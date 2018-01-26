КЛАНирование Крыма

Четыре года назад, в феврале 2014 года, в Крыму началась «русская весна». Не желая принимать итоги Евромайдана, тысячи крымчан вышли на улицы с российскими флагами. Люди требовали отделения полуострова от Украины и вхождения в состав Российской Федерации. В ночь с 26 на 27 февраля Россия, как сказал президент Владимир Путин, «повернулась к крымчанам лицом» — ​в Крыму появились «зеленые человечки», впоследствии оказавшиеся российской армией. Началась подготовка к референдуму о присоединении. По итогам референдума в обиход вошла формула «Крым наш». Но если присмотреться, утверждать подобное в полной мере могут немногие. Кто же они?

Сергей Аксенов.

Глава республики, глава семьи

Премьер Крыма Сергей Аксенов — ​фигура, с которой связано множество мифов. В СМИ его обвинили в связях с группировкой «Сейлем» в 90-е годы, в получении поддельного диплома Симферопольского высшего военно-политического строительного училища, и даже в лояльности Украине во время «русской весны».

Достоверность вышеперечисленного не доказана. Но совершенно бесспорен тот факт, что Сергей Валерьевич — ​крепкий семьянин, радеющий о родных и близких даже на государевой службе. Так, в крымской власти работают сразу пять членов его семьи.

Отец главы Крыма Валерий Аксенов после перехода полуострова в состав России перешел из кабинета директора Симферопольского авторемонтного завода в кабинет зампреда комитета по строительству Государственного совета республики.

В Госсовете после «русской весны» оказалась и свояченица Сергея Аксенова Евгения Добрыня, до марта 2014 года работавшая секретарем нынешнего главы Крыма в партии «Русское единство». Добрыня возглавила «золотой» комитет по земельным вопросам.

Гражданский муж Евгении Добрыни Андрей Дедюхин в 2014 году стал начальником департамента по рыболовству республиканского минсельхоза. В официальной биографии Дедюхина говорится, что с 2000 по 2014 год он занимался предпринимательской деятельностью, однако ее следов в едином реестре юридических лиц Украины не сохранилось.

Теща Сергея Аксенова Людмила Добрыня с приходом России стала членом Общественной палаты республики. А ее муж Александр Добрыня был назначен заместителем директора ГУП РК «Экспертно-технический центр».

Сам Сергей Аксенов неоднократно подчеркивал: с «украинским кумовством» в крымской власти необходимо покончить. «Необходимо отслеживать все случаи, связанные с конфликтом интересов. Недопустимо, если родственники работают в одной и той же узконаправленной сфере, имея возможность взаимодействовать в рамках одной отрасли», — ​говорил глава Крыма в феврале 2017 года на рабочей встрече с председателем республиканского комитета по противодействию коррупции Александром Акшатиным.

Однако своих родственников Аксенов из-под удара вывел, заявив, что «готов отвечать за них лично».

Во власть за Сергеем Аксеновым пошли не только его родственники, но и деловые партнеры его семьи, а также соратники по партии «Русское единство». Депутатские кресла в парламенте Крыма заняли предприниматели Сергей Бородкин и Николай Высоцкий — ​бизнес-партнеры Елены Аксеновой, супруги главы Крыма. Бородкин вместе с Аксеновой является учредителем симферопольского ООО «Галс», Высоцкий в 2011–2013 годах работал в «Галсе» заместителем директора по коммерческим вопросам.

По странному стечению обстоятельств в компаниях, аффилированных с семьей, до 2014 года работали советник Сергея Аксенова Светлана Бабий и заместитель министра финансов республики Наталья Федчун.

Деловой партнер Аксенова Игорь Лукашев в 2017 году возглавил Симферополь.

Еще одна большая группа во власти — ​соратники Сергея Аксенова по партии «Русское единство». Сразу трое бывших однопартийцев — ​Михаил Шеремет, Андрей Козенко и Дмитрий Полонский — ​после «русской весны» стали вице-премьерами правительства республики. В 2016-м Козенко и Шеремет получили депутатские мандаты Госдумы.

В депутатские кресла Госсовета Крыма уселись соратники Сергея Валерьевича по «Русскому единству» Владимир Бобков, Лариса Георгиади и Сергей Шувайников.

