«У вас здесь свадьба, что ли? Поздравляю молодых!»

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский показали спецкору «Новой» паспорта с отметкой о регистрации брака. Паспорта уже признаны недействительными. Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

В субботу днем в квартиру Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, которые недавно зарегистрировали свой брак, начали ломиться люди в штатском. Они не предъявили никаких документов, представились сотрудниками Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и предложили проехать с ними в МФЦ.

Павел и Евгений дверь не открыли. Тогда неизвестные отключили в квартире электричество и интернет.

Павел и Евгений запаниковали. В этот момент им позвонила мама Жени.

— Она сказала, что ей настойчиво звонят мужчины, которые представляются сотрудниками полиции и грозят насильно привезти ее к нам, чтобы она открыла дверь своим ключом, — рассказывает Женя.

Брак Стоцко и Войцеховский заключили в Копенгагене в начале января. А потом просто так, без особой надежды на успех, решили заверить его в России.

— Мы проходили мимо офиса «Мои документы» и решили — давай рискнем, — рассказывает Павел. — Штампы в паспорт нам ставила очень милая женщина, сказала, что к ним с иностранными свидетельствами о браках приходят часто, она уже привыкла. Она сделала все по закону. Больше всего меня возмущает, что ее уволили.

26 января на сайте МВД появилась информация о том, что по факту проставления штампов проводится служебная проверка, «по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел».

Как только молодые люди сообщили о том, что в их квартиру пытается попасть полиция, к ним приехал их друг, драматург Валерий Печейкин. Он встретил на лестничной клетке двух сотрудников полиции и троих людей в штатском.

— Я сказал им: вы же понимаете, это будет скандал международного уровня, — рассказывает Печейкин. — Мы простояли с полицейскими на лестничной клетке, поговорили про театр, про искусство. Видимо, они уже устали ждать, пожаловались, что завтра еще выходить работать на митинг Навального. Спросили, не знаю ли я, есть ли поблизости «Макдональдс».

Попасть в квартиру полицейские не могли — у них не было ордера. При этом они не объясняли, чего они хотят от молодых людей.

— Мы будем дежурить здесь столько, сколько потребуется, — лишь сухо сказали они Печейкину.

Молодые люди живут в однокомнатной квартире в безликой многоэтажке в Люберцах.

Я приехала в их квартиру, когда там уже было несколько съемочных групп и журналистов. Павел и Евгений встретили нас в классических рубашках, с паспортами с отметками о браке в руках. Чуть раньше они проверили базу паспортов на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД, и обнаружили, что

их паспорта уже аннулированы без предупреждения.

Около восьми вечера до Люберец добралась Татьяна Винниченко, правозащитница, глава совета Российской ЛГБТ-сети. С ней была большая группа поддержки — тех, кто уже прочитал в новостях о визите полицейских.

Пускать их в подъезд консьержка отказалась:

— Знаю я все про вас, вы в 219 квартиру, мне пускать вас не велено, — сказала она и загородила собой проход к лифту.

— Нет, мы в 218, — хладнокровно ответила Винниченко. И консьержка неожиданно пропустила.

На шум на лестничной клетке вышла соседка, увидела толпу с тортом, цветами и пакетами с едой и спросила журналистов:

— У вас здесь свадьба что ли? Поздравляю молодых!

Молодые в это время сидели в квартире и не понимали, чего от них хотят. Полицейские сидели на лестничной клетке под дверью и, кажется, не очень понимали тоже.

Около десяти часов вечера в квартиру приехали адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе. Через адвокатов сотрудники полиции передали Стоцко и Войцеховскому повестки в полицию — для составления административного протокола по статье об умышленной порче документов (19.16 КоАП). Штраф по этой статье — до 300 рублей. Явиться молодые люди в отделение полиции должны в понедельник.

Мужчины в штатском дежурили у подъезда Павла и Евгения до поздней ночи.