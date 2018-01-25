Татьяна Страхова. Фото из личного архива

В российских соцсетях проходит акция солидарности #этонеповодубить. В ночь на 23 января студент МГТУ Артем И. убил свою бывшую возлюбленную — студентку ВШЭ Татьяну Страхову, после чего изнасиловал ее и совершил самоубийство.

Многие интернет-пользователи стали оставлять в соцсетях комментарии о том, что девушка якобы сама провоцировала молодого человека на убийство, вызывая его ревность публикацией в интернете своих эротических фотографий.

Некоторые СМИ вышли с заголовками о том, что Татьяна добровольно вошла в образ «потенциальной жертвы», вела себя недостойно.

Ответом стал флешмоб пользователей, которые под хештегом #ЭтоНеПоводУбить в фейсбуке, твиттере, вконтакте, в инстаграмме стали публиковать свои снимки, выступая против насилия в отношении к женщине.

внешний вид, насколько бы он вызывающе не выглядел в глазах других - ни в коем случае не повод для оправдания убийства#этонеповодубить pic.twitter.com/jk5NB74kOE — ̶н̶е̶мечтатель (@kladbiische) January 25, 2018

Смотрите, у меня очки и розовые волосы, а ещё я стихи пишу. Можете считать меня эталонной винишкотян, но #этонеповодубить pic.twitter.com/3poVNFVupx — солидарочка (@solidarochka) January 25, 2018

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"И этой фотографией я хочу вам показать, что человек не заслуживает смерти только из-за того, что в её/его профиле размещена фотография, не отвечающая вашим пуританским стандартам."#этонеповодубитьhttps://t.co/gAMds3uME4 pic.twitter.com/K6LiW82fz3 — Mother of Sыs (@MotherOfSis) January 24, 2018

«Новая» поговорила с руководителем проекта Насилию.net Анной Ривиной, которая также приняла участие в акции.

Анна Ривина руководитель проекта Насилию.net

«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы в приличном обществе не было возможности такое произнести вслух»



— Я никогда не выкладываю в сеть подобных фотографий, тем не менее, вчера я опубликовала свою очень откровенную фотографию. Сделала это, поскольку считаю мнение о том, что можно фотографией «спровоцировать на убийство» — неадекватно и чудовищно. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы в приличном обществе не было возможности такое произнести вслух.

Нужно понимать: когда мужчина выкладывает себя в любом виде, он не сталкивается с таким осуждением, с которым сталкивается женщина. Вместо того чтобы вновь и вновь утверждать, насколько женское тело сексуально и как оно «провоцирует мужчину на насилие» (здесь нет, конечно, никакой причинно-следственной связи), нужно напоминать о том, что женщина не может восприниматься как собственность, которая должна вести себя удобным для вас образом.

Есть большая проблема, связанная с тем, что женская сексуальность — эфемерное понятие. Женщина, которая слишком сексуальна — это плохо, женщина, которая недостаточно сексуальна — тоже плохо. Но дело ведь каждый мужчина субъективно воспринимает эту «правильную дозу сексуальности», по-своему трактует доступность той или иной женщины.

Мы можем посмотреть на платья российских императриц, которые носили очень откровенное декольте, но не сделаем вывод о том, что они были доступны. Можно вспомнить выставку, которая проходила в этом году в одном американском университете, где

были показаны вещи, в которых женщины были изнасилованы. Там были абсолютно обычные майки, штаны… «Несексуальность» такой одежды не остановила насильников.

Этот флешмоб должен дать понять, что всегда виноват агрессор, насильник, тот человек, который покушается на чужую свободу. Тот ужас, который приходится читать, даже не в комментариях, а в средствах массовой информации после чудовищного убийства Татьяны Страховой демонстрирует, как некоторые наши сограждане относятся к человеческой жизни и в частности к жизни женщине. Это они культивируют насилие в нашем обществе.