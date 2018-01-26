«Восток» не отзывается

Вечером 25 января в Японском море продолжился поиск пропавшего рыболовного судна «Восток» и членов его экипажа. Назвать операцию поисково-спасательной трудно, потому что для начала надо хоть кого-то или что-то найти. А этого поздним вечером в четверг сделать не удалось, хотя прошла уже половина суток.

Около 4.30 утра 25 января в точке приблизительно на 60 миль (100 километров) к юго-востоку от порта Посьет произошло срабатывание аварийного радиобуя судна «Восток». Такие буи, согласно международной конвенции по спасению человеческой жизни на море, крепятся обычно к надстройке судна в районе рубки и в случае его внезапного опрокидывания всплывают и в автоматическом режиме передают сигнал SOS. Происходит это, естественно, в том случае, если опрокидывание случается внезапно и капитан судна или его помощники не успевают передать сигнал тревоги. В случае с «Востоком» произошло, судя по всему, именно так. На вызовы в радиоэфире судно в течение сегодняшнего дня не отзывалось.

Судно приписано к сахалинскому порту Невельск, куда и направлялось из южнокорейского порта Донгхэ. Невельчане составляют и подавляющее большинство членов экипажа из 21 человека. Собственник «Востока» — сахалинское ООО «ДВ-флот». Судно небольшое, водоизмещением менее тысячи тонн. Как сообщают местные информагентства со ссылкой на Российский морской регистр судоходства, «Восток» был построен в Корее 30 лет назад — это далеко не критический возраст для судов такого типа; его ровесники и сегодня составляют основную массу промыслового флота российского Дальнего Востока.

Первым в район бедствия подошел теплоход ПАО «Дальневосточное морское пароходство» «ФЕСКО Диомид». Следом акваторию начали обследовать с воздуха два вертолета Ми-8 МЧС России. Они и обнаружили на поверхности моря два спасжилета и бытовой мусор. С наступлением темноты 25 января к поисковой операции подключилось специализированное судно «Спасатель Заборщиков», которое, как сообщили информагентству PrimaMedia в спасательно-координационном центре Владивостока, оснащено всеми необходимыми средствами для продолжения поисков в круглосуточном режиме.

Эксперты тем временем отмечают, что шансы на благополучный исход операции ничтожны. Опрокидывание судна, считают специалисты, было стремительным. Учитывая время суток, несложно понять, что бодрствовали, то есть несли вахту на ходовом мостике и в машинном отделении, максимум 2–3 человека, остальные члены экипажа отдыхали.

К тому же в эти дни, начиная с 23 января, в Приморье стоит очень холодная погода с пронизывающим, ледяным северо-восточным ветром. Минувшая ночь (когда и сработал аварийный буй) была самой холодной за последние 17 лет. В таких условиях, это хорошо знает любой моряк, главной угрозой для судоходства, особенно для судов с небольшим тоннажем, становится обледенение. Борта, надстройка, находящиеся на палубе механизмы — все это стремительно покрывается толстым слоем льда. Быстро меняется метацентрическая высота (расчет остойчивости) судна, оно теряет остойчивость и опрокидывается. «Восток» шел с юга, обледенение началось в темноте; возможно, вахтенные не сумели или не успели оценить угрозу.

Подобные трагедии время от времени случаются в высоких широтах. Самая крупная и известная из них произошла 19 января 1965 года, когда в один день в результате ледяного шторма, обледенения корпусов и быстрого опрокидывания в Беринговом море погибли сразу четыре СРТ (средний рыболовный траулер) из Находки — «Бокситогорск», «Себеж», «Севск» и «Нахичевань», погибли около ста человек.

25 января было передано экстренное предупреждение для мореплавателей в районе залива Петра Великого (омывает Владивосток и южное побережье Приморья): на ближайшие сутки сохраняется угроза очень быстрого обледенения судов, скорость ветра — более 20 метров в секунду, волнение моря — до 5 баллов.

Комментарий

Михаил Войтенко журналист, эксперт в области судоходства:

— Сложно сейчас искать виновных в этой истории. Непредсказуемость погоды в этом районе в это время года играет очень большую роль. Во Владивостоке сейчас –20, а порывы ветра доходят до 15 м/с, что уж говорить о зоне крушения. В таких случаях безопаснее двигаться вдоль прибрежной линии Южной и Северной Кореи. Это будет значительно медленнее, но без угрозы для жизни. Хотя есть другая проблема, когда мы говорим о северокорейских водах. Чтобы судно могло там пройти, необходимо получить кучу разрешений, рассмотрение которых может занять недели. По всем правилам, когда судно попадает в шторм и вынуждено скрываться от него в водах чужого государства, это воспринимается адекватно. Могут возникнуть вопросы, но все люди, и понимают, что такое угроза жизни. Но не в Северной Корее. Видимо, нашим морякам проще пойти навстречу стихии, чем попасть в руки северокорейского правосудия.