Новая газета
ОНЛАЙНОбновлено 9 минут назад

«Забастовка избирателей»: по стране задержаны более 250 человек, в их числе — Навальный

Общество

 

Фоторепортаж из Москвы

Публикуем фотографии с московской акции сторонников Навального, которая прошла без заметных происшествий — несмотря на то, что не была согласована.

Массовая акция была, массовых задержаний не было. Как прошла в Москве «Забастовка избирателей»: фото Виталия Кавтарадзе

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На этом мы закрываем онлайн. Следите за обновлениями в разделе новостей. В ближайшее время на сайте «Новой газеты» читайте репортаж с московской акции, а также смотрите фотогалерею и видео.

По всей России задержаны 257 человек

По последним данным, по всей России задержаны 257 человек. 

В Чебоксарах задержаны более 50 человек (большую часть задержанных уже отпустили без составления протоколов). В Уфе задержали около 45 человек, в Кемерове — 31, в Мурманске — 23, в Туле и Москве 16 задержанных.

Москва. Координатор правозащиты «Открытой России» Полина Немировская со ссылкой на адвоката сообщает, что задержанного на Тверской активиста Константина Салтыкова избили в автозаке. «Его избивали в автозаке, били в пах», — пишет она.

Адвокат Андрей Юмашев вызвал скорую в ОВД «Якиманка», чтобы задержанного осмотрели врачи. С самого активиста берут объяснения для передачи материалов на проверку по признакам преступления по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

СПЧ: на акции в регионах России вышли пять тысяч человек

Совет по правам человека при президенте сообщает, что регионах на акции вышли пять тысяч человек. Количество участников «забастовки» в Петербурге и Москве не уточняется.

По оценкам СПЧ, самая массовая акция прошла в Екатеринбурге — почти 1000 человек. В Новосибирске на улицу вышли 600 человек, а в Нижнем Новгороде — примерно 550 человек. В Петропавловске-Камчатском в акции участвовал один человек.

Ксения Собчак пришла к ОВД «Якиманка»

Ксения Собчак пришла поддержать Алексея Навального к ОВД «Якиманка». По ее словам, она только что из аэропорта (сегодня Собчак была в Грозном). 

Корреспондент телеканала «Дождь» сообщает, что Собчак удалось пройти в ОВД. Она быстро вернулась назад. Один из начальников ОВД рассказал ей, что с Навальным проводят следственные действия, а через несколько часов пообещали его отпустить. Собчак передала политику воду и еду.

В Москве завершилась акция

Команда Навального пишет, что акция в Москве завершилась. По последним данным, в столице на улицу вышли несколько сотен человек (полиция говорит о 1000 протестующих). Задержаны 16 человек, в их числе — Алексей Навальный.

Однако несколько сотен человек находятся у Белого дома. В толпе около сотни или больше человек. Люди кричат «забастовка». Радуются и машут автомобилистам, которые им сигналят. Позднее шествие вернулось по Садовому кольцу на площадь Маяковского, их сопровождали полицейские машины. Обошлось без задержаний.

МВД: акции прошли в 46 городах России

МВД подсчитало, что митинги и шествия прошли в 46 регионах, в них приняли участие около 3,5 тысячи человек. Ранее полицейские говорили, что только в Москве вышла 1000 человек.

«Безопасность граждан обеспечена в полном объеме, грубых нарушений правопорядка не допущено», — заявили в полиции.

Идеальная «Забастовка избирателей» в Екатеринбурге: власти согласовали акцию и расчистили к ней дорогу, задержано 0 человек

В отличие от многих других городов России митинг в столице Урала местные власти согласовали. Задолго до начала акции сотрудники правоохранительных органов начали подготовку: установили ограждения и расчистили места на ближайшей парковке для транспорта полиции, среди которого был припаркован автомобиль службы разминирования.

Народ к месту проведения мероприятия шел в приподнятом настроении, несли красные воздушные шары и многочисленные плакаты с карикатурами на президента Путина и лозунгами против действующей власти. Всего пришло, по разным оценкам, 1000-1500 человек. У металлических рамок скопилось большое количество людей, многие предпочли слушать ораторов за пределами огражденной зоны.

