Похоронная команда

Здание Советского районного суда Махачкалы, где арестовали мэра Мусаева. Фото: РИА Новости

Следственный комитет предъявил обвинения в превышении должностных полномочий мэру Махачкалы Мусе Мусаеву. Впрочем, это была лишь формальность: Мусаев уже четыре дня как арестован и находится в СИЗО. О том, что в отношении 52-летнего мэра Махачкалы Мусы Мусаева ведутся оперативно-следственные мероприятия, стало известно еще в декабре прошлого года. По словам самого Мусаева, интерес оперативников вызвала сделка с участком земли в центре Махачкалы. «Еще тогда я собрал специалистов, — говорил Мусаев на суде об избрании ему меры пресечения, — и предложил им отменить постановление, если оно незаконно. Однако специалисты уверили меня, что сделка заключена в соответствии с законом».

Тем не менее 18 января на основании материалов, собранных в ходе оперативно-разыскных мероприятий Службой экономической безопасности УФСБ, Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении мэра. Мусаеву вменяют пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев подписал незаконное постановление о предоставлении АО «Акционерный строительно-промышленный комплекс» (АСПК) земельного участка площадью 17,5 гектара в центре Махачкалы. Земельный участок находился в собственности республики, и его рыночная стоимость, согласно заключению эксперта, составляла около 81 миллиона рублей. Зная об этом, Мусаев все же продал его АСПК за 1,1 миллиона и тем самым нанес республиканскому бюджету ущерб в размере 80 миллионов рублей, считает следствие. По данным ЕГРЮЛ, компания АСПК учреждена Госкомимуществом Дагестана и в настоящее время находится в стадии ликвидации. Примечательно, что ликвидационную комиссию возглавляет руководитель компании Саидахмед Курбанов — отец заместителя Мусаева Курбана Курбанова, курирующего в мэрии управление по капитальному строительству.

Сразу же после возбуждения уголовного дела 18 января дома и в служебном кабинете Мусаева прошли обыски и выемка документов. Вечером следующего дня стало известно о задержании мэра. Спустя еще двое суток, 21 января, Мусаеву избрали меру пресечения — 10 суток ареста, по истечении которых ему должны были либо предъявить обвинения, либо отпустить на свободу.

Муса Мусаев. Фото: РИА Новости

Однако уже тогда создавалось впечатление, что шансы на освобождение Мусаева ничтожно малы. Уголовное дело в отношении мэра было возбуждено лично руководителем Следственного управления по Дагестану Сергеем Дубровиным. Затем дело моментально передали в главк на уровень СКФО. Глава СК РФ Александр Бастрыкин еще до предъявления обвинений взял под личный контроль его расследование, попутно поручая следователям «проверить деятельность мэра на предмет наличия других возможных эпизодов преступной деятельности». Все эти факты говорили о более чем серьезном настрое Следственного комитета. И действительно, 25 января Мусаева обвинили уже официально.

Муса Мусаев был избран на пост мэра Махачкалы в 2015 году, после того как бывший мэр Саид Амиров, правивший городом 15 лет, был осужден на пожизненное заключение за попытку организации теракта.

До своего избрания Мусаев несколько лет возглавлял министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики и должен был быть близко знаком с городскими проблемами. Тем не менее при новом градоначальнике за два с половиной года видимых улучшений ни в кадровой политике, ни в городском хозяйстве не произошло.

Миллионная Махачкала — не только самый крупный город на Северном Кавказе, но и самый проблемный по части городской инфраструктуры. Хаотичная незаконная застройка и сомнительные земельные сделки, процветающие десятилетиями, практически полностью уничтожили исторический облик города. Несоблюдение самых элементарных градостроительных и санитарных норм привело к коллапсу коммунальной и инженерной инфраструктур, утопив когда-то цветущий приморский город в мусоре и канализационных стоках. Однако за все это время ни один крупный чиновник так и не был привлечен к ответственности.

