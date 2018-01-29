Где, кого, за что

«Надеюсь, суд разберется в этом хаосе»

Экс-губернатор Кировской области выступил с последним словом

Суд: Пресненский районный суд Москвы

Подсудимый: Никита Белых

Статья: ст. 290 ч. 6 УК — «Получение взятки должностным лицом»

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

Бывший губернатор Кировской области 26 января выступил в Пресненском суде Москвы с последним словом. Ранее гособвинение запросило для него 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей.

Поддержать Никиту Белых пришли родные и друзья. В зале все время присутствовала врач, перед началом заседания она сделала подсудимому укол. Выступить не в «Матросской Тишине», где последнее время проходили слушания, а именно в суде было желанием самого подсудимого.

— Уважаемый суд, 582 дня 13 968 часов и 838 с лишним минут я нахожусь в тюрьме, — начал Белых. — Каждую из этих минут я думаю, как это произошло и почему обвинению выгодно руководствоваться презумпцией виновности. Все, кто хотел что-то понять, давно уже поняли. Я думаю, признания вины от меня никто всерьез не ждет.

Подробно он остановился на дате 5 марта 2014 года: тогда, по версии обвинения, на встрече с немецким бизнесменом Юрием Зудхаймером губернатор вымогал у него взятку.

— Нигде в том, что мы изучали, нет намека на вымогательство, — говорил Белых. — Да, есть просьба, и я это подтверждаю, по благотворительным проектам. Но проблема в том, что этой встречи просто не было в этот день. <…>

Прокуроры в прениях ссылаются на то, что Зудхаймер в этот день прилетал в Киров. Но прилет человека в областной центр с населением полмиллиона человек вряд ли может свидетельствовать о встрече с главой региона. <…> Вспоминается советский анекдот: человека в деревне арестовывают за самогоноварение. Когда он говорит, что не варил самогон, ему отвечают: «У вас есть аппарат, и этого достаточно». «Уж лучше тогда за изнасилование арестуйте», — отвечает человек. — «Вы что, кого-то изнасиловали?» — «Нет, но аппарат имеется». <…>

Хочу обратить внимание на тех свидетелей обвинения, на которых обвинение особенно акцентирует внимание. Трое из них, Ларицкий (предприниматель. — Ред.), Сысолятин и Щерчков (бывшие замы Белых. — Ред.), находились, а некоторые до сих пор находятся под уголовным преследованием. <…> Все остальные <…> находятся в зависимом от Зудхаймера положении. <…>

Мы представили подробные расчеты по имеющимся в моем распоряжении денежным средствам. Где эти взятки, что на них было приобретено? <…>

И никаких подтверждений на видео, на аудио, что я воспринимал подарок (от Зудхаймера в ресторане на Арбате. — Ред.) со словами «С днем рожденья, Никита Юрьевич!» как денежные средства, подтверждения не нашло.

С весны 2016 года по мне была разработка ФСБ — еще до того, как мы стали с Зудхаймером обсуждать финансовые вопросы с его участием и его предприятий в благотворительных и культурных проектах области. <…>

Что касается моей работы на протяжении семи с половиной лет на посту губернатора, то скажу, что мне абсолютно не стыдно. Это не означает, что все было сделано или делалось идеально. Естественно, были ошибки, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. А я делал! Работал по 12—14 часов в сутки. <…> Все, что я делал, было направлено не на достижение корыстных личных целей. <…> Моя цель была показать, что власть может быть другой, нежели такой, как ее воспринимает значительная часть населения. Демократичной. Открытой. Направленной на решение конкретных проблем населения. Поэтому я старался принимать решения максимально открыто и прозрачно, после многочисленных обсуждений. <…> Конечно, не все проблемы могут быть решены, существует огромное количество ограничений, но, как и главный герой романа Кена Кизи, «я хотя бы попробовал это сделать, черт побери». Наверное, кому-то это не нравилось.<…>

Мысль о преследовании мной корыстных интересов — нелогична. Коррупционная суть — как беременность: нельзя быть чуть-чуть беременным и чуть-чуть коррумпированным. Ты либо ставишь общественные интересы выше, либо нет. Можно один раз обмануть много людей или много обманывать одного человека, но нельзя много обманывать большое количество народа. <…>

Надеюсь, суд разберется в этом хаосе. Как говорили римляне, я сделал, что мог, кто может — пусть попробует сделать лучше.

Я искренне желаю процветания Вятскому краю, жителям и бизнесу, очень благодарен тем людям, которые прислали мне письма и телеграммы со словами поддержки, кто не отвернулся от меня в этой ситуации. <…> Сейчас у меня одно желание и одна мечта — быть рядом с людьми, которых я люблю и которые любят меня. Быть рядом с женой, быть рядом с сыновьями, а сейчас у меня их четверо, и они в таком возрасте, когда важно лично заниматься воспитанием. Я действительно много им недодал, и это моя ошибка. <…> Нужно эту ситуацию исправить. Для этого надо здоровье, которое сильно поистрепалось. В меня вкололи столько капельниц и уколов, сколько не было за всю прошедшую жизнь. <…>

Я прошу извинить тех, кто ждал сегодня политических заявлений — я не хочу этого делать. Я хочу одного: чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение. Прошу суд полностью меня оправдать.