Главным спикером выступил Леонид Волков, глава федерального штаба Алексея Навального, приехавший в родной город специально на митинг и для запланированной встречи с волонтерами после акции. Леонид заявил, что 18 марта «мы все получим еще шесть лет строгого режима». Это особенно явно в условиях, когда «все общество условно разделилось на потомков заключенных и потомков вертухаев».

Также выступили мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который в очередной раз призвал не ходить на выборы, так как то, что нам предлагает власть, выборами назвать нельзя. Спикер Дмитрий Головин, депутат городской Думы, подчеркнул, что ходить или нет на выборы — личное дело каждого, но действующая власть и ему в тягость.

В конце мероприятия, несмотря на довольно теплую после длительных морозов температуру, замерз генератор, и Волкову пришлось продолжать свое выступление с мегафоном. Те, кто стоял далеко от сцены, перестали вообще что-либо слышать, поэтому общались между собой и периодически активно скандировали лозунги.

В назначенное время все мирно разошлись, ни один участник не был задержан.

Изольда Дробина, «Новая газета на Урале». Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Омск: несколько сотен человек «бастовали», несмотря на мороз

Два часа выстояли омские навальнисты на морозном ветру при -18°С. Накануне полиция сделала все, чтобы акция получилась малочисленной: в местном штабе политика провели обыск, изъяв сотню листовок, главу штаба Ольгу Картавцеву задержали при выходе из дома, привезли в участок, составили прокол о «незаконной предвыборной агитации».

Но на площади у СКК «Иртыш» «забастовщиков» собралось несколько сотен — по крайней мере, точно не меньше, чем 23 декабря, когда за выдвижение Навального в президенты проголосовали 750 человек.

Перед началом и по окончании митинга всем желающим выдавались визитки с приглашением на тренинги наблюдателей. «Сколько раздали?» — спрашиваю у молодого человека в очках. «Не считали, но не одну сотню» (притом, что больше ста человек уже прошли эти тренинги в омском штабе).

Выступавшие у микрофона призывали воздействовать на власть. Волонтер Евгений Белопухов рассказал, какие преграды поджидают честного наблюдателя на грядущих выборах:

— На участке наверняка будет красивая девушка, отвлекающая внимание: вам захочется с ней пообщаться, но нельзя спускать глаз с происходящего… А когда начнут бюллетени считать, и у вас волосы встанут дыбом — вы должны заставить их пересчитывать. Вся комиссия будет вас ненавидеть, потому что всем им «пора домой»: у них дети, жены, мужья… Так воспитывается твердость характера. Мы заставим их считать до пяти утра!?.

— Заставим! — ответила площадь, подняв вверх шары, мандаты и лозунги.

Данные о задержанных уточняются.

Георгий Бородянский, собкор в Омске.

В Чебоксарах задержали 50 человек

По обновленной информации, в Чебоксарах задержали около 50 человек, среди них есть несовершеннолетние. Однако назвать точное количество задержанных пока невозможно. Известно, что люди распределены между четырьмя отделениями полиции: №1, №2, №4 и №6. Как сообщается, в отдел полиции №2 не пускают правозащитника Глухова, а тем, кто отказывается от дактилоскопии якобы угрожают задержанием на трое суток.

Кроме того, в отделении №4 с задержанными начинают общаться следователи. В свою очередь, в отделе полиции №6 также находится не менее 30 человек, причем шесть из них несовершеннолетние. В канале «Канал Правозащиты» утверждается, что «с несовершеннолетних требуют объяснения, несмотря на отсутствие законных представителей».

Координатора штаба Навального в Чебоксарах везут в суд. Вменяют повторное нарушение порядка проведения собрания.

Москва. На Новом Арбате зажгли файеры. Колонна двинулась дальше, а часть людей уже у Белого дома. 

Задержаны более 240 человек

По последним данным «ОВД-Инфо», всего по стране задержаны 243 человека. В Чебоксарах около 50 задержанных, в Уфе около 45 человек. Полиция Кемерово задержала 31 человека, а в Мурманске — 23 человека. 

Москва. Колонна прошла Пушкинскую площадь, движется к Маяковской. Полиция продолжает стоять вдоль Тверской улицы, следит, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть.

Некоторые участники акции расходятся и спускаются в метро.

