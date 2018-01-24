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11 лет за хищение 11 миллиардов

Басманный суд Москвы арестовал у жены экс-министра финансов Подмосковья два отеля во Франции, яхту и виллу

Фото: WireImage

Общество

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации

 

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам лишения свободы жену экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанну Булах за хищение 11 миллиардов рублей из государственного бюджета. Вот список ее арестованного имущества:

  1. Отель «Кристалл», расположенный во Франции;
  2. Отель «Пралонг», расположенный во Франции;
  3. Квартира, расположенную во Франции, Париж;
  4. Вилла, расположенную во Франции, Сен-Тропе;
  5. Две квартиры, расположенные в Швейцарии;
  6. Десять автомобилей, в том числе марок «роллс-ройс», «бентли», «мерседес»;
  7. Моторная яхта;
  8. Предметы искусства и мебели, среди которых картины: 

— П.Беерт «Роспись по фотографии»;

— П.Беерт «Женщина, указывающая на нос»;

— С. Полякофф «Синяя ночь»;

— Лежер, «Человек за работой»;

— Дж. Шнабель, «Фрагменты тарелок ½»;

—  Дж. Шнабель, «Фрагменты тарелок 2/2»;

— Sam/Д. Салле, без названия, картина;

— Sam/Соколов, «Праздник в деревне»;

—  Sam/Сычков, «Играющие дети»;

— Ф.Рубо, «Цветы»;

— П.Шмарофф, «Луч утра»;

— Б.Грабовский, «Красная церковь возле деревенской площади»;

— В.Руклин, «Женщина в окне»;

— Церев, «Женская голова»;

— А.Ван Явланский, портрет;

— Sam/Пастуале, без названия;

— Ланской, без названия;

— Полякофф, «Синий, красный, черный»;

— Шаршум, без названия;

— Балако, «Длинная шея»;

— Кончаловский, «Обнаженная женская фигура со спины»;

— Полякофф, «Красное небо, синие горы»;

— Горюшкин, «Задумчивая дама»;

— Богданов-Бельский, «Семья в экипаже»;

— Ефимович, «Русская женщина»;

— М.Спенсер, «Круглый столик».

Теги:
хищения, москва, суды

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