Бывший член «Русского единства» Александр Спиридонов возглавил Госкомитет Крыма по государственной регистрации и кадастру, а ответственная за работу со СМИ в «Русском единстве» Екатерина Полончук — ​Управление информации и пресс-службы главы республики.

Бизнес и немного личного

Членов семьи Сергея Аксенова и его друзей во власти можно было бы не замечать, если бы не простые крымчане. Большая часть предприятий семьи работает «тихо» и в скандалы не попадает. Но есть исключения.

Ночью 12 сентября 2017 года шестилетняя Реяна проснулась от того, что в окно ее детской комнаты влетел «коктейль Молотова». От взрыва загорелась сначала москитная сетка, потом занавески.

— Реяна побежала будить взрослых, — ​вспоминает дед девочки Васви Абдураимов. — ​Горящее окно и дверь мы потушили. Одна бутылка не взорвалась.

Следователи квалифицировали произошедшее как «хулиганство». Нападавших не нашли. Васви Абдураимов уверен, что это было «покушение на убийство», и главной целью был он.

Абдураимов — ​ветеран крымскотатарского национального движения. С украинских времен он боролся за легализацию т.н. «полян протеста» — ​земель, самовольно занятых крымскими татарами после возвращения из депортации. Люди занимали земли самовольно, т.к. никаких вариантов расселения власти им не предлагали.

Одна из таких «полян протеста», Стрелковая, находится в Симферополе. На ее месте крымские власти решили построить многоэтажный жилой комплекс «Крымская роза», возводить который должна группа компаний «Монолит».

Конфликт Абдураимова и его соратников с «Монолитом» обошел не один кабинет. Крымским татарам удалось добиться вынесения вопроса о застройке на общественные слушания, но группу из 80 активистов на них просто не пустили (даже в этих условиях сторонники сноса «поляны протеста» победили с перевесом всего в 13 голосов). Кроме того, на жителей Стрелковой начал давить Центр «Э»: у восьми человек были проведены обыски по подозрению в хранении экстремистской литературы.

«Мы встали на пути проекта стоимостью в 32 млрд рублей», — ​говорит Абдураимов. Цифры реальные: их называли и в самом «Монолите». «Крымская роза» должна стать самым масштабным строительным проектом в Симферополе — ​стройка развернется на 100 га городской земли, в эксплуатацию планируется ввести 500 тысяч кв. м жилья.

За амбициозным проектом стоят бизнес-партнеры тещи Сергея Аксенова Людмилы Добрыни. В группу компаний «Монолит» входит, например, ООО «Мальва Ком», созданное Людмилой Добрыней и нынешним советником главы Крыма Светланой Бабий еще в 2005 году. Российскую регистрацию оно получило лишь в декабре 2014 года, когда вся команда Аксенова уже заняла свои места в органах власти. К «Мальве Ком» также имела отношение и действующая замминистра финансов Крыма Наталья Федчун — ​до 2014 года она работала в этой компании заместителем директора.

Еще один бизнес, связанный с Людмилой Добрыней, — ​похоронная служба. В 2015 году в Симферополе была учреждена «Специализированная городская ритуальная служба» (ООО «СГРС»). Генеральный директор предприятия — ​Лейля Гемеджи (по совместительству — ​гендиректор в ООО «Эскада», учрежденном Людмилой Добрыней еще в 1997 году).

В декабре 2015 года ООО «СГРС» принимало участие в тендере администрации Симферополя на перевозку 720 покойников. Начальная цена контракта — ​399 600 рублей. ООО заявило о готовности выполнить работы за 230 000 рублей. Но компанию тещи Сергея Аксенова опередил индивидуальный предприниматель Владимир Лукьянов: он предложил цену в 10 раз меньше — ​23 760 рублей. И победил. Но итоги аукциона были отменены, а бизнес ИП Лукьянова перестал существовать, потому что перестал существовать сам Лукьянов — ​он умер.

Успешным бизнесменом является и супруга главы Крыма Елена Аксенова. Она входит в состав учредителей ООО «Галс», владеющего крупнейшим симферопольским торговым центром «Океан», где арендуют помещения самые крупные из работающих в Крыму торговых сетей — ​«Эльдорадо», Comfy, DNS, гипермаркет детских товаров «Лимпопо» и др.