Петербург: акция превратилась в гуляние и растворилась

Дворцовая площадь полностью перекрыта, людей туда не пустили, передает корреспондент «Новой в Петербурге». Сейчас колонна людей возвращается в сторону Площади Восстания. Люди просто гуляют, полиция и Росгвардия не вмешиваются, ведут себя корректно. Какой-то цели шествие-гуляние в нынешнем виде уже не имеет. Кричалки выкрикаиваются уже не так рьяно, как несколько часов назад.

Москва. Корреспонденты «Новой газеты» с места передают, что людей разделили. Полиция направила часть протестующих в переход и торговый центр на Манежной площади (сама площадь перекрыта), часть протестующих ушла на Арбат, а еще часть — решила вернуться на Пушкинскую площадь. Вдоль Тверской стоят омоновцы, не реагируют на протестующих, просто просят не выходить на дорогу.

На Тверскую вышел лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На Моховой также есть несколько десятков человек. Они движутся к метро Охотный ряд.

В Волгограде акция также завершилась. По информации на официальной странице «ВКонтакте», задержали всех сотрудников штаба, участвовавших в шествии. Однако в штабе Навального в Волгограде «Новой газете» не смогли уточнить точное количество задержанных человек. Также, по информации «ОВД-Инфо», задержан корреспондент «Кавказского узла» Вячеслав Ященко, всего, по данным издания, задержали не менее 5 человек.

Итоги акции в Мурманске: задержаны 25 сторонников Навального

Мурманске полиция задержала 25 участников митинга, организованного в рамках всероссийской акции «Забастовка избирателей». Задержана также координатор региональной штаба Навального Виолетта Грудина.

Митинг был анонсирован на площадке,  ранее являвшейся гайд-парком, однако месяц назад областные власти лишили её этого статуса. В начале января штаб Навального подал уведомление о митинге и шествии. По словам сотрудников штаба, отказ был получен только в отношении шествия. Однако сегодня утром сквер, где анонсировали сбор, оцепили коммунальщики.  Виолетта Грудина в соцсетях призвала сторонников собраться на центральной площади города, но её задержали уже на подходе. В итоге на площади собрались около 30 человек.

Задержания на самой площади начались в 14.30. Вначале полиция действовала корректно, затем на площадь поехало 6 уазиков и автобус,  и митингующих  стали выборочно тащить в машины за руки и за ноги. Вначале задержали тех, у кого в руках заметили листовки Навального, затем стали грузить всех подряд. Среди задержанных, по предварительной информации, есть несовершеннолетние.

Татьяна Брицкая,  собкор «Новой» в Заполярье

«Забастовка избирателей» в Казани прошла в промзоне у мусорной станции

Казанским сторонникам Навального, уже привыкшим к тому, что им отводят для акций протеста самые экзотические места (достаточно вспомнить июньский митинг в 7 утра в пригородном поселке), на этот раз отвели площадку в промышленном районе перед мусороперегрузочной станцией.    

Собравшимся (а их было около 1000 человек) это дало лишний повод потребовать отправить нынешнюю власть на свалку — на свалку истории.

Во вступительном слове координатор штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева рассказала о давлении, которое оказывалось на организаторов мероприятия. Она сообщила, что в штаб в очередной раз наведалась полиция. При этом правоохранители назвали немыслимую причину визита. «В наших листовках обнаружили что-то незаконное, — сказала Дмитриева. — И кто обнаружил? ЦИК Магаданской области!»

Выступавшие выразили солидарность с участниками начавшейся акции в Москве и бурно, скандируя «По-зор!», отреагировали на сообщение о задержании Навального.

Они призвали граждан не участвовать в мартовских недемократических выборах. Однако призыв их никем не был услышан: в промышленной зоне среди дымящих труб и сифонящих теплотрасс не было ни одного прохожего.

Борис Бронштейн, собкор «Новой», Казань. Фото автора

Москва. Часть протестуюзих возвращается к Пушкинской площади, еще часть — перебегали с Моховой улицы через дорогу в сторону Манежной. Полиция вернула оцепление. Проход напрямую на Красную площадь перекрыт.

По информации «Медиазоны», полиция задержала двоих активистов, которые пытались забраться на забор Госдумы.

