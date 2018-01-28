Массовая акция была, массовых задержаний не было
Как прошла в Москве «Забастовка избирателей», организованная сторонниками Навального
Виталий КавтарадзеВнештатный фотокорреспондент
28 января в городах России состоялась протестная акция сторонников Навального, посвященная недопуску политика к предстоящим выборам президента. Навальный призвал сторонников бойкотировать «безальтернативные выборы» — и его поддержали. Акции состоялись в один день в десятках городов страны. В отличие от предыдущих, на этот раз в Москве и Петербурге обошлось без массовых задержаний, хотя акции здесь не были согласованы. Самого Навального задержали через пять минут после его появления в центре города (он проведет ночь в изоляторе, ожидая суда). А в Екатеринбурге власти вообще продемонстрировали образцовую организацию: там на протестной акции никто не был задержан, со сцены выступили местные власти и все прошло мирно.
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