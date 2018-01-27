Жизнь на рельсах

Весь быт людей, живущих вдоль Байкало-Амурской магистрали, связан с дорогой. Взрослые работают в РЖД, дети учатся в подведомственных ей школах и садиках. И даже монахини Свято-Покровского женского монастыря в Тынде до недавних пор жили в вагонах, а теперь хранят там рассаду и грабли. Жизнь вдоль БАМа — в фотографиях Елены Чернышовой.

Об авторе: Елена Чернышова — документальный фотограф, лауреат премии World Press Photo. Работает над собственными проектами и сотрудничает с российскими и зарубежными изданиями, в том числе National Geographic, Le Monde, Le Figaro, Internazionale, Days Japan, Courier International, Sunday Times. Вид с самолета на Северо-Муйский хребет, по которому проходит один из самых сложных участков Байкало-Амурской магистрали — Северомуйский обход. Фото: Елена Чернышова Прибытие поезда на железнодорожную станцию Казанкан, вблизи поселка Северомуйск. Фото: Елена Чернышова Современный жилой квартал в Северомуйске. Поселок был основан в 1976 году для строительства Северомуйского тоннеля, пронизывающего Северо-Муйский хребет. В период расцвета в 1984-1990 годах здесь жили больше 12 тысячи человек. К 2017 численность населения сократилась более чем в 10 раз до 992 человек. Фото: Елена Чернышова Мама и сын в гостиной своей квартиры в Тайшете. Фото: Елена Чернышова Деревянный мост вблизи поселка Хани. Сам поселок находиться на территории Якутии, а мост — в Амурской области. Средства на реконструкцию моста не выделяются ни из бюджета Амурской области (потому что ее жители им не пользуются), ни из бюджета Якутии (потому что мост расположен не на ее территории). Фото: Елена Чернышова Жилой квартал в Таксимо. Фото: Елена Чернышова Мужчина жарит шашлыки на праздник дня города в Тайшете. Фото: Елена Чернышова Июльское купание в озере, на берегу которого расположен поселок Хани. Несмотря на вечную мерзлоту (картошку здесь можно высаживать только на пол-лопаты), температура воздуха в июле может превышать +30 градусов. Фото: Елена Чернышова Новостройки современного микрорайона «Таежный» в Тынде, крупнейшем населенном пункте и железнодорожной развязке на БАМе. Дома квартала построены из сэндвич-панелей с использованием канадских технологий. Многие жители переехали в «Таежный» из старых деревянных бараков, сохранившихся еще со времен строительства магистрали и пришедших в аварийное состояние. Фото: Елена Чернышова Детский садик в поселке Хани. Фото: Елена Чернышова Вид на жилые кварталы в Тынде. Фото: Елена Чернышова Рок-группа, организованная братьями Владимиром и Олегом Клементенок в поселке Хани, репетирует в местной школе. Фото: Елена Чернышова Свято-Покровский женский монастырь в Тынде. После основания монастыря сестры жили в старых железнодорожных вагонах, теперь в них хранят инструменты и разводят рассаду. Фото: Елена Чернышова Путейцы на мосту через реку Кованта, недалеко от Тынды, Амурская область. Фото: Елена Чернышова На железнодорожной станции Тында движение не прекращается ни на минуту — это самое оживленной место БАМа. Фото: Елена Чернышова Электровоз ВЛ80 (расшифровывается как «Владимир Ленин»), под управлением машиниста Виталия Калинина, выходит из тоннеля на подъезде к Северобайкальску. Фото: Елена Чернышова Читайте также После БАМа. Что осталось от великой идеи и великой стройки. Репортаж Елены Рачевой Пассажир едет в отпуск из Тынды на Черное море. Фото: Елена Чернышова