Фото: Надежда Мироненко

10 задержанных: как прошла «Забастовка избирателей» в Петербурге

В Петербурге продолжается акция «Забастовка». По приблизительным подсчетам, в ней уже поучаствовали около двух тысяч человек.

На подступах к Смольному протестующих ждал десяток снегоуборочных машин. Полиции было много, ОМОН экипировали по полной программе.

Проход к Смольному за желтые пропилеи закрыт. Там поставили небольшие ежи. Федеральный дом напротив обтянули красными ленточками, такие обычно вешают, помечая зону падения сосуль. Все это смотрится странно на фоне плакатов о годовщине блокады.

Когда народу стало особенно много подъехала поливальная машина с цистерной реагента. Но народ, в основном, молодежь, продолжал идти. Полиция постепенно перекрывала подходы, но Тверская была открыта. Из символики молодежь в основном несла российские флаги, был замечен плакат «Путин — не мой президент!». Скандируют: «Россия без Путина!» и повторяют слово «Забастовка».

Женщина с коляской подошла к омоновцу и долго ему объясняла, что ему хорошо, потому что он получает белую зарплату, а она не может устроить ребенка в детский сад. Полицейский ее внимательно слушал и кивал.

После площади Пролетарской Диктатуры народ двинулся по Шпалерной улице в сторону Литейного проспекта. Машины ОМОНа стали уезжать. Протестующие крепили к автозакам красные гвоздики, а некоторые пытались вручить цветы полицейским.

Было некоторые напряжение, когда толпа в несколько сотен человек дошла до Большого дома: полиции стало больше, а манифестанты пытались перегородить Шпалерную улицу. Пока корреспондент «Новой» передавал эту информацию по телефону, слышно было, как выли сирены.

Но, к счастью, обошлось и тут. Когда толпа вышла на Литейный, его перекрыли для частного транспорота и по нему ехали только полицейские машины и троллейбусы.

Народ после Литейного рассредоточился и дворами начал продвигаться в сторону Марсова поля.

На этот момент известно о 10 задержанных. Погода в Петербурге безветренная, минус один, пасмурно.

Галина Артеменко, «Новая газета в Петербурге»

Москва. Протестующие прорвали оцепление у здания Манежа и вышли на проезжую часть.

Как сообщает корреспондент «Новой газеты», в самом начале Тверской люди очень плотно стоят друг другу. Полиция никого не пропускает в переулки.

Фото: Вера Юрченко / «Новая газета»

Что известно к 16:00 по Москве

— По всей стране, по предварительным данным, уже более 185 задержанных. 

— Массовых задержаний в Москве и Петербурге, где акции несогласованы, на 16:00 не было. По данным МВД, в Москве на акцию вышли 1000 человек. Соратники Навального пока не назвали свое число участников.

— Алексея Навального задержали через пять минут после того, как он появился на Тверской. Ему вменяют статью о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП). Политика оставили в ОВД «Якиманка» на 48 часов до суда.

— На данный момент одна из самых спокойных акций прошла в Екатеринбурге. Она была согласована властями. Со сцены к собравшимся обратился мэр Евгений Ройзман и представитель команды Навального Леонид Волков. О задержанных информация не поступала. 

Москва. Полиция объявила, что на акцию сторонников Навального пришли 1000 человек. Реакция.

В Москве протестующие направились в сторону Манежной площади

Москва. Почти 500 человек спустились по Тверской к Манежной площади. Почти сразу на Пушкинской стало в два раза меньше людей. Толпа двигается медленно из-за светофора рядом с Пушкинской площадью. Корреспондент «Новой газеты» передает, что люди идут плотно друг к другу.

Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.

Полиция выстроилась по обеим сторонам Тверской, пока без задержаний. 

В Чебоксарах задержали не менее 50 человек, сообщается в телеграмм-канале «Канал Правозащиты». В сообщении на официальной странице команды Навального речь идет о 40 задержанных. Людей доставили в отделения полиции №1, №2 и №6. Координатору чебоксарского штаба Семену Кочкину, которого также задержали, вменяют статью 20.2 часть 8. На Кочкина оставили протокол за то, что он разместил видеозапись с призывами к акции.