За первые три года Крыма в составе России доходы Елены Аксеновой выросли почти в 11 раз: с 2,9 млн рублей в 2014 году до 32,8 млн рублей в 2016-м. По размеру дохода среди жен российских губернаторов она — ​седьмая. А в декларации о ее доходах значатся BMW за 120 000 долларов, дом 577 кв. м, два земельных участка, три квартиры и шесть нежилых помещений.

От мамы не отстает 23-летняя дочь Кристина Манусова. В 2015 году она возглавила ООО «Парус», которое сдает в аренду нежилое помещение на проспекте Кирова в Симферополе. Сейчас в помещении «Паруса» работает ресторан «Портер Хаус», а чистая прибыль компании дочери Аксенова за 2016 год составила 818 тысяч рублей.

Иллюстрация: Алексей Комаров / «Новая»

Владимир Константинов.

Человек рабочих связей

Безусловный № 2 в крымской политике — ​спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Парламент Крыма он возглавляет с 2010 года, т.е. с украинских времен. В политику пришел из строительного бизнеса, где проработал 19 лет, руководил крупными строительными компаниями «Консоль» и «Укрросбуд».

В отличие от Сергея Аксенова, Константинов не повел за собой во власть членов семьи. Зато должности в государственных структурах Крыма после референдума получили его соратники по «Партии регионов» и партнеры по строительной фирме «Консоль».

Министерство строительства возглавил бывший заместитель генерального директора «Консоли» Сергей Кононов, а министерство спорта — ​бывший экономист финансового департамента «Консоли» Елизавета Кожичева.

Депутатами Госсовета также стали бывший председатель правления «Консоли» Владимир Ясинский и его помощник Оксана Сергиенко. Начальник управления кровли «Консоль ЛТД» Александр Диденко стал заместителем председателя госкомитета по охране культурного наследия Крыма.

Вторая группа людей Константинова в крымской власти — ​его ближайшие соратники по «Партии регионов»: Ефим Фикс, Сергей Федоркин и Ольга Сульникова. Все они стали депутатами Госсовета. Фикс и вовсе получил должность вице-спикера республиканского парламента.

Зарплаты нет, а доходы растут

В отличие от Аксенова, Константинов пришел в крымскую власть человеком уже обеспеченным. В 2013 году его состояние оценивалось в $118,4 млн — ​104-е место в списке самых богатых людей Украины.

Еще будучи спикером украинского парламента Крыма, Константинов отказался от зарплаты (15 300 гривен, или 76 500 рублей по курсу 2013 года) и поручил бухгалтерии перечислять ее Республиканской детской клинической больнице.

Несмотря на то что зарплату Влади­мир Константинов не получал, его доход продолжал стабильно расти. В 2014 году он, согласно декларации, заработал 2,7 млн рублей, в 2015-м — ​9,1 млн а в 2016-м — ​83,9 млн.

«Новая газета» направила спикеру Госсовета запрос с просьбой назвать источники доходов и причину их резкого роста в 2016 году. Ответа не последовало.

Бывший помощник вице-премьера Крыма Михаила Шеремета Владимир Гарначук считает, что доходы Константинова напрямую связаны с его предыдущим местом работы.

— Скорее всего Константинов до сих пор является бенефициаром «Консоли», — говорит Гарначук. — Думаю, отказ от зарплаты спикера был специально придуман, чтобы создать положительный имидж и, прикрываясь им, продолжить участвовать в деятельности компании.

«Консоль», несмотря на то что ни Владимир Константинов, ни другие чиновники в ней сейчас не работают, действительно остается крупнейшей строительной фирмой Крыма.

Осенью 2016 года в Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова прошла волна сноса капитальных строений в стометровой прибрежной зоне Черного моря. Местные предприниматели — ​владельцы кафе и гостиниц — ​били тревогу. В Ялте снос кафе «Хоттабыч» привел к тому, что его владелец, 75-летний Александр Стрекалин, сжег себя у памятника Максиму Горькому в центре города.