Приговор будет оглашен 1 февраля.

Вера Челищева,

«Новая»

Тюрьма или обмен?

Украинский суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы

Суд: Новоайдарский районный суд Луганской области, Украина

Осужденный: Виктор Агеев

Статьи: «Создание террористической организации» (ч. 1 ст. 258–3 УК Украины) и «Незаконное обращение с оружием» (ч. 1 ст. 263)

Стадия: вынесен приговор

Срок: 10 лет лишения свободы

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы «за участие в террористической организации, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия».

Как рассказал «Новой» адвокат Виктор Чевгуз, защита будет обжаловать приговор. Самопровозглашенная «Луганская народная республика», отметил адвокат, официально не признана террористической организацией. Поэтому оснований обвинять Агеева в причастности к терроризму нет. Кроме того, Чевгуз будет готовить своего подзащитного для обмена, впрочем, сейчас, по его словам, обменный процесс между Москвой и Киевом задерживается из-за российской стороны. Адвокат добавил, что российское консульство «безразлично относится» к ситуации с Агеевым: «Они говорят: «Мы не сторона конфликта, мы туда никого не посылали, вопрос обмена решается с ЛНР».

Агеева задержали под Луганском в июне 2017 года во время боя украинских военных с сепаратистами. Сам он ранее говорил, что не занимался террористической деятельностью, а на территорию «ЛНР» попал в качестве российского контрактника. В Минобороны России это отрицали.

Суд над Агеевым начался в декабре 2017 года. Вместе с ним по делу проходили граждане Украины Богдан Венгер и Даниил Гладков (их приговорили к 8 годам тюрьмы). Во время слушаний Агеев рассказывал, что приехал в Донбасс добровольно.

Александра Копачева,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело «Медведя»

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу оперативного отдела СИЗО № 4 «Медведь» Александра Ступина, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

В феврале 2016 года «Новая газета» писала, что вымогательства в СИЗО-4 были поставлены на поток, «приближенные к изоляторской элите заключенные» также угрожали и избивали арестантов.

Дело парада Победы

Приморский районный суд Архангельска оштрафовал Михаила Листова за публикацию фотографии с парада Победы 1945 года, на которой советские солдаты держат опущенные немецкие знамена. Листов был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики, наказание — штраф в размере одной тысячи рублей.

Сам Листов указал, что в деле против него есть серьезные ошибки — так, в материалах указано, что изображение появилось на его странице 5 декабря 2017 года, хотя он опубликовал снимок накануне Дня Победы в 2016 году, и в дополнение заявил, что ненавидит нацизм в любом его проявлении, оба его деда погибли на войне. Он уверен, что административное дело против него связано с его оппозиционными взглядами.

Дело 11 миллиардов

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам лишения свободы жену экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанну Булах, которая является гражданкой США, за хищение 11 миллиардов рублей из бюджета (американские власти отказали России в ее экстрадиции).

Суть обвинения в том, что Булах вместе с мужем и другими сотрудниками правительства Подмосковья создала преступную группу, которая в период с 2005 по 2008 год похитила права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям и имущество Ипотечной корпорации и Московской областной инвестиционной трастовой компании. Следствие утверждало, что деньги были выведены на счета зарубежных компаний и использовались Булах и Кузнецовым для покупки недвижимости и предметов роскоши.

Суд конфисковал часть имущества Буллах: две квартиры в Швейцарии, квартиру в Париже, виллу в Сен-Тропе, 10 автомобилей, отель в Куршевеле, а также многочисленные предметы антиквариата.

Ранее пятеро других фигурантов дела были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Расследование дела в отношении самого Кузнецова продолжается. В 2013 году его задержали по запросу от российских властей, но в апреле 2017 года апелляционный суд в Лионе его освободил. Решение об экстрадиции пока не принято. Экс-министр находится под домашним арестом. Летом 2017 года прокуратура Франции наложила арест на недвижимость Кузнецова и Булах, которую власти оценили в $120 млн.

Дело «технической ошибки»

Городской суд Санкт-Петербурга опубликовал на сайте решение по делу, которое на тот момент еще не начали рассматривать. Как рассказал защитник Динар Идрисов, заседание было назначено на 10 утра 25 января, однако в ночь с 24 на 25 января решение уже висело на сайте. Суд должен был рассмотреть апелляцию Степанца Е. по задержанию на митинге «Он вам не Димон».

По словам Идрисова, судья и секретарь сначала не поверили ему, когда же он продемонстрировал им сайт, судья объявила перерыв, чтобы «консультироваться с компьютерщиками». В пресс-службе суда СМИ заявили, что решение опубликовали накануне «по технической ошибке».

В итоге суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение первой инстанции в силе: мужчина доложен выплатить штраф 10 тысяч рублей.

Вера Челищева,

«Новая» и ОВД-Инфо