альфа-банке заявили, что не принимали решения об аресте средств «ПВГ»: «Это стандартное постановление судебного пристава управления ФССП по городу Москве, в котором есть ссылка на решение суда. Мы получаем таких тысячи. И наши регламенты устроены так, что арест счетов проходит практически автоматически», — ​цитирует «Эхо Москвы» первого зампреда совета директоров банка Олега Сысуева.

Андрей Бузин руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос»

— С моей точки зрения, решение Мещанского суда — ​это некоторая натяжка. Если говорить формально, Навальный занимался не избирательной кампанией, а просто политической деятельностью и политической рекламой. Избирательная кампания начинается с момента назначения выборов — ​они были назначены только в декабре, а Навальный, как известно, собирал деньги гораздо раньше (в декабре ЦИК отказался регистрировать Навального как кандидата в президенты. — ​А. Х.). Хотя он сам и его штаб называли это избирательной кампанией, делать это было неосторожно и неправильно. При этом политической деятельностью у нас заниматься еще пока не запрещено, в том числе создавать для этого специальные фонды. Но когда суд утверждает, что уставной целью фонда является не политика, а что-то другое, это тоже некое лукавство. В России существует достаточно много фондов другого профиля, которые в действительности тратят деньги на политическую деятельность. Хотя с юридической точки зрения временная заморозка счетов после первого решения суда, возможно, является оправданной.

Зиннур Зиннятуллин адвокат МКА «Князев и партнеры»

— В основном арест или запрет на распоряжение денежными средствами накладывает суд на основании исполнительного листа или определения (судебного акта). Документы передаются в банк, который блокирует счет в течение трех дней. Если речь идет о какой-то задолженности, то тогда полномочия для наложения ареста на денежные средства есть и у судебных приставов. Но обычно это все равно делается на основании документальных актов судьи, которые направляются в банк.

Обеспечительные меры накладываются судом в любой период рассмотрения спора: от момента подачи искового заявления до момента вынесения решения. Возможен другой вариант, когда банк накладывает на счет арест уже на основании судебного акта (Волков утверждает, что «в судебном заседании истцы из Минюста не заявляли такой обеспечительной меры», и в базе ФССП соответствующего решения нет. — ​А. Х.). В данном случае, я считаю, речь идет об административном давлении <на ответчика>, потому что обычно судьи не принимают решение об обеспечительных мерах за один день. На практике, когда мы просим суд наложить какой-нибудь арест, заявки рассматриваются по 2–3 дня, потому что есть много других вопросов. Но юридически такая возможность существует. После вынесения окончательного решения деньги будут либо списаны, либо разморожены.