В это время «Консоль» спокойно строила в Феодосии жилой комплекс из трех девятиэтажных домов и пяти климатических павильонов в 40 метрах от моря. Начальник управления по маркетингу феодосийской дирекции «Консоли» Анжелика Каркач на вопрос про стометровую зону отвечала прямо: «У нас проблем не будет».

И проблем — ​у них — ​действительно нет. В январе 2016 года севастопольские СМИ сообщали: в построенном компанией 16-этажном элитном доме на Античном проспекте нет отопления, не работают лифты, а при отключении света — ​исчезает вода. Решить проблему жильцов дома и наказать компанию взялись департамент городского хозяйства Севастополя и прокуратура. Но все, чего им удалось добиться, — ​обещаний руководства «Консоли» устранить недоделки.

Выручка компании в 2016 году составила 788,6 млн рублей.

Виталий Нахлупин.

Король дорог

Первый вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин приехал на полуостров в сентябре 2010 года в составе команды «донецких управленцев», протеже Виктора Януковича. Изначально он возглавил предприятие «Крымтроллейбус», но через два месяца пошел на повышение — ​в комиссию Верховной рады Крыма по бюджетной политике. В должности председателя этой комиссии Нахлупин встретил события февраля-марта 2014-го.

«Крымскую весну» команда «донецких» восприняла в штыки. Премьер Крыма Анатолий Могилев в феврале 2014 года, когда полуостров уже сотрясали массовые пророссийские митинги, прямо заявлял, что намерен исполнять решения Верховной рады Украины. Нахлупин, судя по сообщениям в СМИ, тоже якобы требовал от крымских депутатов не назначать референдум, угрожая арестом за сепаратизм.

Однако референдум состоялся. В отличие от Могилева и большинства «донецких», Нахлупин на Украину не уехал. Более того, ему удалось интегрироваться в российскую вертикаль: сначала он стал депутатом Госсовета республики, затем — ​первым вице-премьером Крыма.

Под российским крылом Нахлупин взялся курировать дорожное хозяйство. Его связывают с предприятиями «Дорожно-транспортная строительная компания» («ДТСК») и «Коммунтранс». Последнее — ​донецкого происхождения — ​появилось в Крыму тогда же, когда и сам Виталий Германович. Оно исправно получало государственные подряды на ремонт крымских дорог еще при Украине, и продолжило получать их с приходом России. «ДТСК» была зарегистрирована в Крыму лишь в апреле 2014 года, по тому же адресу, где находился «Коммунтранс». Руководит предприятием Валентин Завойчинский, которого Нахлупин, по собственному признанию «знает по работе в украинские годы».

Между «Коммунтрансом» и «Дорожно-транспортной строительной компанией» существует распределение ролей: первое предприятие отвечает за мелкий ремонт крымских дорог, второе — ​за большие проекты. Так, именно «ДТСК» получила от правительства Крыма подряды на реконструкцию подъездной дороги к аэропорту Симферополя (1,88 млрд рублей) и на строительство развязки на пересечении трассы Евпатория — ​Симферополь с трассой Симферополь — ​Дубки (959 млн рублей).

Всего за четыре года нахождения Крыма в составе России «ДТСК» получила государственных подрядов на сумму более 3 млрд рублей.

По информации источников «Новой», Виталий Нахлупин планировал завести «своих» подрядчиков и на строительство трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Севастополем и на которую из федерального бюджета было выделено 137 млрд рублей. Но подряд в итоге отдали компании «ВАД», принадлежащей «королям госзаказа» Валерию Абрамову и Виктору Перевалову. «В Москве оказались не готовы отдавать столь дорогостоящий проект региональной компании», — ​пояснил источник.

В июле 2017-го прокуратура Крыма инициировала проверку аффилированности «ДТСК» и «Коммунтранса» первому вице-премьеру. Нахлупин на это отреагировал словами: «Пусть проверяют». Чем закончилась проверка — ​неизвестно, но позиции Нахлупина в крымской власти не пошатнулись.

За первые три года нахождения Крыма в составе России Виталий Нахлупин заработал 52 млн рублей. В его собственности квартира в 142 квадратных метра, два парковочных места и шесть недешевых автомобилей — ​Mercedes Benz S550, Porsche 911, Porsche Cayenne, Toyota Camry, BMW X6 и Volkswagen Touareg.

