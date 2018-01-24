11 лет за хищение 11 миллиардов
Басманный суд Москвы арестовал у жены экс-министра финансов Подмосковья два отеля во Франции, яхту и виллу
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Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам лишения свободы жену экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанну Булах за хищение 11 миллиардов рублей из государственного бюджета. Вот список ее арестованного имущества:
- Отель «Кристалл», расположенный во Франции;
- Отель «Пралонг», расположенный во Франции;
- Квартира, расположенную во Франции, Париж;
- Вилла, расположенную во Франции, Сен-Тропе;
- Две квартиры, расположенные в Швейцарии;
- Десять автомобилей, в том числе марок «роллс-ройс», «бентли», «мерседес»;
- Моторная яхта;
- Предметы искусства и мебели, среди которых картины:
— П.Беерт «Роспись по фотографии»;
— П.Беерт «Женщина, указывающая на нос»;
— С. Полякофф «Синяя ночь»;
— Лежер, «Человек за работой»;
— Дж. Шнабель, «Фрагменты тарелок ½»;
— Дж. Шнабель, «Фрагменты тарелок 2/2»;
— Sam/Д. Салле, без названия, картина;
— Sam/Соколов, «Праздник в деревне»;
— Sam/Сычков, «Играющие дети»;
— Ф.Рубо, «Цветы»;
— П.Шмарофф, «Луч утра»;
— Б.Грабовский, «Красная церковь возле деревенской площади»;
— В.Руклин, «Женщина в окне»;
— Церев, «Женская голова»;
— А.Ван Явланский, портрет;
— Sam/Пастуале, без названия;
— Ланской, без названия;
— Полякофф, «Синий, красный, черный»;
— Шаршум, без названия;
— Балако, «Длинная шея»;
— Кончаловский, «Обнаженная женская фигура со спины»;
— Полякофф, «Красное небо, синие горы»;
— Горюшкин, «Задумчивая дама»;
— Богданов-Бельский, «Семья в экипаже»;
— Ефимович, «Русская женщина»;
— М.Спенсер, «Круглый столик».