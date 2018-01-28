«Забастовка избирателей»: по стране задержаны более 250 человек, в их числе — Навальный

В Петербурге продолжается акция «Забастовка». По приблизительным подсчетам, в ней уже поучаствовали около двух тысяч человек.
На подступах к Смольному протестующих ждал десяток снегоуборочных машин. Полиции было много, ОМОН экипировали по полной программе.
Проход к Смольному за желтые пропилеи закрыт. Там поставили небольшие ежи. Федеральный дом напротив обтянули красными ленточками, такие обычно вешают, помечая зону падения сосуль. Все это смотрится странно на фоне плакатов о годовщине блокады.
Когда народу стало особенно много подъехала поливальная машина с цистерной реагента. Но народ, в основном, молодежь, продолжал идти. Полиция постепенно перекрывала подходы, но Тверская была открыта. Из символики молодежь в основном несла российские флаги, был замечен плакат «Путин — не мой президент!». Скандируют: «Россия без Путина!» и повторяют слово «Забастовка».
Женщина с коляской подошла к омоновцу и долго ему объясняла, что ему хорошо, потому что он получает белую зарплату, а она не может устроить ребенка в детский сад. Полицейский ее внимательно слушал и кивал.
После площади Пролетарской Диктатуры народ двинулся по Шпалерной улице в сторону Литейного проспекта. Машины ОМОНа стали уезжать. Протестующие крепили к автозакам красные гвоздики, а некоторые пытались вручить цветы полицейским.
Было некоторые напряжение, когда толпа в несколько сотен человек дошла до Большого дома: полиции стало больше, а манифестанты пытались перегородить Шпалерную улицу. Пока корреспондент «Новой» передавал эту информацию по телефону, слышно было, как выли сирены.
Но, к счастью, обошлось и тут. Когда толпа вышла на Литейный, его перекрыли для частного транспорота и по нему ехали только полицейские машины и троллейбусы.
Народ после Литейного рассредоточился и дворами начал продвигаться в сторону Марсова поля.
На этот момент известно о 10 задержанных. Погода в Петербурге безветренная, минус один, пасмурно.
Галина Артеменко, «Новая газета в Петербурге»