Пираты, мечтатели и выключение

Временная остановка работы правительственных учреждений из-за недостатка финансирования — то, что в Америке емко называют одним словом «shutdown» (дословно — техническая неисправность, выключение), — пришлась аккурат на первую годовщину президентства Дональда Трампа.

В свой второй президентский год Трамп вступил с «шатдауном», в ходе которого государственные служащие, за исключением чрезвычайных служб, к которым приравнены полицейские, врачи, пожарные и т.д., обязаны не работать и выйти в отпуска. К счастью, первая «техническая остановка правительства» при Трампе продлилась всего 69 часов. Учитывая, что стартовала она в полночь на субботу, 20 января, государственный механизм не успел ощутить перебои. Многие госслужащие остались в понедельник утром дома, но уже к вечеру обе палаты проголосовали за продление временного финансирования до 8 февраля, президент Трамп подписал закон, «шатдаун» закончился.

Американский феномен

Остановка правительства из-за недофинансирования, происходящая в мощной финансовой стране мира в период экономического подъема, кажется абсурдом. Однако «шатдаун» — подлинно американский феномен — напрямую не связан с экономикой или финансами. Такие казусы в последние десятилетия случались регулярно, при каждом президенте — от Рейгана до Обамы (исключение Джордж Буш-мл.).

Отцы-основатели Америки заложили в основу государства незыблемый принцип разделения властей. Бюджет государства планирует исполнительная власть, но корректирует Конгресс, и только потом утверждает президент. Поправки связаны с тем, что разные партии и даже разные законодатели из одной партии смотрят на политические проблемы по-разному. Принятие любого закона в США и бюджета особенно — искусство политического компромисса.

Такого нет в других странах. В парламентских государствах партия или коалиция, победившая на выборах, формирует кабинет министров (в современной монархии суверен «назначает» премьер-министра из партии, взявшей большинство). Если о бюджете договориться не могут, автоматически продолжает действие утвержденный прошлогодний бюджет или назначают новые выборы. В странах с доминирующей исполнительной властью она, как правило, имеет право поддерживать функционирование правительства даже без утвержденного бюджета.

В США каждый новый бюджетный год начинается с 1 октября предыдущего календарного года. Когда договориться о долгосрочном финансировании не удается, законодатели принимают резолюции о продолжающемся временном финансировании работы правительства и федеральных агентств. И хотя в США сейчас установился, казалось бы, явный политический перевес республиканцев, при президенте Трампе согласовать бюджет не удалось, и законодателями были приняты три резолюции о временном финансировании, соответственно, до 8 декабря, 22 декабря 2017 года и 19 января 2018 года.

Накануне пятницы, 19 января, президенту Трампу и лидеру меньшинства сенатору-демократу из Нью-Йорка Чаку (Чарльзу) Шумеру не удалось договориться о компромиссе по вопросу защиты от депортации детей нелегальных мигрантов и финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Программа приостановки высылки из страны тех, кто прибыл в США нелегально в детском возрасте (DACA), была утверждена указом президента Обамы в 2012 году и давала им отсрочку депортации сроком на два года. В сентябре прошлого года президент Трамп указом объявил, что действие закона истекает в марте 2018-го и предложил Конгрессу принять к этому сроку новый закон о мигрантах.

Dreamers («мечтатели») — так называют себя 800 тысяч молодых людей, достигших 20 лет, которым теперь грозит депортация. Они протестуют, и их поддерживает большинство членов Демократической партии, так называемые «независимые» конгрессмены, и даже часть республиканцев.

Обратная картина — так называемые «умеренные» демократы из тех штатов, где в прошлом году победил Трамп и где их ждет в этом году процедура выборов в Конгресс. Для своего политического будущего они могут иногда поддерживать президента-республиканца. Так и случилось в минувшую пятницу при голосовании в Сенате.

