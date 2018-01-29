Местное самоуправство

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Мосгоризбирком накануне выборов демонстрирует завидный федерализм. В прессе появилась информация о том, что некоторые московские школы в инициативном порядке проведут 18 марта т.н. школьные референдумы, во время которых родителям и ученикам предложат высказаться о важных вопросах их существования — форме, расписании занятий, ремонте и прочем. Почему школьный референдум актуален именно в этом марте, поймет даже шестиклассник, но официальная версия гласит, что это для нашего же удобства. Чтобы родителям два раза не вставать.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова высказала свое недоумение насчет школьных референдумов. «Я категорически заявляю, что ни на каких избирательных участках непосредственно никаких дополнительных действий, опросов, референдумов быть не может в принципе», — сообщила Памфилова, заботящаяся о соблюдении процедуры, журналистам. «Я прошу вас пояснить, что предполагается в Москве и какое отношение Московская избирательная комиссия к этому имеет?» — спросила она руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова на заседании ЦИК.

Горбунов объяснил, что никакой проблемы здесь нет, потому что школьные референдумы будут проводиться совсем не в том помещении школ, где граждане будут избирать президента. А, следовательно, законодательство о выборах нарушено не будет.

Ситуация вокруг школьных референдумов вызвала большое внимание СМИ, так что обмен репликами между Памфиловой и Горбуновым стал публичным. И, по крайней мере, на первый взгляд он выглядит так. Памфилова, прекрасно понимая, зачем нужны родители в школах по соседству с избирательными участками 18 марта, высказывает формальный протест. Председатель Мосгоризбиркома Горбунов столь же формально рапортует в ответ: не извольте беспокоиться, закона не нарушим, родителей будем отправлять в соседнюю комнату. Горбунов столь же отчетливо понимает: он действует в русле текущей генеральной линии — явку можно повышать всеми средствами, которые прямо не запрещены законом. Москвичи должны явиться на избирательные участки, и школьные референдумы в соседней комнате — отличное решение. Кроме того, на стороне Горбунова в данном случае работает российский федерализм. Последний встает из могилы в тот момент, когда это отвечает текущему моменту.

Школьные референдумы, придуманные неизвестным гением, вполне естественная «политтехнология». Важно заметить, что аналогичные практики федерализма возникают всякий раз, когда это выгодно начальству. Всем в России понятен лозунг «Друзьям всё, врагам — закон».

Параллельно авторитаризм адаптирует к своим нуждам старую Конституцию. Если уж там закреплены те или иные тезисы, такие как местное самоуправление, разделение властей или основные гарантии прав гражданина и человека, то это полезный ресурс. В той ситуации, когда местное самоуправление, например, противоречит генеральной линии, в действие вступает вертикаль власти и наводит порядок. Если бы школы решили, например, совместить свои референдумы с оппозиционными митингами, это было бы немедленно пресечено — с учас­тием Минобра, полиции и прокуратуры, не говоря уже о ЦИК. Но если формальная независимость Мосгоризбиркома от ЦИК Памфиловой полезны для общего дела, можно вспомнить, что Россия — это федерация. Так всем спокойнее — действовать можно строго в рамках полномочий.

Лаконичная формулировка этого принципа: «Суд разберется». А главный бенефициар здесь — чиновник, который, остро чувствуя текущий идеологический момент, вспоминает про Конституцию и действует в обход прямого начальства.