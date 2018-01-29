«Нам ценна всякая попытка заступиться за Оюба Титиева»

«Тут вот сообщение, что найдено средство

против бубонной чумы. Вы не знаете —

наша партия за чуму или против?» Карел Чапек

28 сентября 2018 года в Грозном у памятника погибшим журналистам Ксения Собчак встала в одиночный пикет с плакатом «Свободу Оюбу Титиеву».

Тут же посыпались комментарии. Кто-то осуждал молодых людей, устроивших Ксении неприличную обструкцию на улицах Грозного. А другие, вполне уважаемые люди, поставили под сомнение не только содеянное Ксенией, но, по сути, само право, саму возможность так поступать.

Вполне естественно, что слова и дела Собчак оценивают в контексте предвыборной кампании, притом что допуск кандидата к выборам и к телеэфиру — признак лояльности власти.

И хотя выборов, способных что-либо изменить, не предвидится, накал дискуссий растет: любой шаг оппонента ставится под сомнение, а собственные домыслы и предубеждения заменяют и отменяют факты.

Так, пишут, что визит был согласован, — если не в Москве, то в Грозном, — и что была гарантирована безопасность: иначе с какой стати ее хотя бы не забросали яйцами и не облили зеленкой?

А еще пишут, что, выступая в поддержку безвинно арестованного, она дискредитирует саму идею борьбы за права человека.

Имея некоторый опыт работы на Кавказе, мы позволим себе прокомментировать эти утверждения.

Насколько нам известно, никакого «согласования в Грозном» не было — там визит Ксении Собчак был воспринят, мягко говоря, без энтузиазма. О «гарантиях безопасности» весьма убедительно высказалась наша коллега Лена Милашина из «Новой газеты»: в последние недели в Чечне побывали и избежали открытых нападений многие нелюбимые тамошними властями журналисты, правозащитники и адвокаты, и если местным властям и был окрик из Москвы, то он, скорее всего, касался их всех. Мы ни в коей степени не посягаем на право критиков Ксении рассуждать и делать выводы, — но домыслы остаются домыслами.

Важнее, на наш взгляд, второе утверждение — о праве несимпатичного «кремлевского проекта» выступать в защиту Оюба Титиева. Получается, что высказывать правильные слова и совершать что-то хорошее имеют право только «наши люди, с дореволюционным каторжным стажем». А лицензию на эти слова и дела им, видимо, должны выдавать обладатели удостоверений участника Куликовской битвы. А если то же самое говорят или делают «не наши», то высказывание и действие лишается первоначального смысла, превращается в «пиар», если не «спойлер».

Не претендуя на истину или на роль арбитра в этих спорах, позволим себе одно замечание. Максимум, чего можно добиться в ближайшие несколько «предвыборных» недель — это попытаться, пользуясь возможностью, делать добрые дела, постараться не наделать дурных, и не разругаться вдребезги там, где для этого нет серьезной причины.

По нашему скромному мнению, есть сюжеты, в которых партийные пристрастия могут отойти на третий план, — та самая общая повестка дня, которая и останется в итоге всех споров. Одна из тем этой общей повестки — политзаключенные.

Это не заменяет и не отменяет споры и взаимные претензии, но присоединиться к этим общим и естественным требованиям имеет право каждый. К присоединившемуся могут разные возникнуть вопросы, но уж точно не «по какому праву ты это сказал?»

Поэтому нам ценна всякая попытка заступиться за нашего арестованного друга и коллегу Оюба Титиева.

Мы благодарны Алексею Навальному, партии «Яблоко» и всем, публично высказавшимся в поддержку Оюба.

И мы очень признательны Ксении Собчак за то, что стояла там, в центре Грозного, с плакатом «Свободу Оюбу Титиеву!».

Олег Орлов,Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал»