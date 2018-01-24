Идентифицировать человека

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Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту гибели 21-летней жительницы села Донское Симферопольского района Татьяны Пименовой.

«19 января 2018 года беременная женщина в связи с ухудшением состояния здоровья была транспортирована из ГБУЗ РК «Луговская ЦРБ» в ГБУЗ РК «Перинатальный центр», где несмотря на проводимые реанимационные мероприятия скончалась через несколько часов. Вместе с тем, установлено, что 18 января 2018 года женщина обращалась за помощью в ГБУЗ «РКБ им. Семашко», где ей в госпитализации было отказано», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР 22 января.

Родственники погибшей рассказали «Новой газете», что ночью 18 января у Татьяны, находившейся на 23 неделе беременности, поднялась температура.

— У нее был жар, 39 градусов, — вспоминает отец Татьяны Юрий Пименов. — Мы вызвали «скорую». Дочь увезли сначала в Луговскую ЦРБ, к которой относится село Донское, оттуда направили в Симферопольскую городскую больницу № 7, а из «седьмой» больницы — в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

По словам родственников, Татьяна звонила им из больницы им. Семашко и говорила, что врачи не настроены ее госпитализировать, поскольку у нее нет паспорта и полиса ОМС. Жаловалась, что ее называют «бомжихой».

Документов у Татьяны действительно не было: она их потеряла и как раз занималась восстановлением.

Как бы то ни было, ее, живую, беременную, в 3 часа ночи выставили за дверь медучреждения. Как назло, собираясь в больницу, Татьяна не успела хорошо одеться: только накинула пуховик. А на ногах остались домашние тапки.

Да еще и сел телефон. Больше часа Татьяна ходила по улицам ночного Симферополя в поисках человека, который дал бы ей позвонить домой.

— Такой человек нашелся. Это была случайная прохожая, — говорит Юрий Пименов. — Домой дочь вернулась с температурой 40°C.

На следующий день Татьяне стало лучше, но к вечеру температура вернулась. Ее вновь госпитализировали в Луговскую ЦРБ, а оттуда — в Симферопольский перинатальный центр. В перинатальном центре врачи зафиксировали гибель плода из-за свернувшегося от высокой температуры белка. Во время подготовки к искусственным родам умерла и сама женщина.

В республиканской больнице имени Семашко и Симферопольском перинатальном центре от комментариев насчет гибели Татьяны Пименовой воздерживаются. В беседе с севастопольским порталом «Примечания» медики перинатального центра предположили, что Татьяна могла болеть вирусной пневмонией, которая протекала без симптомов и значительно усугубилась в результате переохладжения, полученного женщиной за час хождений по ночному Симферополю после отказа в госпитализации.

Уголовное дело по факту гибели Татьяны возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальная санкция — 3 года лишения свободы.