«Филибастер», русские боты и честное слово Макконнелла

Есть в американской политике понятие «филибастер». Оно ведет свой отчет с пиратских времен. «Филибастер» означает морской разбой. В вашингтонском политическом словаре это значит «умышленное затягивание и срыв голосования». Когда вместо того чтобы всей палатой вынести какой-то вопрос на голосование, под видом прений сенаторы вынуждены слушать коллегу, который может говорить по нескольку десятков часов кряду, чтобы не допустить принятия вопроса. Самый длинный «филибастер» длился 24 часа 18 минут. В сентябре 2013 года, чтобы перенести голосование за отмену «обамакэр» — обамовской реформы здравоохранения на время, удобное для республиканских законодателей и трансляции дебатов по телевизору, сенатор Том Круз говорил подряд почти 21 час: о детской литературе, о сказках, которые он читает на ночь своим детям, о влиянии голливудских актеров на подрастающее поколение. Чтобы преодолеть «филибастер», нужны голоса 60 сенаторов — для этого просто необходимо искать компромисс.

В минувшую пятницу сенаторы голосовали даже не за закон о финансировании, а только за прекращение прений, и голосов не хватило: 50–49.

В полночь с пятницы на субботу срок финансирования правительства закончился, и включился счетчик «шатдауна». В субботу вице-президент Майк Пенс заявил американским солдатам, находящимся на Ближнем Востоке: «Сенатское меньшинство решило играть в политику с вашим жалованьем». На автоответчике Белого дома всем звонящим сообщали, что демократы в Конгрессе сделали государственные средства, включая финансирование войск, «своими заложниками».

Минувшие выходные 25 сенаторов провели в консультациях, чтобы найти компромисс: по финансированию и закону о мигрантах. Социальные сети США взорвались: параллельно были запущены два хештега — #ТрампШатдаун и #ШумерШатдаун, обвиняющие в остановке финансирования, соответственно, президента и главу сенатского меньшинства.

«Шатдаун» закончился благодаря быстрому компромиссу. Под обещание лидера сенатского большинства Митча Макконнелла поставить в верхней палате в ближайшие недели на обсуждение и голосование закон о мигрантах, сенаторы-демократы сняли свои возражения, и при новом голосовании (81–18) очередное временное финансирование было согласовано.

«Большая победа республиканцев», — написал в твиттере Трамп. Сторонники демократов, в том числе представители движения «мечтателей», крайне разочарованы. Взамен не получено никаких гарантий, что закон о мигрантах будет принят и в нем будет путь к их легализации в США. С другой стороны, как объявил Чак Шумер, если демократы не добьются выполнения обещания от Макконнелла, процедура может быть повторена.

Получается, трехдневный «шатдаун» не отменен, а только отложен и может повториться.

Бывало гораздо хуже

Начиная с 1976 года проблема с финансированием федерального правительства в США возникала 19 раз, из них 8 раз приводила к временной остановке правительства. Госслужащие отправлялись в вынужденные отпуска. У «шатдаунов» были самые разные причины — сокращения госрасходов, введение новых налогов, финансирование никарагуанских «контрас» при Рейгане, программы Medicare (медицина для пенсионеров) при Клинтоне, реформа здравоохранения Обамы. В октябре 2013 года техническая остановка правительства длилась 16 дней. 800 тысяч госслужащих ушли в вынужденные отпуска. У других категорий федеральных сотрудников, например, в Корпусе военных инженеров рабочая неделя была четырехдневной в течение четырех месяцев. Заработок упал на 20%. Еще 1,3 млн госслужащих работали с задержкой выплаты зарплаты на «неопределенный срок». Учитывая, что огромная часть американцев живет в кредит, выплачивая проценты за жилье, машину, обучение и т.д., задержка финансирования правительства — серьезная, хотя и временная проблема для госслужащих. В 1980–1981 гг. генеральный прокурор США Бенджамен Сивилетти отметил, что только в крайних случаях, когда речь идет о защите общественной безопасности, федеральное агентство в качестве исключения может продолжать работу при недофинансировании. Но общее правило — всякая работа запрещена, пока для работы государственного аппарата не выделены необходимые средства. Запрещено работать из дома. Доходит до того, что сотрудникам с этой целью запрещается выносить с собой служебные компьютеры.

«Шатдауны» случаются не только на федеральном уровне, но и в отдельных штатах. Начиная с 1991 года из-за недофинансирования по два раза останавливалась работа местных властей в Пенсильвании, Мичигане, Миннесоте, Мэне и Нью-Джерси.

Нынешний трехдневный «шатдаун» при Трампе может быть не последним.