Петербург: участники акции устроили «вечный переход» на Шпалерной, пока не приехал ОМОН

В Петербурге протестующие двинулись колонной с Литейного по Шпалерной и перекрыли ее, устроив «вечный переход». Пропустили скорую и гражданские машины. Не пропустили полицию, скопились машины уборочной техники. На интерактивной карте Смольного было видно, как в какой-то момент 12 автомобилей, рассыпающих реагент, подавали сигнал именно отсюда.

По сообщению собкора «Новой в Петербурге» блокировать улицу протестующие перестали, когда к скоплению сторонников Навального подъехал ОМОН.

Массовых задержаний на 15:30 нет. 

(Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Москва. По традиции протестующие на Пушкинской площади заняли все фонари. 

Как сообщает в телеграм-канале журналист «Коммерсанта» Александр Черных, протестующие на переулках останавливают друг другая, пропуская машины. 

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

По всей России задержаны не менее 180 человек

Общее число задержанных, по последним данным «ОВД-Инфо», составило не менее 180 человек. Задержания прошли в Уфе (около 40 человек), Мурманске (22 человека), Кемерово (15 человек), а также Москве (15 человек).

Навального доставили в ОВД «Якиманка»

Алексея Навального привезли в ОВД «Якиманка». На месте уже находятся понятые. На Навального будет составлен протокол по статье 20.2 КоАП«Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Момент задержания политика снял Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный».

Как проходит «Забастовка избирателей» в Крыму

На связь с редакцией вышел собкор в Крыму Иван Жилин: «Докладываю. В Крыму никаких акций сторонников Навального нет».

Полиция задержала 16 человек в Туле без объяснения причин, сообщил на горячую линию «ОВД-Инфо» один за задержанных Сергей Ильин. Среди них — корреспондент агентства ТСН24, который работал на акции. По его словам, большинство находящихся в автозаке —несовершеннолетние. Власти города акцию не согласовали.

«Акция уже закончилась, потому что начали задерживать всех подряд без объяснения причин. Пока никаких обвинений не предъявляли. Наш юрист отправился в ОВД», — рассказали «Новой газете» в местном штабе Навального. По его словам, на акцию пришли не менее 200 человек. 

Петербург. Полиция задержала собственного корреспондента телеканала «Дождь» Евгению Зобнину.

Всего на акцию собрались почти 1000 человек. Протестующие разделились. Одна часть вернулась на Площадь пролетарской диктатуры, другая — ходит по Тверской. Собравшиеся скандируют «Мы здесь власть», «Россия без Путина» и «Забастовка». 

Рядом с местом проведения акции в Петербурге в окне появилась уточка.

Москва. Люди двинулись по Тверской в сторону Маяковской, кричат «мы идем гулять». Несколько сотен человек идут по противоположной стороне улицы от Маяковской к Пушкинской.

Полиция оцепила всю Тверскую от метро Маяковская. Фото: Юлия Репринцева / «Новая газета»

В Москве полицейские периодически объявляют в громкоговорители, что акция не согласована, и просят разойтись.

Штаб Навального ведет прямую трансляцию акций, они не раскрывают свое местоположение. Ведущие сообщают, что у «Забастовки избирателей» есть горячая линия: 8-800-333-02-95. 

Задержанные могут позвонить на горячую линию «ОВД-Инфо»: 8-800-707-05-28, а также воспользоваться приложением «Красная кнопка»: iOSAndroid.

Екатеринбург — без задержаний. Со сцены выступил Ройзман

В Екатеринбурге акция Навального завершилась без задержаний. Как сообщает издание Znak.com, на акцию пришли около 1500 человек. Люди проследовали от КРК «Уралец» до сквера на улице 8 Марта, через 5 минут шествия они собрались на митинг. Со сцены выступил координатор глава федерального штаба Леонид Волков и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Митинг завершился через полчаса после начала.

Полиция задержала Алексея Навального

На Тверской задержали Алексея Навального. Еще до начала акции политик обратился к своим сторонникам с просьбой не отбивать его у полиции.

Задержаны более 90 человек

По данным «ОВД-Инфо», по все России задержаны более 90 человек. Больше всего задержано в Уфе — не менее 28 человек. В Кемерово — 15 человек, более 10 человек —в Томске. Как сообщает корреспондент «Новой газеты», 17 человек задержаны в Мурманске (не включая организатора, который был задержан накануне).

