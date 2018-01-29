Всемирный экономический изоляционизм

В пятницу, 26 января, в швейцарском Давосе завершился 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), проходивший под лозунгом «Создание совместного будущего в раздробленном мире».

Швейцария встретила представителей мирового истеблишмента суровыми снегопадами и уличными демонстрациями левых активистов, протестовавших против визита президента США — «расиста и сексиста» — Дональда Трампа. Впрочем, Трампа эта критика вряд ли задела: он приезжал на ВЭФ убеждать инвесторов «тратить деньги в старой доброй Америке», и делал это довольно успешно. Вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, открывавшим форум, Трамп был в Давосе главным символом «мировой раздробленности», носителем националистической и протекционистской риторики, против которой должны были сплотиться европейские лидеры во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Российская делегация, которую возглавлял вице-премьер Аркадий Дворкович, не вписывалась ни в один из этих лагерей. В первую очередь российское присутствие в Давосе омрачало ожидание публикации черного списка Минфина США, которая назначена на 29 января — так называемого «кремлевского доклада», вводящего новые персональные санкции против российской элиты.

Бизнесмены из России в кулуарах охотно рассказывали прессе о мерах, которые они вынуждены принимать ради спасения своих зарубежных активов. Но публично члены делегации держались хладнокровно, называя санкции «малозначительным фактором», чем произвели определенное впечатление на своих американских коллег. «Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», — жаловался Дворкович.

Ожидание «кремлевского доклада» наложилось на тот факт, что улучшение международного имиджа страны давно не является приоритетной задачей для российских властей. Прятались на ВЭФ отнюдь не американцы — визит президента США в Давос впервые за 18 лет стал главным событием площадки. Статус же отечественной делегации по сравнению с прошлым годом, когда ее представлял первый вице-премьер Игорь Шувалов, только снизился, и почти все внимание к ней со стороны иностранцев ограничилось единственной стратегической секцией. Зато во время интервью Bloomberg Дворкович произнес фразу, которая быстро разлетелась по соцсетям: «В России нет олигархов, но есть социально ответственные бизнесмены». В остальном отношение российских политиков к ВЭФ, как и во все последние годы, отражает государственный курс на изоляционизм и импортозамещение.

Если говорить об общей атмосфере в Давосе, то она была скорее оптимистичной, несмотря на тревожность вокруг раскола политических элит на «глобалистов» и «популистов». Мировая экономика демонстрирует устойчивый рост, который в прошлом году распространился на все крупные страны, за исключением Великобритании. России всеобщий праздник коснулся лишь отчасти: рецессия прекратилась, но по темпам роста мы все еще вдвое отстаем от мира. Однако на фоне стабилизации бюджетных параметров и адаптации экономики к падению цен на нефть агентство Moody’s улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ со «стабильного» на «позитивный».

Отвечая на вопрос о том, как России перейти от восстановительного к более уверенному экономическому росту, Дворкович дал понять, что радикальных перемен в экономической политике ждать не стоит: «Мы должны просто продолжать то, что мы делаем». В будущем развитие страны обеспечит Четвертая промышленная революция — особенно технология блокчейн, вокруг которой в России, несмотря на отсутствие готовых практических решений, формируется что-то вроде реформистского культа.

Парадоксально, но процветание мировой экономики в глазах экспертов ВЭФ стало поводом для самых мрачных прогнозов на будущее. Начиная от бума американского фондового рынка в прошлом году (+20%), за которым может последовать мощная коррекция вплоть до повторения сценария 2008 года, и заканчивая сменой парадигмы денежно-кредитной политики крупнейших центробанков мира, которая знаменует собой конец эпохи «дешевых денег». Отдельно обсуждалась опасность протекционистских мер, а также рекордный рост социального неравенства (сегодня 1% населения Земли владеет более чем половиной всех богатств, сообщили эксперты Oxfam накануне открытия форума).