Монте-Карло решает все

Курганский губернатор Кокорин назвал кризис в школах области результатом «человеческого фактора» и уволил главу регионального образования. Но назначения «министров просвещения» в области давно идут без всяких писаных процедур кадровой селекции и отбора, и кадровая рулетка на счет граждан продолжает крутиться.

Учителя Звериноголовской и Круглянской школы на работу вышли, хотя и не получили пока ни рубля дополнительных денег. Они выслушали посулы заместителя губернатора по социальной политике Александра Карпова «взять ситуацию на контроль» и изыскать для Звериноголовской СОШ еще миллион рублей. Увидели пять молниеносных отставок, скосивших всю вертикаль местной власти, за исключением главы Звериноголовского района Михаила Шейгеца. Постов лишились директор регионального департамента образования и науки Наталья Бобкова, начальник управления финансового обеспечения системы образования Елена Никитина, глава Звериноголовского управления образования Елена Визгина, глава районного управления финансов Ольга Костылева, директор Звериноголовской школы Татьяна Аргинбаева. Даже начальник Звериноголовского отделения полиции, совпадение или нет, сменился.

— Мы надеемся, что и глава района будет сменен, — говорит лидер учительского протеста Владимир Кочеулов. — Он обвинил нас во лжи, утверждал, что наш протест — что-то политическое. А у нас слова про политику не было; это экономический спор.

Накануне выборов президента чиновники все рассматривают через призму политики, но страшно не рады, когда граждане демонстрируют понимание их тревог — как бы не рухнула пресловутая «стабильность». Главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата полномочного представителя президента России в УрФО Александр Кистанов недоумевает:

— Почему накануне выборов? Дестабилизировать ситуацию… Люди поступают не совсем порядочно. Это неправильно — воспользоваться моментом, когда можно повлиять.

С моим замечанием, что учителя не могли предвидеть, когда лопнет их терпение, он соглашается, но восклицает: «Всегда надо задавать вопросы! А пользоваться такими моментами — это и есть непорядочность».

Вот ведь как: «непорядочно» поставить в неловкое положение тех, кто даже не волновался — как не волновался и инспектор Кистанов, следящий за соблюдением «майских указов» в регионе, — что учителям платят за уроки частично дровами ради достижения магической цифры в 22 тысячи рублей.

Но к Кистанову я пришла не для того, чтобы узнать его представления о морали. Интересно другое: есть ли писаная инструкция, определяющая правила отбора чиновников на госслужбу в Курганской области? Каковы правила кадровой работы губернатора с подчиненными?

Поясню. Федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяет, что никакую услугу и работу нельзя купить без соблюдения требований «открытости, прозрачности и конкурентности». Почему самые главные услуги и работы самих чиновников приобретаются без соблюдения перечисленных условий? Где конкурентность, прозрачность и открытость?

Министр образования Бобкова была отставлена 17 января; 18 января на ее место назначен и.о. Герман Хмелев. Никакие объявления о конкурсе, сбор резюме, серия интервью с кандидатами, выбор шорт-листа и победителя — ничего из того, что требует мировая практика поиска лучших, — физически невозможны в это время. Допустим, мировая практика — не указ. Чего требует российская федеральная власть от высших губернских чиновников, нанимающих подчиненных? Таких правил и инструкций в огромном кабинете Кистанова за вывеской с наименованием должности, равной по размеру среднему холсту Ивана Шишкина, нет.

— Мы не вмешиваемся в деятельность правительства, — дистанцируется хозяин кабинета.

Федеральная власть оставила регионы на усмотрение «кадровых практик» конкретных губернаторов. Вот на Северо-Западе вологодский губернатор Кувшинников начал проект «Команда губернатора: ваш выбор», в котором граждане сами оценивают работу чиновников, — хорошо, будь по его и ходи его чиновничество в «стабильных» и продвинутых. Решил губернатор Зауралья Кокорин назначать каждого последующего министра образования через три дня после отставки предыдущего — ниоткуда с любовью — и тоже прав.

Губернаторская пресс-служба пишет, отвечая «Новой»: «Согласно Уставу Курганской области, директор департамента образования и науки назначается Губернатором (вот так, с большой буквы. — Ред.), кандидатура руководителя ведомства согласовывается с Министерством образования РФ».

Открываем Устав Курганской области. В статье 135 сказано: «Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной гражданской службе Курганской области». Чем обеспечивается «равный доступ», если нет ни открытого сбора резюме, ни конкурса, в котором могут принять участие люди из числа 854 109 жителей Зауралья (Росстат, 2017)?

В октябре 2015-го губернатор Кокорин назначил министром образования и науки большого любителя патриотического воспитания Дмитрия Пожиленкова; через полгода экстренно снял его, судившегося с ГИБДД в мировом суде на тему вождении в нетрезвом виде. Через три дня после отставки Пожиленкова губернатор назначил так же экстренно снятую неделю назад Наталью Бобкову, доктора наук с диссертацией «Становление и развитие системы образования кадров для работы с молодежью».

Теперь по той же безальтернативной схеме назначен новый и.о. министра — Герман Хмелев. Бывший сельский педагог, «человек с районного звена», представляет его замгубернатора Карпов.

Когда в понедельник Хмелев вышел к прессе, я спросила, как его «отбирали» — интервью, собеседование, какая процедура — и как сам он намерен выполнять задачу губернатора обновить управление образование и науки?

— Какого-то отбора, аукциона или конкурса не было. Губернатор предложил, — говорит Хмелев. — Я не думаю, что широкое должно быть обсуждение кандидатур.

Между 2010-м и 2018-м в области сменилось 6 (шесть!) министров образования.

Возможно, Хмелеву повезет, и он будет человеком на своем месте. Даже в рулетку людям везет. Но тогда пусть отбор на высокие должности госслужбы официально считается рулеткой — на деньги граждан. Зауральцы все вместе оплатили из своих скудных «отчислений» это кадровое казино, эти неоконченные эксперименты «с людьми, которых я знаю».

Прибавьте оплату труда, человеко-часы прокурорских проверок. В разгар кризиса губернатор Кокорин поручил прокурору Курганской области Игорю Ткачеву проверить законность начисления зарплаты педагогам Звериноголовского района. На сайте облпрокуратуры речь идет вообще о «проверке начислений учителям в сельской местности». А старший помощник прокурора по Курганской области Оксана Шведкина сказала «Новой газете»:

— Мы планировали проверить всех сельских педагогов по области.

Их — ровно 4000 человек, по данным управления образования. Конкретизировать, как будет осуществляться эта безбрежная проверка, Шведкина не смогла.

Учителя вышли в понедельник на работу. А дети не пришли: мороз. Забастовала природа. Ближе к 10 февраля педагоги увидят, что изменилось в их зарплатах.

Официально

Алексей Кокорин Губернатор Курганской области

— В рамках задач, которые ставятся президентом Российской Федерации, из областного бюджета всем муниципальным образованиям региона, в том числе и Звериноголовскому району, финансирование на зарплату педагогов перечислено своевременно и в полном объеме. Если что-то где-то не срабатывает, тут чисто человеческий фактор, что недопустимо, потому что вызывает недовольство.

Все кадровые перестановки произошли не из-за финансовых нарушений, а из-за несвоевременности в полном объеме информирования учителей. Но не самоцель наказывать репрессиями вплоть до увольнения… Герман Хмелев назначен исполняющим обязанности директора департамента образования и науки, потому что он достаточно длительный период качественно работал в системе образования учителем.