Есть также задержанные в Южно-Сахалинске, Самаре, Новосибирске, Березниках, Нижнем Новгороде, Астрахани, Мурманске, Челябинске, Раменском, Омске, Чебоксарах.

Москва. Цепочка полиции подошла к памятнику Пушкина, просят протестующих разойтись. Собравшиеся скандируют «Россия без Путина». Пока задержанных нет. 

Мурманск. Полиция задержала 14 человек. Всего на акцию пришли несколько десятков человек.

Одного задержанного полиция унесла в уазик. К площади также подъехал автозак. Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

Москва. На Пушкинской площади объявились провокаторы SERB

Москва. На Пушкинской площади замечены провокаторы, а также лидер SERB Бекетов (Гоша Тарасевич). Он громко спорит с протестующими. 

В Санкт-Петербурге задержали пресс-секретаря движения «Весна» Богдана Литвина. По его словам, полицейские задержали его возле Некрасовского сада вместе с журналистом «Радио Свободы» Арсением Лупиным. Полицейские доставили Литвина в отделение для проверки документов.

В Томске акция уже закончилась. Активисты прошли от сквера на улице Елизаровых до памятника Стройотрядовцам. Всего в мероприятии, по данным ТВ2, приняли участие 150 человек. Как сообщает руководитель штаба Навального в Томске Ксения Фадеева, ее попросили пройти в ОВД для беседы, всего задержали 10 человек. Местные власти согласовывать акцию отказались.

Уфа. По информации «Эха Москвы в Уфе», полиция задержала более 28 человек, их разместили по двум автобусам. В одном из них 28 человек. Сколько во втором — не известно. 

Корреспондент «Новой газеты» сообщает, что на Пушкинской площади в Москве собрались почти 300 человек.

 

В Петербурге первые задержания. По информации «Медиазоны», полиция пришла к двум активистам движения «Весна» Макару Дьяконову и Дмитриу Мякшину. Им вменяют неповиновение полиции (статья 19.2 КоАП). Активистов везут в 76-ой отдел полиции. 

Москва. В штабе в бизнец-центре «Омега-Плаза» полицейские пилят дверь в помещении, где хранится склад с мерчем в поддержку Навального, сообщается в эфире «Навальный LIVE». 

Ведущие предполагают, что полиция, вероятно, ищет на складе их студию, откуда идет трансляция, либо пытаются задержать самого Навального. Пока ни то, ни другое полицейским не удалось. 

Задержан Николай Ляскин, в московском офисе ФБК ищут бомбу

На 13:00 мск по всей России задержаны более 40 человек. Больше всего — в Уфе (28 человек), в Кемерове — 15 человек.

В Москве полиция задержала семь человек: сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, а также координатор предвыборного штаба Навального Николай Ляскин. В московский офис ФБК полиция пришла сегодня утром. По их словам, в офисе была бомба. Сам Алексей Навальный рассказал, что находится не дома, а по другому адресу.

Что происходит

В воскресенье, 28 января, сторонники политика Алексея Навального проводят «Забастовку избирателей». В акции участвуют 112 городов.

Не удалось получить согласование акции в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Воронеж, Калининград, Новокузнецк, Томск, Тольятти.

Согласование не получено, но по закону и не требуется, это гайд-парки следующих городов: Апатиты, Владимир,  Киров, Магнитогорск, Петрозаводск, Тверь, Якутск.

Москва. Сторонники Навального подавали заявку на проведение акции на Тверской. Власти Москвы, в свою очередь, предложили провести митинг в гайд-парке, а шествие — на юго-востоке и на северо-западе столицы. Навальный отказался. В комментарии «Новой газете» представитель мэрии заявил, что чиновники так и не получили официального ответа от заявителей до истечения срока, поэтому будут считать любую акцию, даже в альтернативном месте, незаконной, а безопасность участников такой акции гарантировать нельзя.

Акцию в формате «Забастовки избирателей» политик анонсировал после того, как ЦИК не допустил его к участию в выборах президента России.

Навстречу 28 января. В 30 региональных штабах Навального прошли обыски

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