Похоже, сейчас времена изменились.

По инициативе врио главы Дагестана Владимира Васильева в середине января из Москвы в Дагестан прибыл целый правоохранительный десант для проведения комплексной проверки ряда ведомств. «Я столкнулся с множеством обращений граждан, суть которых сводилась к тому, что по многим из них не приняты объективные решения, как считают заявители… В связи с этим и по ряду других обстоятельств я попросил генпрокурора, чтобы мы посмотрели с прикомандированной командой прокуроров из других регионов состояние надзора, соблюдение прав граждан», — так объяснил свою инициативу на встрече с прокурорами Владимир Васильев. В состав комиссии вошли 48 прокуроров, представляющих различные регионы, их сопровождают 40 консультантов и экспертов в различных областях экономики и права. Координирует работу комиссии заместитель генерального прокурора Иван Сыдорук.

Владимир Васильев. Фото: РИА Новости

Надо отметить, что прикомандированные сотрудники Управления «К» республиканского УФСБ, в чьей компетенции находится сбор оперативных данных по экономическим преступлениям, уже много лет в неофициальных беседах жалуются на сложности в привлечении местных крупных чиновников к ответственности. Последняя громкая попытка была предпринята в 2013 году. Она была связана с финансовыми махинациями в дагестанском Пенсионном фонде, возглавляемом на тот момент Сайгидом Муртазалиевым (на сегодняшний день Муртазалиев находится в бегах и объявлен в федеральный розыск, но не по статьям о финансовых махинациях по линии финансирования терроризма). Однако осужден пока так никто и не был.

«Материалов на местных чиновников собрано предостаточно, но дела стопорятся в судах при активном участии прокурорских. Коррупционные дела либо замораживаются, либо не возбуждаются вовсе», — говорят фээсбэшники.

Теперь же при помощи прикомандированных прокурорских работников ситуация должна кардинально измениться. По информации «Новой», в планы комиссии входит проверка деятельности республиканского правительства, всех восемнадцати министерств, а также деятельности чиновников четырех крупнейших муниципальных образований Дагестана: городов Махачкала, Дербент, Хасавюрт и Кизилюрт. Полномочия же Сыдоруку даны самые широкие.

Означает это только одно — ситуация в республике не просто критическая, она уже катастрофическая. И виновата в этом сама Москва. За последние двадцать лет федеральный центр делал упор сугубо на борьбе с терроризмом, отряжая в регион все новые подразделения СОБРа и ОМОНа и упорно игнорируя все ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию. Теперь же при новом главе республике Владимире Васильеве решено попытаться исправить ситуацию.

Последний раз нечто подобное в Дагестане произошло в 1998 году. Тогда республика, раздираемая клановыми, этническими и религиозными противоречиями, стояла на грани государственного переворота и выхода из-под контроля федерального центра. Ситуация усугублялась. В этих экстремальных условиях из Москвы в Дагестан была отправлена так называемая «комиссия Колесникова».

Владимир Колесников, на тот момент первый заместитель министра МВД, возглавил межведомственную следственно-оперативную бригаду и имел широкие полномочия. Он должен был разобраться с криминалом и укрепить вертикаль власти. В ходе работы комиссии по различным обвинениям, в том числе и за хищение бюджетных средств, были арестованы более полусотни чиновников, возбуждены десятки уголовных дел, например, против тогдашнего министра юстиции, а также против мэров и глав ряда городов и районов. Сам же Колесников не уставал повторять, что не покинет республику, пока не доведет начатое до конца. Однако все эти начинания закончились ничем.

Вскоре Колесников уехал бороться с преступностью в Красноярский край.

Все дела были заморожены, арестованные чиновники вернулись на свои места, ни один человек так и не был привлечен к ответственности.

Также, по информации «Новой», в феврале из центрального аппарата МВД планируется отправить в Дагестан комиссию для масштабной и детальной проверки работы республиканского министерства внутренних дел.