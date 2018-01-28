«Забастовка избирателей»: по стране задержаны более 250 человек, в их числе — Навальный

В отличие от многих других городов России митинг в столице Урала местные власти согласовали. Задолго до начала акции сотрудники правоохранительных органов начали подготовку: установили ограждения и расчистили места на ближайшей парковке для транспорта полиции, среди которого был припаркован автомобиль службы разминирования.

Народ к месту проведения мероприятия шел в приподнятом настроении, несли красные воздушные шары и многочисленные плакаты с карикатурами на президента Путина и лозунгами против действующей власти. Всего пришло, по разным оценкам, 1000-1500 человек. У металлических рамок скопилось большое количество людей, многие предпочли слушать ораторов за пределами огражденной зоны.

Главным спикером выступил Леонид Волков, глава федерального штаба Алексея Навального, приехавший в родной город специально на митинг и для запланированной встречи с волонтерами после акции. Леонид заявил, что 18 марта «мы все получим еще шесть лет строгого режима». Это особенно явно в условиях, когда «все общество условно разделилось на потомков заключенных и потомков вертухаев».

Также выступили мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который в очередной раз призвал не ходить на выборы, так как то, что нам предлагает власть, выборами назвать нельзя. Спикер Дмитрий Головин, депутат городской Думы, подчеркнул, что ходить или нет на выборы — личное дело каждого, но действующая власть и ему в тягость.

В конце мероприятия, несмотря на довольно теплую после длительных морозов температуру, замерз генератор, и Волкову пришлось продолжать свое выступление с мегафоном. Те, кто стоял далеко от сцены, перестали вообще что-либо слышать, поэтому общались между собой и периодически активно скандировали лозунги.

В назначенное время все мирно разошлись, ни один участник не был задержан.

Изольда Дробина, «Новая газета на Урале». Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС