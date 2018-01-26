Частично не выдворили

Верховный суд отменил решение Мосгорсуда в отношении автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов), частично удовлетворив его жалобу, и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства в среду, на самом же документе стоит дата понедельника, 22 января.

По мнению судьи Верховного суда Владимира Меркулова, во время рассмотрения дела Феруза его доводы «не получили должной правовой оценки». Например, довод о том, что у Феруза достаточно средств для самостоятельного выезда из России.

Также Верховный суд указывает на то, что Мосгорсуд фактически продлил содержание Феруза в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово» (ЦВСИГ) «на неопределенный срок, что является неоправданным ограничением его свободы». ВС отмечает, что «задержание иностранного гражданина или лица без гражданства на срок, необходимый для выдворения за пределы Российской Федерации, не должно восприниматься как основание для задержания на неопределенный срок даже тогда, когда решение вопроса о выдворении этого лица может затянуться вследствие того, что ни одно государство не соглашается его принять».

Кроме того, Мосгорсуду рекомендовали учесть письмо посольства ФРГ от 4 августа 2017 года, «которым подтверждается выдача Нурматову Х.Т. разрешения на пребывание в Федеративной Республике Германия, а также заграничного паспорта для иностранцев».

Напомним, ранее омбудсмен Татьяна Москалькова обращала внимание на письмо из Германии и ходатайствовала за оформление Ферузу проездного документа Международного комитета Красного Креста. Она заявляла, что оснований для того, чтобы удерживать его в России, нет.

Али Феруз — гражданин Узбекистана, хотя родился в России, его мама и брат живут в России. Несколько лет назад он потерял документы и безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России, поскольку опасается пыток и преследования в Узбекистане.

В августе Нурматова задержали. Басманный суд Москвы признал его виновным в нарушении режима пребывания в России (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП), постановив выдворить его из страны. На основании 39 правила ЕСПЧ потребовал не делать этого, и Мосгорсуд приостановил решение о выдворении до решения ЕСПЧ. С тех пор журналист находится в Специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) в поселке Сахарово.

Свежее решение Верховного суда, к сожалению, пока не означает того, что Али Феруз будет немедленно освобожден. В ноябре прошлого года Али Феруза повторно оштрафовали за незаконную трудовую деятельность — сотрудничество с «Новой газетой». Решение такое же — выдворение из страны и приостановка до рассмотрения дела в ЕСПЧ.

Решение Верховного суда дает некоторую надежду на то, что при повторном рассмотрении жалобы суд исправит все неточности и разночтения, допущенные в решении Басманного суда и, самое главное, уточнит механизм, разрешающий Али выехать в третью страну.

В декабре Европейский суд начал коммуникацию по жалобе Феруза. Дата повторного рассмотрения дела в Мосгорсуде еще не назначена.

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