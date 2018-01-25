Шутка про «Олимпиаду в Пхеньяне»

В Сеуле и Токио сейчас в большом ходу не слишком смешная шуточка, только что появившаяся на свет: «Зимняя Олимпиада в этом году точно будет в Пхенчхане? Да нет, похоже, что она на самом деле будет в Пхеньяне!»

После этих слов полагается печально хихикать по поводу того, как ловко молодой вождь КНДР Ким Чен Ын обвел вокруг пальца президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который мечтает о том, чтобы предстоящие в феврале зимние Игры прошли без сучка и задоринки. И главное, без малейшей угрозы конфликта со вспыльчивым коммунистическим Севером.

Богатый и гордый Сеул, как некоторым кажется, сейчас покорно принимает все условия, которые выдвигает ему Пхеньян. Ким Чен Ын в самом начале января неожиданно заявил о желании послать команду на Олимпиаду — и Южная Корея молниеносно согласилась на переговоры, хотя до этого больше двух лет между двумя странами прямых контактов не было. Санкцию на участие пхеньянских спортсменов в Играх выписали мгновенно — уже 25 января на Юг автобусами привезли 12 крепких северокорейских девушек в пуховиках цвета знамени КНДР. Они вольются в общую команду Севера и Юга по женскому хоккею, хотя времени на то, чтобы сыграться, уже не остается. Ожидают и еще нескольких северокорейских спортсменов, в том числе фигуристов, у которых, говорят, есть шансы. На открытии Олимпиады атлеты из обеих частей Кореи будут шагать в общей команде под т.н. «Флагом объединения» с очертаниями Корейского полуострова.

Руководитель северокорейского ансамбля «Моранбон» Хьон Сонг-вой. Фото: EPA

Несколько дней назад сеульская пресса в безумном ажиотаже фиксировала каждый шаг прибывшей с Севера красотки в изящном пальто с воротником из чернобурки — руководительницы музыкально-танцевального ансамбля «Моранбон», который состоит из очаровательных девиц в коротеньких юбочках. Коллектив был сформирован по личному указанию Ким Чен Ына, на его несколько фривольных концертах развлекается высшая номенклатура. Теперь девочки из «Моранбон» будут выступать во время Олимпиады, чтобы наглядно показать соотечественникам на Юге и всему миру — в КНДР все совсем не так мрачно, не верьте империалистической пропаганде.

Сеул дал также согласие на совместные лыжные тренировки на северокорейском горном курорте «Перевал Масик», только что построенном по приказу Ким Чен Ына. Культурные мероприятия по предложению Пхеньяна планируются на священной для всех корейцев живописной гряде Кымгансан («Алмазные горы») в КНДР. В далекие годы предыдущего потепления отношений в расположенные там гостиницы охотно ездили южнокорейские туристы — пока одну туристку не застрелил северокорейский караульный за вторжение в запретную зону. Теперь, похоже, Пхеньян надеется на возобновление потока приезжих, который может дать ему валюту, столь драгоценную в условиях удушающих санкций со стороны Совета Безопасности ООН.

Готовность президента Мун Чжэ Ина легко откликаться на пожелания КНДР вызывает мало восторгов в Южной Корее — некогда высокая популярность главы государства, по данным опросов, начала опасно падать.

Особое возмущение вызвало поспешное включение северокорейских девушек в южнокорейскую команду по женскому хоккею без согласия ее тренера и самих спортсменок. Такое решение, как свидетельствуют социологи, осудили 73% граждан Южной Кореи.

Президент Мун Чжэ Ин по своим взглядам — левый националист, он верит в примирение с Севером на патриотической основе и еще до своего избрания выступал за политику «солнечного тепла» в отношении КНДР. Но дело не только в идеалах — Сеул прекрасно видит, что Пхеньян попал в крайне тяжелое положение: исполнение санкций Совета Безопасности ООН с запретом закупать практически все товары северокорейского экспорта и жесточайшими ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР грозят режиму Ким Чен Ына крахом. Важную роль играет и новая тональность угроз со стороны США: в Вашингтоне открыто говорят о возможности военного решения «северокорейской проблемы». Например, удара по ракетным базам и ядерному полигону в КНДР. Некоторые эксперты не исключают, что Пхеньян проглотит такое унижение — попытка сопротивляться будет означать уничтожение Северной Кореи, хотя и Южной при этом сильно достанется.

Президент Мун хочет продолжить игру в примирение с КНДР и после Олимпиады, надеясь, что активное продолжение диалога не позволит американцам выполнить их угрозы. Речь идет о начале консультаций Севера и Юга по вопросам безопасности. Затем, по данным осведомленных источников, Сеул может попытаться организовать трехсторонние переговоры с привлечением США с целью выйти на конкретное обсуждение вопроса о ракетно-ядерной программе КНДР и с возможностью ее демонтажа в обмен на солидные «пряники» со стороны Вашингтона и всего западного мира.

Такие маневры вызывают крайнюю настороженность в Вашингтоне и Токио — там боятся, что руководство Южной Кореи заиграется и ослабит единый фронт беспощадного нажима на режим Ким Чен Ына.

В частности, в подвешенном состоянии оказались ежегодные крупномасштабные американо-южнокорейские военные маневры, которые проводятся весной, — в КНДР считают их отработкой вторжения. На время Олимпиады Вашингтон согласился отложить учения. Однако глава Тихоокеанского военного командования США адмирал Гарри Харрис открыто заявил, что после окончания Игр маневры будут немедленно проведены в обычных масштабах. Это неминуемо вызовет ярость Пхеньяна и может привести к прекращению его диалога с Сеулом.

Поэтому в Южной Корее уже потихоньку заговорили о необходимости уменьшить масштабы учений. Прояснить ситуацию должна запланированная на ближайшие дни встреча министров обороны США и Южной Кореи на Гавайях. А направляющийся в Пхенчхан в качестве представителя США на Олимпиаде вице-президент Майкл Пенс хотел бы провести трехстороннее совещание с президентом Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который тоже прибудет на открытие Игр. На ней руководителя Южной Кореи несомненно и настойчиво попросят прекратить игры в «солнечное тепло» с Пхеньяном.