Навстречу 28 января

С начала недели полиция пришла с обысками в 30 региональных штабов Алексея Навального. Свой визит правоохранительные органы каждый раз объясняют тем, что «поступил анонимный звонок о хранении экстремистской литературы». Далее в штабе изымается вся техника и агитационные листовки, рассказывающие о митинге, запланированном на 28 января, — т.н. «забастовке избирателей». Штаб Навального через свой YouTube-канал и другие соцсети продолжает призывать людей приходить на акцию, которая пройдет в ближайшее воскресенье более чем в 90 городах страны.

При этом в большинстве городов акция согласована с властями, хотя в Москве и Санкт-Петербурге таких договоренностей нет. В Петербурге сторонникам Навального предложили провести шествие по аллеям парка в северной части города. Они отказались и заявили, что соберутся на митинг недалеко от Смольного дворца, на площади Пролетарской Диктатуры. В Москве мэрия предоставила Навальному три альтернативные площадки на выбор: парк Сокольники, «Щукинская» и Люблино. Оппозиционер настаивает на Тверской улице.

В московскую мэрию также поступило письмо от 32 муниципальных депутатов из разных районов столицы. Илья Яшин, председатель совета муниципальных депутатов Красносельского района, призвал согласовать место проведения митинга — проспект Сахарова. В своем письме Яшин говорит: «Мы, так же как и мэрия, заинтересованы в мирном и безопасном проведении согласованного митинга».

Руководитель штаба Навального Леонид Волков рассказал «Новой», что они до сих пор надеются, что мэрия согласится либо на вариант муниципальных депутатов, либо на другую площадку в центре города.

— Ни один наш координатор не заныл от полицейского прессинга, ни один волонтер не испугался, я ими очень горжусь. Мы должны быть тем самым Змеем Горынычем — голову отрубают, а крылья отрастают, — говорит Волков.

Обыски в регионах начались 16 января. В Перми полиция изъяла у волонтеров листовки и вручила одному из сотрудников повестку за изготовление и распространение агитматериалов с нарушением законодательства. Все остальные истории очень похожи между собой: полицейские приходят в штаб из-за «сообщения бдительных граждан» и конфискуют все, с помощью чего можно печатать новые листовки и сами агитматериалы. Так, в Вологде полиция остановила автобус, перевозивший в Череповец 20 тысяч листовок о «забастовке избирателей». Изъятие, по словам правоохранительных органов, произошло из-за того, что в листовках содержится «клевета на высших должностных лиц». В Екатеринбурге полиция забрала из штаба афиши об акции, которую сотрудники штаба согласовали с администрацией города. В Воронеже пришли из-за анонимного звонка о наличии в офисе листовок, «порочащих честь действующего президента Российской Федерации». В Пскове обыск проходил «в рамках административного расследования», а в Тольятти полиция и сотрудники Центра «Э» провели проверку помещения «без юридических оснований», но не нашли там листовок и ушли.

За день обыски проходят в 4–5 городах, как рассказывает Волков. Самый вопиющий случай произошел в Ростове-на-Дону. Там полиция принесла повестки сотруднику и координатору штаба, также выписав обоим по 10 суток ареста — за организацию инициативного собрания по выдвижению Алексея Навального в президенты 24 декабря. В тот день инициативные собрания прошли по всей стране, в Ростове-на-Дону даже присутствовал представитель местного избиркома. «Тогда вопросов по собранию ни у кого не возникло, а сейчас повестки оформляют задним числом», — говорит Волков.

— Конечно, их главная задача — помешать нам, организаторам, вести агитацию и призывать людей прийти на эти митинги. Обыски направлены против нас, а не для того чтобы вызвать страх у тех, кто нас поддерживает. У ядра волонтеров это только подогревает настроение, — считает глава штаба оппозиционера.

Политолог Аббас Галлямов уверен, что противостояние с силовиками имеет два следствия:

— Первое — оно мобилизует ядро протестующих и привлекает внимание сторонних наблюдателей, расширяя аудиторию протеста. Второе — оно отпугивает не готовую рисковать периферию недовольных, мешает протесту выйти за пределы своего ядра.

Однако самое главное здесь, как отмечает эксперт, это то, как чувствуют себя силовики в этой ситуации.

— Если у них есть ощущение, что действуют они правильно и протестующие достойны того, чтобы с ними обращались именно так, то сам по себе протест для режима не очень страшен. И наоборот, если силовики постепенно начнут проникаться сочувствием к протестующим, до них начнет доходить, что никакие они не американские шпионы, — это худшее, с чем может столкнуться режим. Потому что это первый шаг к разложению, который рано или поздно приведет к тому, что силовики присоединятся к протестующим, — считает Галлямов.