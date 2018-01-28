Массовая акция была, массовых задержаний не было

«Забастовки избирателей», которую устроили сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в центре Москвы

28 января в городах России состоялась протестная акция сторонников Навального, посвященная недопуску политика к предстоящим выборам президента. Навальный призвал сторонников бойкотировать «безальтернативные выборы» — и его поддержали. Акции состоялись в один день в десятках городов страны. В отличие от предыдущих, на этот раз в Москве и Петербурге обошлось без массовых задержаний, хотя акции здесь не были согласованы. Самого Навального задержали через пять минут после его появления в центре города (он проведет ночь в изоляторе, ожидая суда). А в Екатеринбурге власти вообще продемонстрировали образцовую организацию: там на протестной акции никто не был задержан, со сцены выступили местные власти и все прошло мирно.

Все подробности с акций по стране ищите в онлайн-трансляции, которую вела «Новая газета».

А какой увидел акцию в Москве фоторепортер Виталий Кавтарадзе — смотрите в этой подборке.

Участники выступают против отсутствия альтернативы на президентских выборах.

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Участники мирной акции «взаимодействуют» с полицией. Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

И вновь молодежь заняла места на фонарных столбах — такое происходит на кадой акции Навального. Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Автозак демонстрирует полицейское государство. Тем не менее, на этот раз полиция вела себя корректно по отношению к участникам акции. Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Тверская улица стала местом протестных гуляний, но не было единого мнения, куда следует идти — так колонны протестующих разделились. Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»

Фото: Виталий Кавтарадзе, специально для «Новой газеты»