Евгений Двоскин.

Банкир

Сразу после «русской весны» Крым постигла финансовая катастрофа: по приказу Киева полуостров одновременно покинули все украинские банки. Первым российским банком в Крыму стал неприметный Генбанк, который к марту 2014-го занимал в рейтинге отечественных кредитных организаций 315-е место и имел всего два отделения: в Ростове-на-Дону и Омске.

После захода на крымский рынок Генбанк начал резко прогрессировать: сегодня у него 117 отделений (преимущественно на полуострове) и 138-е место в рейтинге. Это второй по величине банк Крыма, после государственного РНКБ.

Генбанк контролирует Евгений Двоскин — ​человек с весьма неоднозначной биографией. Его фамилия упоминается в ряде уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов. Причем не только в России, но и в США. По информации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), на одном из допросов Двоскин так рассказывал о своей работе: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом».

Имя Двоскина также связывали с банками «Фалькон», «Мигрос» и Сибирским банком развития, у которых в 2006–2007 годах были отозваны лицензии за осуществление сомнительных операций на 3 млрд рублей. Сам Двоскин позже заявлял, что не имеет к этим банкам никакого отношения, а информация о его причастности к ним была сфабрикована «коррумпированными экс-сотрудниками правоохранительных органов».

Обосновавшись в Крыму, Двоскин и здесь приобрел скандальную репутацию. СМИ указывали, что именно он с большой вероятностью мог быть бенефициаром рейдерского захвата Ялтинского хладокомбината в июле 2015 года.

О другом случае рейдерства, которое может быть связано с Двоскиным, «Новой газете» рассказал керченский девелопер Илларион Гапицонов. По его словам, Двоскин с помощью феодосийского застройщика Романа Лукичева «отжал» у него пятиэтажную новостройку в Керчи.

Сам Евгений Двоскин причастность к захвату новостройки отвергает и называет обвинения Гапицонова клеветой.

Сегодня дела у Двоскина идут не лучшим образом. В августе прошлого года в Генбанке была введена временная администрация. Одновременно пост председателя совета директоров банка была вынуждена покинуть его супруга Татьяна Двоскина. Сам Евгений Владимирович объяснил введение временной администрации «быстрым ростом Генбанка», однако в ряде СМИ прошла информация о выводе из банка 15 млрд рублей.

Евгений Кабанов.

Депутат без закона

Локомотивом экономики Крыма (помимо дотаций из федерального бюджета) является жилищное строительство. Желающих жить на морском побережье немало, и цены на квартиры в Крыму местами конкурируют с московскими.

И если главным строителем Крыма является Владимир Константинов, то главный девелопер на полуострове — ​это Евгений Кабанов, владелец группы компаний «Интерстрой».

Многие объекты «Интерстроя» по совместительству являются объектами ненависти крымчан. Например, компания Кабанова активно застраивает Приморский парк Ялты (по этому поводу в городе были митинги), а в сентябре 2017-го девелопер представил проект застройки Солдатского пляжа в Севастополе. На пляже предлагается построить апарт-отель «Адмиральская лагуна» из пяти четырехэтажных корпусов. Важно пояснить, что «Адмиральская лагуна» — ​не классический отель. Номера здесь не сдаются, а продаются. Сейчас, на стадии нулевого цикла, — по цене от 69 000 рублей за кв. м.

Фактически «Адмиральская лагуна» — ​это жилой комплекс с нежилым статусом.

— Евгений Кабанов нередко строит апартаменты, которые можно использовать как жилые дома, — говорит главный редактор севастопольского портала «Примечания» Виктор Ядуха. — Чаще всего эти объекты находятся в стометровой прибрежной зоне, где строить жилые дома нельзя. Кроме того, для апартаментов не надо возводить сопутствующую инфраструктуру: например, детские сады.

Помимо активной застройки Крыма Евгений Кабанов занимается законотворчеством — ​он депутат Гос­совета. Правда, за 4 года нахождения Крыма в составе России Евгений Константинович не внес на рассмотрение республиканского парламента ни одного законопроекта.