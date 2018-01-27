В завершающем прошлый год номере «Новой газеты» (№ 144 от 25 декабря 2017 года) был опубликован очерк нашего обозревателя Зои Ерошок «Голоса небесные», в котором рассказывалось об истории любви Ивана и Нади Столяр.

Иван Столяр — солист ансамбля имени Александрова, один из тех, кто погиб в катастрофе Ту-154 под Сочи 25 декабря 2016 года. Ровно год до выхода публикации.

После трагической гибели своего мужа Надя осталась с тремя несовершеннолетними детьми в служебной квартире, по сути — на птичьих правах. Через полгода после случившегося ей предложили освободить ведомственное жилье. А когда за нее стали заступаться друзья погибшего мужа, сказали: пока живите…

На недавней встрече Владимира Путина с руководителями федеральных СМИ главный редактор «Новой» Сергей Кожеуров среди других вопросов о политической ситуации в стране (например, о преследовании силовиками «мемориальцев» Юрия Дмитриева и Оюба Титиева) поднял и этот — о судьбе вдовы военнослужащего и его многодетной семьи. Редакция «Новой газеты» просила Верховного главнокомандующего дать поручение Министерству обороны РФ решить вопрос о жилье семьи военнослужащего, трагически погибшего при выполнении служебного задания.

И вот такое поручение дано. На письме редакции — резолюция президента России: «Шойгу С.К. Прошу поддержать. Доложите».

Мы непременно расскажем нашим читателям, чем закончится эта история.

«Новая газета»