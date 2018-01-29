Наука обанкротилась?

Инновационный бизнес в России в любой момент может споткнуться о специфику отечественного менеджмента. Даже если предприятие производит лекарство, которому нет аналогов в мире. Даже если в результате остановки производства больше шести тысяч женщин будут вынуждены прервать годичный курс профилактики онкологических заболеваний.

Это вполне себе реальная история. И долгое время она была настоящим символом успешного симбиоза высокой науки и перспективного бизнеса. Еще в 2000 году ректор Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова Михаил Пальцев получил от министра здравоохранения Юрия Шевченко «добро» на создание Института молекулярной медицины. Поддержку обеспечила резолюция президента Путина.

В партнерстве с профессором Всеволодом Киселевым Пальцев приступил к разработкам новейших медицинских препаратов и биологических добавок. Успехи были замечены не только в научной среде, но и в предпринимательской тоже. Разработки препаратов и их дальнейшее производство требовали дополнительных инвестиций. Инвестор пришел сам. Им оказался Сергей Полонский. Тогда он был еще далек от демонстративного помешательства, к делу подошел серьезно, предложив свои средства, исходя из расчета «если что-то получится, мне — ​половину прибыли, а если нет, то нет».

В итоге компания получила название «МираксФарма». Помимо ряда биологических добавок, к 2010 году был разработан тот самый, фактически уникальный, лекарственный препарат «Индинол Форто». Клинические испытания шли полным ходом. Запустили опытное производство.

Однако у Сергея Полонского начались известные проблемы, и он предпочел передать «МираксФарму» со всеми ее разработками предпринимателю Роману Троценко. Ученые в компании остались на руководящих должностях, но на правах уже младших партнеров. Их это не смутило. Уже в 2015 году препарат «Индинол Форто» — ​главный продукт «МираксФармы» появился на прилавках аптек. Сфера его применения росла вместе с поступлением новых результатов клинических испытаний.

Зарубежные фармацевтические гиганты начали присматриваться к компании, видя в ней растущего конкурента не только на российском рынке, но и в странах СНГ. Препарат был куда доступнее заграничных аналогов. Пошли первые предложения о покупке компании, больше похожие на недружественное поглощение. В планах одной из американских фармкомпаний была перерегистрация препарата «Индинол Форто» под свой товарный знак и дальнейшее закрытие или перепрофилирование производства.

Компания отвечала отказами. Еще бы, «МираксФарме» было предложено построить собственный завод в фармкластере Калужской области. Соглашение подписал губернатор Анатолий Артамонов. Годом позже он назовет этот инвестиционный проект одним из приоритетных для области. Свои мощности компании были просто необходимы для развития, особенно в свете полученного за пару лет до этого гранта от Министерства образования и науки на создание «высокотехнологичного производства лекарственных средств», а точнее, трех лекарственных препаратов «Инфемин», «Цервикон-ДИМ» и «Цинетон».

На реализацию проекта «на основе биотехнологий для лечения социально значимых заболеваний» был выделен 171 миллион государственных рублей. На эти деньги велись разработки и закупалось новое оборудование. Компания планировала уже в 2018 году начать производство лекарств.

Но у Романа Троценко были на будущее свои планы. Видимо, пока дела у него шли хорошо, он особо не вмешивался в деятельность «Фармы», которая включала в себя две компании «МираксБиоФарма», занимающуюся производством, и «ИльмиксГрупп», отвечающую за продвижение продукции. Но, как представляется, в какой-то момент ему очень понадобились деньги, и он решил продать компанию. Причем, по принципу «кому угодно». «Младшие партнеры» были категорически против, заручились поддержкой банков и предложили Троценко выкупить его долю, однако договориться не удалось.

Устав от особенностей национального бизнеса, профессор Киселев фактически отошел от дел, заняв позицию невмешательства. За проект бился один Пальцев. В результате на внеочередном собрании акционеров его вывели из руководства компании. Чистка на этом не завершилась. Из компании уволили тех, кто работал долгие годы вместе с Пальцевым, включая секретаря и водителя. В компании больше не работают финансовый директор, директор производства — ​фарм­технолог от Бога и другие ведущие сотрудники.

На освободившиеся места пришли люди весьма далекие от фармацевтики. Мало того, часть из них — ​так или иначе аффилированы с компаниями, фигурировавшими в громких кейсах о банкротствах, например, «Велес Капитала».

Люди, близкие к «Фарме», говорят, что на предприятии якобы было остановлено производство. Внешних признаков никаких — ​аптеки пока получают продукцию. Только это, вероятно, препараты со складов, которые рано или поздно опустеют.

О том, что производство могло быть остановлено, говорит тот факт, что безо всяких объяснений были разорваны отношения с единственным поставщиком субстанции — ​высококачественного сырья для изготовления препарата «Индинол Форто». Компания пыталась, видимо, снизить себестоимость препарата, через близких людей закупить подобную субстанцию у другого производителя из Китая, но все образцы, которые предлагались, оказывались негодными. А вопрос о качестве субстанции — ​один из ключевых в производстве препарата «Индинол Форто».

На предприятии с давних времен работает руководитель отдела контроля качества, женщина старой закалки, — ​она отказалась принимать субстанцию, не соответствующую параметрам. У нее были непростые «мягко говоря» разговоры с новым начальством по этому поводу. Но она эти образцы к производству лекарств не допустила. Не подтвердила своей подписью качество сырья.

У прежнего поставщика сырья, похоже, остались весьма серьезные вопросы к нынешнему руководству компании. Особенно по отношению к выплатам за уже поставленную продукцию. Свидетельство тому дело, которое уже рассматривается в Арбитражном суде Москвы под номером А40–12063/2018, где истцом выступает как раз прежний поставщик субстанции ООО «СИБЕРИЛЛА», а ответчиком — АО «МираксБиоФарма». В графе сумма исковых требований цифра 26 288 655 рублей.

Люди, еще работающие в компании, говорят, что новые менеджеры зашли на предприятие всего на три месяца. Так или иначе, но их эффективность новым руководством оценена по достоинству — ​зарплаты исчисляются сотнями тысяч. А в автопарке предприятия появился новенький BMW… Все это, видимо, смутило арендодателя производственных помещений, и он, подстраховавшись, более чем вдвое поднял плату за свои квадратные метры.

Смутило поведение новых управленцев не только арендодателей. По нашим данным, продолжается доследственная проверка, которую вело Управление внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел по г. Москве. В заявлении, на основании которого ведется проверка, были указаны фамилии ряда должностных лиц АО «ИльмиксГрупп» и содержалась просьба рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 1 УК РФ — ​мошенничество, ст. 201 ч. 1 УК РФ — ​злоупотребление полномочиями, ст. 196 — ​преднамеренное банкротство, ст. 199 п. «а» ч. 2 УК РФ — ​уклонение от уплаты налогов.

О результатах этой проверки мы узнаем либо из уголовных дел, или из ответов на редакционные запросы, которые мы направили и в правоохранительные органы, и в «ИльмиксГрупп».

Но останутся и другие вопросы: например, кто ответит за 171 миллион государственных денег, выделенных в качестве гранта, ведь в случае остановки производства предоставить на рассмотрение госкомиссии препараты не удастся, хотя они уже фактически разработаны. Что будет с инновационными передовыми технологиями через месяц? А главное, что будет с теми людьми, которым жизненно необходим препарат «Индинол Форто»?

Роман Ещенко —

специально для «Новой»