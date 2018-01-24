11 лет за хищение 11 миллиардов

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам лишения свободы жену экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанну Булах за хищение 11 миллиардов рублей из государственного бюджета. Вот список ее арестованного имущества:

Басманный суд Москвы арестовал у жены экс-министра финансов Подмосковья два отеля во Франции, яхту и виллу

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