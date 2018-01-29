Парламентские выборы в Германии состоялись в сентябре, а правительство до сих пор не создано. Праволиберальные Свободные демократы выпали из переговоров с ХДС/ХСС, и Ангела Меркель предложила «большую коалицию» Мартину Шульцу. Тот согласился, однако многие активисты и функционеры СДПГ против этого решения своего лидера. Они полагают, что быть у власти вторым номером — значит разделять всю ответственность за происходящее, реально ни на что не влияя. Коалиция ускорит падение рейтингов соцдемов и уход электората к Левой партии, радикальным левым популистам и друзьям Кремля. Ситуация близка к цугцвангу, потому что и перевыборы вредны двум главным силам. Левая партия и Альтернатива для Германии уже сейчас способны перетянуть их электорат.

У Австрии, ближайшей соседки Германии, правительство появилось сразу после выборов, но из-за обилия ультраправых в новом кабинете на улицах Вены уже месяц проходят демонстрации протеста. Австрийская партия свободы (АПС) получила шесть из тринадцати портфелей, в том числе посты министра обороны, иностранных и внутренних дел. Ключевые политические позиции заняли люди, известные своими эксцентричными, а иногда и откровенно мракобесными взглядами.

АПС в середине прошлого века создали бывшие члены НСДАП и офицеры вермахта. Со временем она превратилась в «просто» ультраправую европейскую партию, на международной арене воюющую с Брюсселем и до неприличия близко дружащую с Москвой. В декабре 2016 года дружба официально оформилась — Партия свободы и «Единая Россия» подписали пятилетнее «соглашение о взаимодействии и сотрудничестве». Политологи давно упоминают АПС как основных европейских «друзей Кремля», в одном ряду с французским Национальным фронтом, итальянской Лигой Севера и Альтернативой для Германии.

Вызывающее сочетание ультраправой политики и дружбы с Москвой пугает многих людей внутри Австрии и в Европейском союзе. Такая ситуация оказалась благоприятной для консерваторов из Австрийской народной партии (АНП). Последние годы они тренировались прятать популистские лозунги в респектабельную упаковку, проводили ребрендинг партии и раскручивали новых лидеров. Чем больше проевропейский истеблишмент воевал с АПС, тем больше росли рейтинги АНП. 15 октября 2017 года Народная партия во главе с 31-летним Себастьяном Курцем, самым молодым министром иностранных дел в ЕС, выиграла парламентские выборы. «Свободовцы», год назад почти взявшие пост президента, поделили второе-третье места с социал-демократами.

Правящую коалицию АНП сформировала вместе с АПС. Партия свободы сохранила роль жупела, а Себастьян Курц стал звездой евросоюзного масштаба, консервативной версией Эммануэля Макрона. Карьеру самого молодого канцлера в мире трудно описывать с помощью концепции «социальных лифтов». Она похожа на «социальный космодром» и так привлекательна для общественного мнения, что ее подробности никого не волнуют.

Каноническая версия биографии Курца, если можно так говорить о политике 1986 года рождения, такова: симпатичный талантливый парень из простой семьи с юных лет увлекся политикой, вступил в партию, оседлал волнующую всех тему миграции, провел несколько ярких, ориентированных на молодежь кампаний и добился протекции влиятельных партийных фигур, осознавших ход времени и важность перемен.

Если копнуть чуть глубже, можно узнать, что нового лидера в политику привел Михаэль Шпинделеггер, бывший вице-канцлер и министр иностранных дел. При его поддержке Курц избирался в горсовет Вены и в парламент, возглавлял столичную ячейку правящей Народной партии, а потом и всю партию. В 2013-м он сменил Шпинделеггера, став главой МИДа и самым молодым министром в истории Европы.

В 2015 году Шпинделеггер создает «Агентство модернизации Украины» (АМУ). Эта пафосная структура обещала едва пережившей революцию и войну стране «Новый план Маршалла» и «300 миллиардов евро инвестиций». В том же 2015 году украинский журналист и депутат Сергей Лещенко опубликовал расследование «Спрут Дмитрия Фирташа». Оказалось, что АМУ создана для отбеливания имиджа опального олигарха.

Западные политики предпочитают дружить с Дмитрием Фирташем тайно. После Евромайдана олигарха задержали в Вене по запросу ФБР, но австрийские судьи выпустили его под рекордный залог в 125 миллионов евро. Недавно судьи также отказали в его экстрадиции в Испанию, уже по другому уголовному делу. Фирташ, со времен пятнадцатилетней давности расследований «Новой газеты», считается ближайшим деловым партнером Семёна Могилевича, влиятельного человека из девяностых.

Что же мы видим, возвращаясь в Австрию к Себастьяну Курцу? За ярким эпатажем Партии свободы, отправляющей наблюдателей в Крым и подписывающей соглашения о сотрудничестве с «Единой Россией», общественное мнение прозевало приход к власти настоящих прокремлевских лоббистов. Пока все обсуждают нарочито прокремлевские ультраправые или ультралевые партии, к власти приходят респектабельные и реально влиятельные структуры, связанные с российскими элитами деловыми интересами.