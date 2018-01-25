Биткоин для «Москвичей»

Майнинг-центр в одном из цехов бывшего завода «Москвич». Установка третьего круга фермы. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Лучший способ сделать прибыльным предприятие российского автопрома — отказаться от идеи производства и сборки автомобилей. Освободившиеся площади и ресурсы при этом нужно эксплуатировать согласно формуле Сатоши Якомото — таинственного создателя первой криптовалюты Bitcoin. Именно так и поступил предприниматель и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. На территории легендарного завода «Москвич» (сейчас это иннополис «Москва») он создал крупнейший в России цифровой прииск.

Видео: Глеб Лиманский, Надежда Мироненко / «Новая газета»

Круг фермы. Рядом с каждым обязательно стоит огнетушитель. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Даже если бы это оборудование не майнило, его можно было бы с большим успехом использовать в качестве декораций для «Звездных войн». Шумят видеокарты на стеллажах, выставленных кругами. Тут не до разговоров — все равно услышать друг друга невозможно. Да и людей почти нет: все автоматизировано. Провода, ведущие к стеллажам, аккуратно уложены. Как в звездолете, перемигиваются зеленые и синие светодиоды. В центре каждого круга воздушные вихри — работают кулеры, другая часть оборудования на водяном охлаждении.

Майнер с водяным охлаждением. Такой можно использовать для обогрева дома. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Техобслуживание майнинг-фермы. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сейчас на ферме работают два круга и передвижной закрытый вагон, забитый видеокартами. Третий круг фермы на этапе запуска.

Людей — всего человек десять. Труд у них сугубо ручной: собирать оборудование для майнинга машинам пока не доверяют.

Рядом с майнинг-фермой развернули производство микросхем. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сборка оборудования происходит вручную. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Для компании Мариничева майнинг-ферма — это инженерный эксперимент и тестирование нового оборудования. Интернет-омбудсмен видит будущее за тем, что производство найдет еще одно, бытовое применение. Например, майнинг-оборудование с водяным охлаждением сможет обогреть дом, попутно производя математические вычисления, за которые можно получать вознаграждения в криптовалюте. Продаваться эти вычисления будут для всего мира.

Дмитрий Мариничев. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Дмитрий Мариничев интернет-омбудсмен, предприниматель

— У России здесь хорошая перспектива. Считайте, каждый гражданин сможет продавать один баррель нефти за рубеж. Разве это плохо?

Мы единственные в мире, кто придумал объединить дата-центр и работу майнингового оборудования. Всю свою жизнь я строю сложные инженерные решения, о дата-центрах я знаю практически все. Мы пришли к выводу, что избыточное и резервное питание таких центров легко можно использовать в системах майнинга. Компания оплачивает очень большие счета за электроэнергию, и цена в Москве несоизмеримо дороже, чем в других регионах, но для нас эта площадка актуальна: так повелось, что Россия крайне централизована, а столица — центр экономических решений. По-другому это не работает.