Письмо Сталину

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Мы знали, мы — чувствовали, что вы не умерли. И не просто потому, что, как известно, смерти нет. Особенно для вас. Безмерно благодарные за ваш ответ, мы хотели бы уточнить, правильно ли мы понимаем ваши новейшие указания. Вы пишете, что «сгнили в вонючем склепе у кремлевской стены, куда вас выкинули либералы во главе с коварным негодяем Никиткой». Но ведь не настолько же сгнили, Иосиф Виссарионович! Ведь если зубки целы, то и рябоватое личико подправим, и усы и когти подстрижем. Только не отнимайте надежду!

После геополитической катастрофы роспуска СССР как никогда ясно открылась личина разрушителей нашей великой державы. Да, это те, кто вчера кричал «Смерть Сталина Спасет Россию», а сегодня подталкивает к печальному концу и нашу многострадальную Российскую Федерацию. Пока есть Сталин, знаем мы, есть Россия. Нет Сталина — нет и России. Это — азы всей современной геополитики. Вот почему тому, кто осмелился произнести само это словосочетание «смерть Сталина», просто нет места на нашей земле. Пусть горит она под ногами британо-японских фашистов.

А теперь о встрече. Товарищ Сталин, где прикажете верным вам советским гражданам встретить вас по прибытии с ближней подземной дачи в наш мир, изнеженный западной роскошью и правами разложившейся буржуазной личности? Думаем, ждать вас у входа в Мавзолей товарища Ленина будет трудно. Полагаем, что товарищ Ленин, погруженный в вечную жизнь, несмотря на все усилия врачей-мумиологов и просто рядовых мумми-троллей, все-таки умер. Смерть Ленина глубоко опечалила наши сердца. Нас бесконечно радует, что вы разложились существенно меньше и сумели, наконец, подать голос из глубины нашей славной истории.

Радостно сознавать, что руководство РФ отменило, несмотря на угрозу санкций со стороны Запада, вашу смерть единственно верным указом. Отмена вашей смерти, и как физиологического акта, и как символического события, должна быть отмечена красным днем в новорусском календаре. Целое поколение отравленных гнусными агитками — от «Покаяния» Тенгиза Абуладзе до подлой британской комедии «Смерть Сталина» — могло остаться на юру истории без прочного якоря на крепкой цепи.

Теперь, когда ваша смерть отменена, мы надеемся встретиться с вами — живым, пусть слегка побитым красноплодным червем и забросанным калом так называемых жертв. Мы уверены, что только вы лично, товарищ Сталин, сможете указать безошибочной костью гения, кого из ваших нынешних воспевателей нужно поставить к стенке первыми, а с кем стоит повременить. Какой орган продавшейся супостату власти заслуживает быстрой казни, а к кому надлежит применить меры физического воздействия? Мы, как и вы, знаем, что вредители засели повсюду — от Кремля и Совета Федерации до Прокуратуры и ФСБ, от Роспотребнадзора до ГИБДД.

Дорогой товарищ Сталин, как же долго мы ждали, чтобы принести вам полные списки вредителей и расхитителей по отраслям промышленности, по редакциям газет и журналов, по банкам и кооперативам, по транспорту и военной промышленности. Без вас, товарищ Сталин, падают наши самолеты и вертолеты, а нефть и газ, изрыгаемые нашими недрами, текут между пальцев нашего народа прямиком к врагу. Только вы сможете принять окончательное решение, на кого в конечном счете меченосцам революции предстоит возложить ответственность за предательство.

Предлагаем встретить вас у входа в бассейн «Москва». Теперь, как вам, думаем, сообщали, Дворец Советов слегка перестроен. В крипте его имеется несколько отличных саун — бань финского типа. Мы знаем, что вы, Иосиф Виссарионович, давно не мылись. Нуждаемся в бане и мы. Омывшись и одевшись в чистые френчи и галифе, мы вернем нашей стране неколебимую веру в торжество нашего общего дела.

Первые же ваши шаги по родной земле должны полить трупным ядом всех нажившихся на роспуске СССР предателей. Позвольте нам заверить вас, товарищ Сталин, что свою задачу мы выполним и перевыполним. По понятным причинам пока подписываемся псевдонимами.

Достоевский Ф.М., Лермонтов М.Ю., Пушкин А.С., Толстой Л.Н.